Sandalele sunt articolele de incaltaminte preferate de multe femei, deoarece pun in valoare frumusetea picioarelor si sunt usor de asortat. Gama de sandale este atat de variata, incat orice femeie poate gasi perechi care sa corespunda cu preferintele ei.

Pentru ca aceste articole de incaltaminte sa ofere confort maxim si sa reziste la zeci de purtari, este important sa fie confectionate din piele naturala. O pereche de sandale din piele este durabila si iti va completa tinutele cu nota de rafinament pe care sigur ti-o doresti.

In cazul in care preferi perechile de sandale piele cu toc comod care sa creeze iluzia ca esti mai inalta, dar in acelasi timp sa iti permita sa faci plimbari lungi, trebuie sa iei in calcul urmatoarele modele:

1. Sandale negre cu toc mediu

Aceste sandale sunt fabricate din piele lacuita si au un toc mediu de 5,5 cm care iti va oferi confort si eleganta. Culoarea neagra este usor de asortat, asa ca le vei putea purta la orice outfit iti doresti.

Pot fi integrate atat in tinute office, cat si in tinute casual, iar daca le vei asocia cu o rochie de vara, cu siguranta vei face furori!

2. Sandale roz deschis

Atunci cand cauti sandale piele cu toc comod, trebuie sa-ti indrepti atentia catre aceasta pereche. Este confectionata din piele nabuc si are un toc mediu de 7 cm. Designul elegant al sandalelor iti va completa cu succes tinutele rafinate.

Aceasta pereche de sandale de culoare roz deschis se potriveste de minune cu rochiile de vara sau cu salopete. Comanda sandalele de pe Capricia.ro si obtine un outfit comod si stilat care va intoarce toate privirile!

3. Sandale bej cu accesoriu sidefat

O alta pereche de sandale piele care te va cuceri instantaneu este cea din piele lacuita de culoare bej. Tocul este de 8 cm, iar accesoriul sidefat va aduce un plus de stil oricarei tinute. Aceasta pereche de sandale este eleganta, confortabila, iar bareta subtire din spate va scoate in evidenta frumusetea picioarelor tale.

4. Sandale rosii cu aspect vintage

Daca iti plac articolele de incaltaminte vintage, atunci te vei indragosti de aceasta pereche de sandale! Modelul este prevazut cu un accesoriu in partea din fata si cu o bareta subtire in partea din spate.

Tocul acestei perechi de sandale este extrem de comod, avand doar 6 cm, iar designul ei iti va permite sa o porti la multe tinute lejere de vara. Poti asorta aceste sandale cu pantaloni, fuste si rochii.

sandale piele

5. Sandale roz deschis cu toc patrat

Daca iti plac sandalele simple, dar care au un accesoriu sofisticat, atunci aceasta pereche va fi potrivita pentru tine, deoarece este prevazuta cu o funda din matase la spate. Tocul gros si patrat de 5,5 cm iti va face plimbarile mai frumoase, iar pielea naturala box din care este confectionata iti va oferi tot confortul de care ai nevoie in zilele de vara.

Aceasta pereche de sandale piele subliniaza feminitatea, fiind potrivita pentru femeile cochete care adora sa fie in centrul atentiei!

Intra pe site-ul Capricia.ro si vei descoperi o intreaga colectie de sandale, fiecare pereche avand un farmec aparte!