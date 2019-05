Prefectura Bistrița-Năsăud, în plin scandal electoral! Vezi de ce

Scandal în județul Bistrița-Năsăud, după ce sâmbătă pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud a fost distribuit un mesaj electoral al președintelui PSD Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, în care locuitorii județului erau îndemnați să voteze candidații socia-democrați.

Postarea respectivă a fost ștearsă imediat după ce jurnalistul Gazeta de Bistrița a atras atenția public despre acest aspect.

Mi se pare mie, sau Instituția Prefectului Bistrita-Nasaud s-a amestecat in campania electorala si de data asta fățiș?… Gepostet von Muresan Liana am Samstag, 25. Mai 2019

La scurt timp, postarea de pe pagina Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud a fost ștearsă.

Prefectul județului, Ovidiu Frenț, susține că de fapt a fost o greșeală făcută de unul dintre cei 8 angajați ai instituției care avea acces la respectiva pagină, mulți dintre aceștia fiind de fapt foști administratori ai paginii. Totodată, foștilor administratori le-a fost îngrădit accesul la pagina Prefecturii bistrițene.

Drept urmare, conducerea Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud a depus o sesizare la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

„În legătură cu distribuirea pe pagina Instituţiei Prefectului a unei postări care nu aparţine acesteia, specificăm că IPBN s-a autosesizat şi a transmis către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud o sesizare pentru a se cerceta şi soluţiona această cauză, conform competenţelor legale în materie.



Menţionăm că, de la deschiderea paginii de Facebook a instituţiei, în 2013, au fost autorizaţi mai mulţi administratori şi editori.



La momentul efectuării respectivei distribuiri, în data de 25 mai 2019, în jurul orei 06:00, aveau drept de gestionare a paginii 8 persoane: 2 administratori şi 6 editori.



Având în vedere că încă nu s-a putut stabili identitatea persoanei care a distribuit postarea, prefectul a dispus ştergerea întregii liste de administratori şi editori, în continuare postările urmând a fi făcute doar de către Cancelaria prefectului.



Prefectul judeţului îşi exprimă regretul pentru această situaţie nedorită şi asigură că instituţia va respecta, ca şi până acum, prevederile privind legalitatea, imparţialitatea şi neutralitatea!„, a transmis Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

Anterior acestei plângeri depusă de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, conducerea Organizației Județene a Partidului Național Liberal Bistrița-Năsăud a depus o plângere la Biroul Electoral de Circumscripție Bistrița-Năsăud, dar și la Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud.

„Prin intermediul publicării si menținerii pe contul public oficial de facebook al intimatei a indemnului la vot adresat alegatorilor de catre presedintele PSD BN, timp de mai mult de 10 ore dupa incheierea campaniei electorale, se incalca atat legsialtia electorala prin norma mai sus amintita, fiind vorba de o contraventie ce se pedepseste in acest caz. ( va rugam sa observati dovada conforma cu originalul prezentata in captura, in anexa), astfel ca va solicitam sa procedati in consecinta.

Ceea ce este insa mult mai grav este faptul ca organziatorul alegerilor europarlamentare 2019, Institutia Prefectului prin Prefect, face politica pentru un anumit competitor electoral, respectiv PSD, in timpul campaniei electorale si chiar dupa incheierea acesteia. Ce fel de incredere mai poate avea cineva ca organizatorul care fatis se situeaza de partea unui competitor electoral, va da dovada de impartialitate, astfel cum ii cere legea proprie de organizare si functionare la art.5 și va organiza in mod corect competitia electorala? Ce fel de incredere avem ca se va respecta legea, asa cum ar fi fost obligata intimata sa o faca?

Ar.5 din Legea 340/2004 obliga fara echivoc prefectul la: Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii;

Va rugam sa observati ca in acest caz niciunul din aceste principii nu se respecta, ba dimpotriva, in mod flagrant, cu toate ca potrivit art.17 din Legea 340/2004, prefectul nu poate fi membru al unui partid politic și nu poate susține in exercitiul functiei un partid politic, totusi o face cu nonsalanta, chiar de pe contul public oficial al institutiei pe care o conduce, in detrimentul legii.

In realitate, rolul prefectului, conform art.19 lit a din aceeasi lege este de a asigura, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;

Asa cum rezulta din actiunea sa de pe pagina publica, prefectul nesocoteste propriile atributii de serviciu, actionand in sens contrar lor„, au scris liberalii din Bistrița-Năsăud.