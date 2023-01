Nu este de mirare că minunata Românie se scufundă de la o zi la alta mai mult, în condițiile în care, în aproape toate instituțiile publice există personalități de seamă care calcă în picioare tot ce este moral și etic. Aici o regăsim și pe această doamnă, Mica Oprea, cică prefect, un „model” pentru ratați și persoane care nu au bun simț.

De curând, fostul subprefect, Ovidiu Frenț, a declarat la Bistrițeanul Live, că Mica Oprea a sărit cei șapte ani de acasă și a căzut direct pe scaunul de prefect, de unde scuipă venin în stânga și dreapta față de toți angajații din instituție. Una dintre angajatele din Instituția Prefectului grav bolnavă confirmă faptul că nu a primit o zi liberă pentru a merge la Cluj-Napoca unde avea programată o ședință de chimioterapie.

Prezent la Bistrițeanul Live, fostul prefect Ovidiu Frenț, care este șef serviciu în instituția pe care a condus-o, a vorbit despre comportamentul actualului prefect, Mica Oprea. Acesta a acuzat-o că își umilește și jignește angajații și încalcă cu această ocazie și legislația și chiar drepturile omului. Mai puteți citi despre asta mai jos:

Angajații ar fi ținuți peste program nejustificat, ar fi jigniți în permanență, iar prefectul ar refuza inclusiv să le semneze concendiile de odihnă, deși sunt planificate cu mult timp înainte. Ba mai mult, Mica Oprea ar avea o problemă inclusiv cu vestimentația angajaților.

Printre cele mai grave acuzații care i s-au adus s-a numărat discriminarea, Ovidiu Frenț dând exemplul unei colege cu grave probleme de sănătate, căreia Mica Oprea nu a vrut să îi semneze cererea de concediu pentru o zi pentru a ajunge la Cluj-Napoca la o ședință de chimioterapie.

D. F. a confirmat într-un comentariu cele expuse de Ovidiu Frenț:

„Pot să vă confirm că eu sunt colega bolnavă de cancer căreia a refuzat să îi semneze cererea de concediu pentru a putea merge la chimioterapie, deși am fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer, care se răspândește repede și pentru care fiecare minut contează. Și nu e doar asta. Când am solicitat să îmi semneze o adeverință necesară pentru medicul oncolog mi-a zis că nu îmi e jenă să o deranjez? Că nu ea mi-a dat cancerul și nu e obligată să îmi semneze. Iar colegilor din cancelarie le-a spus că pe viitor să cheme jandarmul să mă scoată din instituție, dacă mai încerc să merg la ea, deși lucrez în instituție de 20 de ani și am lucrat cu atâția prefecți și pe atâtea domenii. Iar înainte de a mă îmbolnăvi, când participam la audiențele cu cetățenii nu rata nicio ocazie să mă umilească în fața lor, cu expresii de genul: „hai mișcă-te odată, nu te vezi câtă ești?” Gândiți-vă cum v-ați simți ca la locul de muncă, de față cu oameni străini să vi se vorbească așa. Și asta este o picătură în ocean”, a precizat D.F.

Comportamentul discriminativ al Micăi Oprea nu s-ar opri aici. Unei alte angajate cu dizabilități fizice i-ar fi spus în momentul în care și-a depus cererea de încetare a raporturilor de muncă: ”Du-te! Că nu avem nevoie de șchioape aici!”.

Persoana responsabilă de problemele romilor a fost tratată similar. Deși era nou în instituție, angajatul nu a fost ajutat să se integreze și să învețe de la colegii mai experimentați, ci izolat și ascuns într-un birou, departe de colectiv.

