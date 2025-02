Deputatul PSD Victor Ponta a declarat luni, la Digi24, că nu are un „tandem” cu independentul Călin Georgescu. „Nu am niciun tandem cu dl Georgescu, nu cred că ne-am văzut de foarte mulți ani. Ne-am întâlnit, dar în ultimii ani cu siguranță nu. Iar ceea ce am eu de spus spun în numele meu, Victor Ponta, și în numele experienței pe care am acumulat-o în acești ani”, a declarat Ponta, care ia în calcul o candidatură la prezidențiale.

El s-a delimitat de afirmațiile lui Georgescu legate de desființarea partidelor politice. „Deși cred că sistemul politic trebuie să se schimbe, nu cred că trebuie vreo lovitură de stat. Totul se poate face, această schimbare a societății românești, în limitele Constituției și a unui sistem democratic în care eu cred și pe care întotdeauna l-am respectat. Eu am propriile mele idei, nu am nevoie să-mi dea cineva idei (…) n-am nevoie să mă inspire cineva să fiu de partea României, pentru că așa am fost”, a indicat fostul premier și lider PSD.

Ponta a precizat că nu am vorbit cu Georgescu de când acesta și-a anunțat intenția de a candida la Președinție.

