Povestea Vinului revine pe pasajele Bistriței

După doi ani de pauză, festivalul care aduce împreună vinul bun, arta, muzica și atmosfera relaxată se întoarce pe pasajele Bistriței, într-un format extins și plin de savoare.

Festivalul „Povestea Vinului pe pasajele Bistriței”, organizat de Primăria Bistrița, Centrul Cultural „George Coșbuc” și ADI Turism Bistrița-Năsăud , se va desfășura pe:

Axa Artelor – Bulevardul Republicii (zona Colegiului Național ”Liviu Rebreanu”) – Piața Centrală – Piața Mică – Palatul Culturii

Axa Breslelor – Turnul Dogarilor – Str. Gheorghe Șincai

Pe parcursul celor trei zile de festival, bistrițenii sunt așteptați pe pasaje să se bucure de vinuri locale, gastronomie cu gust, artă și meșteșuguri, muzică live.

Pe scena principală amenajată lângă foișorul din Parcul Municipal vor urca în cele trei zile de festival, începând cu ora 18.00: Jam, Jazzybit, Timothy Kross (22 august), Soiree, Florin Ștefan & Band, Mihail (23 august), Pasha Fedotov Quartet, Koszika & The Hotshots, Bancea, Borzoș & Năsăudean (24 august).

„Ne dorim ca bistrițenii să-și redescopere orașul, iar prin ochii lor să devină cei mai sinceri și entuziaști ambasadori ai acestuia. Pentru că atunci când ne place ceea ce trăim, ducem vestea mai departe. Hai să ne bucurăm împreună de Povestea Vinului într-un weekend cu gust de cultură și voie bună!”, transmite municipalitatea.