Un incident terifiant a tulburat liniștea din Cluj-Napoca săptămâna trecută, când David Delcea, un tânăr în vârstă de 17 ani, cu probleme psihice, a înjunghiat o femeie într-o societate comercială. Băiatul nu se afla la prima infracțiune de acest gen. La începutul acestui an, David Delcea a schingiuit o pisică și a aruncat o cărămidă în capul unei femei. Cu toate acestea, judecătorii au decis că tânărul nu trebuie internat într-o unitate medicală de specialitate și i-au dat ocazia să facă și alte victime.

Cazul șocant de vineri seară, când o femeie în vârstă de 33 de ani a fost înjunghiată în timp ce-și făcea cumpărăturile într-un magazin de pe strada Dunării, cartierul Între Lacuri, scoate la iveală amănunte cutremurătoare. Atacatorul, fiul cunoscutului medic clujean Cristian Delcea, are o sete de sânge încă de la începutul anului 2021, când a fost acuzat de acte de cruzime împotriva animalelor, după ce a adoptat o pisică de pe un grup de donații și s-a filmat în timp ce îi scoatea ochii cu o furculiță, până când animalul își dă duhul. Mai mult decât atât, tânărul a trimis filmarea celor care i-au donat pisica. Gesturile de cruzime nu s-au oprit aici și la numai o zi după ce a torturat pisica și-a găsit o nouă țină, de această dată o femeie în vârstă pe care a lovit-o în cap cu o cărămidă în plină zi, pe stradă.

„La data de 2 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie au fost sesizaţi de către o femeie din municipiul Cluj-Napoca, cu privire la faptul că în timp ce se afla la intersecţia străzilor Ospătăriei cu Calea Mănăştur, a fost lovită cu un obiect dur, respectiv o cărămidă, de către o persoană necunoscută. În cauză polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării autorului şi tragerii acestuia la răspundere penală, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal”, arăta la acel moment IPJ Cluj.

Judecătorii au lăsat în libertate un viitor criminal

Femeia în cauză, un fost medic, nu a decis să depună plângere împotriva tânărului, însă în urma evenimentelor, în luna februarie 2021, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus internarea provizorie a tânărului într-un spital de profil psihiatric, iar în aprilie 2021, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au cerut prelungirea stării de internare voluntară, cu încă 60 de zile. Judecătoria Cluj-Napoca a confirmat din nou decizia, numai că judecătorii de la Tribunalul Cluj, ca instanță de apel, s-au răzgândit brusc. Cele două judecătoare Alina Camelia Ţopan şi Simona Trestian au stabilit că David Delcea nu mai este un pericol social, nu se mai impune internarea voluntară și a dispus externarea din spital, cu alte cuvinte i-au dat șansa să facă noi victime.

„În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite contestaţia formulată de intimatul D.D.prin reprezentanţi legali D.C. şi D.E. I., împotriva încheierii penale nr. 543/15.04.2021 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o desfiinţează în întregime şi, soluţionând cauza: În baza art. 246 alin. 13 din Codul de procedură penală respinge cererea de confirmare a măsurii de siguranţă a internării medicale, luată în mod provizoriu prin Încheierea penală nr. 34/12.02.2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca faţă de numitul D.D. Dispune înlocuirea măsurii de siguranţă provizorii a internării medicale luate faţă de numitul D.D. cu măsura de siguranţă a obligării la tratament medical prev. de art. 109 din Codul penal până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.05.2021 ”, decideau în luna mai magistrații Tribunalului Cluj.

Chiar dacă David Delcea era cercetat pentru două infracțiuni, nu a fost trimis în judecată pentru niciuna dintre ele, dosarele fiind încă în faza de urmărire penală. Un alt aspect care naște controverse este faptul că nu se cunoaște dacă la baza deciziei Tribunalului Cluj a stat o expertiză medico-legală.

După ce a fost externat din spital, David Delcea mergea la școală însoțit de un paznic care se asigura că tânărul este în siguranță și nu poate pune în pericol viețile celor din jur. Acesta îl prelua pe tânăr la ora 7.00 dimineața de acasă și stătea cu el până la finalizarea orelor, când se întorceau la domiciliu.

Filmul tentativei de omor puse în scenă de David Delcea

Înainte să o atace pe femeia de 33 de ani, David Delcea a participat la o ședință de terapie religioasă, dintr-un centru multiconfesional de pe strada Siretului din Cluj Napoca, alături de mai multe persoane diagnosticate cu boli psihice. La un moment dat, David i-a cerut supraveghetorului să-i dea voie să meargă la baie, însă nu s-a mai întors. Abia după câteva minute, supraveghetorul a constatat că tânărul a dispărut și i-a anunțat tatăl, cunoscutul medic Cristian Delcea care a alertat autoritățile. Din păcate, atacatorul a apucat să facă o victimă înainte să fie prins, atacând violent o tânără de 33 de ani pe care nu o cunoștea, care ieșise la cumpărături. După tentativa de omor, David Delcea a primit o sentință de la Tribunalul Cluj potrivit căreia ar trebui internat din nou într-o clinică de specialitate. Doar că centrul care funcționa la Cluj-Napoca, pentru tratarea minorilor cu astfel de probleme, s-a închis. Astfel că minorul a stat păzit de mascați într-o secție de poliție până s-a găsit un spital care să își asume internarea lui.

„În baza art. 248 alin. 1, 2 şi 8 rap. la art. 247 al.1 şi 2 din Codul de procedură penală admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj şi, în consecinţă, dispune internarea medicală provizorie, nevoluntară, într-o instituţie specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii a suspectului D.Delcea, cercetat pentru săvârşirea tentativei la omor, p.p.de art.32 al.1 C.penal rap.la art.188 al.1 şi 2 C.penal cu aplicarea art.113 al.3 C.penal. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Băiatul a fost internat din seara de 5 noiembrie, atunci când a înjunghiat-o pe femeie, până pe 8 noiembrie la Clinica de psihiatrie pediatrică din Cluj-Napoca, însă a fost externat, deoarece unitatea medicală nu este specializată pentru cazuri de acest gen, apoi tânărul a fost internat la București, în perioada 5 – 8 noiembrie, unde a fost ținut într-un salon de la Spitalul de copii, însă a fost vorba despre ceva provizoriu.

Părinții tânărului sunt disperați și caută o unitate medicală care să își asume internarea tânărului. Cristian Delcea, a afirmat că fiul lui este o victimă a sistemului medical care nu a reușit să-i găsească un tratament psihiatric potrivit.

„Fiul meu este o victimă a sistemului. Un sistem medical care nu a reușit să-i găsească un tratament psihiatric potrivit și care acum nu are proceduri să-l interneze. A existat la Buzău un centru specializat pentru internări dispuse de instanță în cazul minorilor, dar a fost desființat, în rest existând centre pentru adulți. Suntem la București la Spitalul Obreja, de unde ne-au zis că o să conteste ce a dispus instanța și că ni-l dau acasă. Efectiv nu știm ce să mai facem. Eu am plătit bodyguarzi care să-l însoțească, am lucrat mai puțin ca să am grijă de el”, a afirmat Cristian Delcea.

Cristian Delcea este psiholog, profesor universitar la UMF, președintele Colegiului Psihologilor Cluj și angajat la IML Cluj. Cu toate acestea, a tras sforile necesare pentru a-și externa fiul, chiar dacă acesta prezenta un pericol public.

David Delcea s-a inspirat din Joker înainte să înjunghie femeia din societatea comercială

David Delcea a postat pe contul lui de Youtube un scurt fragment din filmul Joker în care personajul principal înjunghie o persoană în același fel în care acesta a înjunghiat femeia din supermarket.