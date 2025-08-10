Instituţia Prefectului Bistrița-Năsăud, prin Prefectul judeţului, se bate în instanță cu Consiliul Local al municipiului Bistrița pentru revocarea unei hotărârii de consiliu local adoptată în noiembrie 2023, pe care Floare Gaftone, secretarul general al municipiului, nu a contrasemnat-o. Dosarul a fost judecat pe fond la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde instanța a respins acţiunea Prefectului. Sentința nu a fost definitivă și a fost atacată, în luna iunie, la Curtea de Apel Cluj.

Prin hotărârea a cărei anulare este cerută de prefect, a fost aprobat un PUZ pentru introducerea din extravilan în intravilan a unui teren de 1.500 mp, de pe str. Matei Corvin, și construirea a două case cu parter, un etaj și mansardă, beneficiari fiind două persoane fizice din municipiul Bistrița.

Motivul care a stat la baza acestei acțiuni a fost faptul că hotărârea cu pricina nu a fost contrasemnată de Floare Gaftone, care a avut o listă de obiecţii de legalitate, pe care Prefectura și le-a însuşit și a mai adăugat și altele.

Motivele invocate de Floare Gaftone

Astfel, în opinia secretarului general al municipiului, nu au fost respectate prevederile unor articole din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, avizul Aquabis ar fi fost unul negativ, neclarități în Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin PUZ, dar și probleme cu privire la notificarea vecinilor terenului vizat de PUZ.

Mai jos, citiți obiecțiunile de legalitate ridicate de Floare Gaftone.

Plângere prealabilă și mai apoi în instanță

În urma controlului de legalitate efectuat de Prefectură cu privire la hotărârea de consiliu local, juriștii instituției au concluzionat că motivele de nelegalitate invocate de Floare Gaftone sunt justificate. Drept urmare, prefectul Teofil Cioarbă a transmis Consiliului Local Bistrița o plângere prealabilă în care a solicitat revocarea hotărârii adoptată în noiembrie.

Plângerea prealabilă a fost, însă, respinsă de aleșii locali cu 15 voturi “pentru” și două abțineri.

Astfel, prefectul nu a avut de ales și a mers în instanță unde a cerut anularea hotărârii de consiliu local, prezentând argumentele pe care le-a adus și la cunoștința consilierilor locali.

CL spune că s-a respectat legea

De cealaltă parte, Consiliul Local, prin primar, a susţinut în fața instanței că hotărârea este temeinică și legală și a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale.

“Planul Urbanistic Zonal întocmit de S.C ARHI DESIGN S.R.L a studiat conform art. 32 din Legea nr. 350/2001, posibilitatea modificării și completării prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița în vederea realizării unor locuințe unifamiliale, respectiv o subzonă funcțională mixtă M1a, în afara zonei protejate cu regim de înălțime de maxim P+2 niveluri.

Documentaţia PUZ a fost însoțită de avizele solicitate prin certificatul de urbanism, studiile de specialitate precum și celelalte documente necesare în procedura de avizare si aprobare a documentaţiei, așa cum se precizează la art. 47 din Legea nr. 350/2001 și în Ordinul nr. 176/N/2000 -«Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al planului urbanistic zonal» – indicativ GM-010-2000.

Având în vedere faptul că documentația PUZ a fost completă și însoțită de avizele favorabile solicitate prin certificatul de urbanism, studiile de specialitate precum şi de documentele necesare în procedura de avizare şi aprobare a documentaţiei și totodată s-au parcurs, potrivit prevederilor legale, toate etapele necesare a fost supus spre analiză și aprobare în Consiliul Local al municipiului Bistrița”, a arătat municipalitatea, în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei.

Astfel, cu privire la prima critică de legalitate, respectiv încălcarea celor două articole din Legea nr. 24/2000, municipalitatea precizează că reclamantul nu arată în concret ce anume a fost încălcat prin hotărârea aprobată.

“Documentația «anexă» este de fapt documentația – Plan Urbanistic Zonal, cu partea scrisă și partea desenată. Nu sunt ,,anexe”: partea scrisă, partea desenată, regulamentul local și planul de acţiune, așa cum se interpretează de către reclamant.

Prin urmare, nu se poate reține nelegalitatea actului întrucât nu se identifică anexele și nu este numerotată documentația, cât timp prin art. l se exprimă în mod clar faptul că se aprobă ,,Planul Urbanistic Zonal Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița, și construire case de locuit” pentru suprafața de 1500mp teren proprietate privată identificat în CF nr. 64529, nr. cad 64529 și CF 55262 str. Matei Corvin, conform Proiectului nr. 10/2019, întocmit de SC ARHI DESIGN S.R.L și Regulamentul aferent PUZ, care face parte integrantă din hotărâre. S-a făcut trimitere clar la toată documentația atașată.

Prin modul de exprimare se asigură dispoziţiilor art. 1 din hotărâre un caracter clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce.

Ca atare normele de tehnică legislativă au fost respectate din toate punctele de vedere, astfel că legalitatea hotărârii a cărei anulare se solicită nu este afectată din acest punct de vedere”, se mai precizează în întâmpinare.

Cu privire la informarea publicului și a vecinilor, municipalitatea arată că și aceasta etapă a fost tratată cu seriozitate și cu respectarea legii, în documentaţie regăsindu-se notificările și declarațiile proprietarilor așa cum acestea au fost întocmite de elaborator, iar în ceea ce privește avizele acestea erau valabile la momentul depunerii lor.

Instanța: Nu s-a încălcat legea

După ce a analizat toate documentele și probele de la dosar, instanța a venit și cu sentința, una în favoarea Consiliului Local.

Astfel, instanța precizează că documentaţia apreciată de reclamant a fi «anexă», constă în Proiectului nr. 10/2019, întocmit de SC ARHI DESIGN S.R.L, respectiv Regulamentul aferent PUZ, adică documentația – PUZ, cu partea scrisă și partea desenată, face parte integrantă din hotărârea atacată.

De asemenea, simpla nerespectare a numerotării cu cifre arabe a anexelor, în ordinea în care au fost enunţate în textul proiectului, nu poate justifica reţinerea criticii de nelegalitate referitoare la încălcarea prevederilor art. 57 din Legea nr.24/2000.

“Apoi, din conţinutul articolelor hotărârii atacate rezultă că s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal, «Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița și construire case de locuit» pentru suprafața de 1500 mp, teren proprietate privată, (…), conform Proiectului nr. 10/2019 întocmit de SC ARHI DESIGN S.R.L., faptul că datele cuprinse în PUZ modifică și completează prevederile din documentația de urbanism PUG a municipiului Bistrița și Regulamentul local de urbanism, cine va realiza reţelele de utilități și căile de acces, perioada de valabilitate a documentaţiei, majoritatea obținută pentru adoptare și modul de aducere la îndeplinire a hotărârii.

În atare situaţie, şi în lipsa unor critici concrete formulate de către reclamant, nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia au fost încălcate prevederile art. art. 8 alin. 4 din Legea nr. 24/2000.

În continuare, se constată că potrivit Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița (…), zona studiată prin PUZ este situată în extravilanul municipiului Bistrița, la limita intravilanului, într-o zonă predominat de locuințe individuale, în suprafață totală de 1500 mp. Terenurile care au generat PUZ au categoria de folosință livadă și sunt încadrate în UTR 25.

Planul Urbanistic Zonal întocmit de S.C ARHI DESIGN S.R.L a studiat, conform art. 32 din Legea nr. 350/2001, posibilitatea modificării și completării prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița în vederea realizării unor locuințe unifamiliale, respectiv o subzonă funcțională mixtă M1a, în afara zonei protejate cu regim de înălțime de maxim P+2 niveluri”, se arată în motivare.

De asemenea, instanța a constatat că procedura de informare a fost respectată.

“Procedura de informare a publicului a fost realizată în perioada iulie-august 2019 (…), perioadă în care au fost afișate şi panouri la terenul în discuţie (…), Notificarea atașată documentației, întocmită în conformitate cu Anexa 3 la Regulamentul local privind implicarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism în municipiul Bistrița, vizând pe numiţii (…).

Totodată, la data de 12.07.2019, în holul Primăriei municipiului Bistrița a fost expus un afiș (conform anexa nr. l din HCL. nr. 159/2011) privind intenţia de elaborarea a Planului Urbanistic Zonal, în perioada de 02.08.2019-22.09.2019, respectiv 02.10.2019-01.12.2019, s-a publicat pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița anunțul privind posibilitatea, modul, perioada, locul și orarul în care pot fi consultate documentele aferente PUZ, iar la data de 02.10.2019 s-a publicat în presa locală, ziarul Răsunetul și Mesagerul, anunțul privind intenția de elaborare PUZ (…).

În atare condiţii, susţinerea reclamantului conform căreia etapa de informare și consultare a publicului a fost tratată cu superficialitate, nefiind respectate exigenţele impuse de prevederile legale incidente, este neîntemeiată.

De asemenea, din extrasele CF nr. 64529 (…) şi CF nr. 55262 (…) se observă că dintre cele două imobile studiate prin PUZ, doar cel înscris în CF nr. 55262 se învecinează în mod direct cu imobilul înscris în CF. nr. 70919. În acelaşi sens sunt şi datele furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (https://geoportal.ancpi.ro/imobile.html).

Proprietarul imobilului înscris în CF. nr. 70919 este numitul (…), care, la data de 15.08.2019, a fost notificat conform prevederilor art. 37 lit. a pct. 2 din Ordinul nr. 2701/2010, după cum reiese din înscrisurile depuse la filele 192-193.

Mai mult, dat fiind faptul că în Planul de situaţie- reglementări urbanistice, depus în vederea obţinerii avizului eliberat de Distribuţie Energie Electrică România (f. 113), respectiv de Aquabis SA Bistrița (…), alăturat imobilului din CF nr. 64529 se menţiona numita Hemberger Pop Rodica procedura de notificare s-a întocmit şi în ceea ce o priveşte pe aceasta (f. 251-252).

Împrejurarea că declarația acesteia a fost dată în 30.07.2019, iar beneficiarul a depus la data de 07.06.2023 «planul de situaţie – reglementări urbanistice zonificare funcțională», ultimul aviz necesar pentru înaintarea documentației spre aprobare Consiliului local, nu prezintă nici o relevanță, din moment ce prin declarația amintită se arată în mod explicit faptul că numita Hemberger Pop Rodica este de acord cu reglementările urbanistice propuse prin Planul Urbanistic Zonal.

În ceea ce priveşte vecinii menţionaţi pe Planul Topografic cotat (f. 319), respectiv Schneider Sofia şi Gootschik Matei, raportat la documentaţia depusă, precum şi la cele anterior expuse, instanţa apreciază că este vorba despre vechii proprietari tabulari, situaţie în care lipsa notificării lor nu conduce la anularea hotărârii contestate.

Prin urmare, deşi susţinerea reclamantului conform căreia informaţiile referitoare la vecinătăţi sunt neclare, deficienţa sesizată nu este de natură a fundamenta soluţia de anulare a hotărârii atacate”, se arată în motivare.

Și în ceea ce privește perioada de valabilitate a avizelor eliberate de Delgaz Grid (valabil până la 23.09.2023) și Electrica (valabil până la 14.06.2023), instanța spune că nu e nicio problemă, în condițiile în care acestea erau în termen la data depunerii documentaţiei de urbanism în vederea aprobării.

“Astfel, în mod greşit reclamantul se raportează la data emiterii hotărârii de aprobare PUZ şi nu la data depunerii documentaţiei de urbanism în vederea aprobării, acest din urma moment având relevanţă juridică conform art. 36 alin. I lit. c din Ordinul nr. 233/2016. Or, la data depunerii documentaţiei de urbanism în vederea aprobării PUZ (07.06.2023), atât certificatul de urbanism (…), cât şi avizele impuse prin acesta erau valabile(…). În atare situaţie, legea nu poate fi interpretată în sensul imputării perioadei de inactivitate, de la data înregistrării cererii şi data adoptării hotărârii atacate, iniţiatorului acestei documentaţii”, explică instanța.

Legat de avizul de principiu eliberat de Aquabis, pe care și Floare Gaftone, dar și Prefectura l-au interpretat ca fiind unul negativ, în condițiile în care regia de apă-canal a menționat că datorită cotei de amplasare a imobilului nu îşi asumă răspunderea pentru asigurarea debitului de apă şi a presiunii necesare continuu, instanța arată că această mențiune “nu poate fi interpretată în sensul că transformă un aviz de principiu favorabil în unul negativ”.

Legale sunt considerate și avizele arhitectului șef al municipiului și cel al judeţului.

“În continuare, tribunalul reţine că, conform art. 36 alin. 12 lit. a din Legea 350/2001, Arhitectul șef al municipiului avizează și apoi propune spre aprobare documentaţia de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Potrivit art. 26 din Ordinul nr. 233/2016, propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivel judeţean sau local, fundamentează avizul arhitectului-șef și se emite în condițiile legii, pe baza analizei documentaţiei complete, părţi scrise și desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare.

Aşadar, propunerea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de la nivelul judeţean sau local are rol consultativ, se obţine anterior avizului Arhitectului șef al municipiului şi asigură fundamentarea tehnică a avizului dat de către cel din urmă.

În prezenta cauză, a fost emis Avizul nr. 22/09.12.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism/Arhitect Şef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (…), precum şi Avizul Consultativ nr. 13/19.11.2019 al Comisiei tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița (…).

Ulterior, pe baza propunerilor CTATU locale, respectiv judeţene, în urma analizei tehnice a documentatei complete, Arhitectul Șef al municipiului a emis Avizul nr. 3/2023 (f. 230-232), prin care s-au preluat toate condițiile din avizele și acordurile emise, inclusiv condițiile referitoare la dimensionarea str. Matei Corvin la lățimea de 9,0 m.

Avizul arhitectului şef al municipiului, în forma sa finală, este documentul care fundamentează legal şi tehnic hotărârea consiliului local privind aprobarea documentaţiei PUZ.

În acest context, reţinând că documentația transmisă pe circuitul de avizare respectă cronologic toate etapele necesare aprobării, contrar susţinerilor reclamantului, tribunalul constată că nu exista justificare pentru trimiterea documentaţiei spre reavizarea acesteia de către Consiliul Județean, mai ales în condițiile în care, în faza finală, strada Matei Corvin are o lățime reglementată peste minimul impus prin avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean.

De asemenea, raportat la cele anterior expuse, considerațiile reclamantului în ceea ce privește succesiunea emiterii avizelor de către Arhitectul șef al judeţului, respectiv Arhitectul șef al municipiului urmează a fi înlăturate, fiind contrazise de prevederile legale în vigoare.

Deci existenţa reglementărilor diferite şi contradictorii din documentaţia PUZ, invocate de reclamant, nu poate fi reţinută, din moment ce propunerile CTATU nu reprezintă o altă documentaţie, astfel cum în mod eronat susţine reclamantul, ci doar stau la baza, fundamentează, avizul emis de arhitectul şef. Or, în condiţiile în care arhitectul şef poate da un aviz diferit faţă de propunerea CTATU, care în prezenta cauză nu conţine reglementări contradictorii, ci pe alocuri mai stricte decât cele cuprinse în propunerea CTATU din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, motivele de nelegalitate invocate în acest sens sunt nefondate.

Menţiunea din varianta finală a Regulamentului Local de Urbanism, care dispune „axul străzii existente (propuse spre lărgire la 8 m) ” – art. 4.2 – fila 273, se regăseşte o singură dată şi reprezintă o eroare materială, fiind îndreptată, după cum rezultă din înscrisul depus la fila 185.

Deci încălcarea prevederilor art. 18 din Ordinul nr. 233/2016, nu este întemeiată, la dosar fiind depus memoriul general, regulamentul local de urbanism, planul de acțiune pentru implementarea investiției, piese desenate sub forma planșelor realizate pe suport topografic, documentaţia de urbanism cuprinzând reglementări specifice pentru zona studiată, structurate în piese scrise şi desenate”, arată instanța în motivare.