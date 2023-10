Polițistul pe care l-a bătut fostul sportiv Ovidiu Ciprian Cherecheș a deschis un nou proces împotriva acestuia, cerând dobânda actualizată în euro la despăgubirile stabilite de instanță. Cristea ar fi primit deja despăgubirile în valoare de 40.000 de euro, stabilite de instanță, în urma unei executări silite, însă executorul judecătoresc, în loc să calculeze dobânda la moneda în valută, respectiv la euro, a calculat la suma transformată în lei, rezultând astfel un cuantum al dobânzii mult mai mic.

La începutul acestei luni, la Tribunalul Bistrița-Năsăud a fost înregistrat un nou dosar, de data aceasta civil, care-l vizează pe fostul sportiv Ovidiu Ciprian Cherecheș. Acesta este chemat în judecată tot de polițistul căruia i-a aplicat o corecție fizică ce l-a trimis inclusiv în sala de operație, acum mai bine de 5 ani.

Obiectul dosarului este „contestație la executare” și vizează niște bani pe care polițistul îi cere sportivului. Practic, polițistul cere să fie calculată dobânda la despăgubirile stabilite în euro de Curtea de Apel Cluj, la final de 2022.

Daunele morale stabilite de instanța clujeană ajung la 40.000 de euro și au fost deja plătite de Cherecheș, obligat-forțat, cu ajutorul unui executor judecătoresc. Se pare că suma care reprezintă restul de dobândă datorat în valută de Cherecheș la suma menționată de instanță în sentința de condamnare din 2022, ar trece de 9.000 de euro.

Întrucât dosarul este proaspăt, încă n-a fost stabilit nici măcar un termen de judecată încă.

Judecătorii clujeni au transformat pedeapsa cu suspendare, într-una cu executare

În vara anului trecut, Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a condamnat pe Ovidiu Ciprian Cherecheș la 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare. La final de noiembrie, însă Curtea de Apel Cluj a hotărât ca pedeapsa să se facă cu executare.

De asemenea, instanța clujeană a mărit și valoarea daunelor morale, de la 22.000 de euro la 40.000 de euro. La cele 22.000 de euro stabilite inițial se adăugau și cheltuieli de judecată în cuantum de 11.300 de lei și cheltuieli judiciare de 3.300 de lei.

„Dispune executarea pedepsei rezultante de 2 ani 7 luni închisoare prin privare de libertate aplicată inculpatului C. O. C. Înlătură din sentința apelată disp. art 91-93 C.pen. în temeiul art. 67 Cod Penal rap. la art. 66 alin.1 lit.n si o Cod Penal interzice inculpatului pe lângă pedeapsa principală a închisorii de 1 an 9 luni dispusă pentru infracțiunea de lovire prev. de art 193 C.pen, pe timp de 5 ani ca și pedepse complementare dreptul de a comunica cu persoana vătămată C. D. C. sau cu membrii familiei acestuia și dreptul de a se apropia de locuința victimei și de a-l căuta sau contacta direct la locul de muncă, ce se execută conform art. 68 alin.1 lit.c Cod Penal. (…)În baza art 19, 25 și 397 C.p.p și art 1391 C.civil obligă inculpatul C. O. C. să achite părșii civile C. D. C. suma de 40.000 euro daune morale sau echivalentul în lei al acesteia la cursul BNR din data plății, cu dobânda legală la această sumă calculată de la data săvârşirii faptei 06.11.2017 până la data achitării efective a prejudiciului”, se arată în sentința dată de Curtea de Apel Cluj, în toamna anului trecut.

Cherecheș a fost judecat pentru acces ilegal la un sistem informatic, alterare a integrității datelor informatice și lovire, după ce ar fi bătut un polițist din Bistrița i-a luat telefonul și l-a accesat pentru a șterge o înregistrare video cu notarul Adrian Bria, surprins în ipostaze indecente, alături de o femeie.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a ținut cont la stabilirea pedepsei de faptul că Cherecheș ar fi „participat la activități sportive, primind numeroase distincții, are o familie și este încadrat în muncă, iar după comiterea infracțiunilor a regretat acțiune violentă pe care a avut-o față de persoana vătămată”.

Cu puțin timp ca dosarul să ajungă pe masa judecătorilor clujeni, însă Cherecheș a mai fost implicat într-un incident violent, în care s-a bătut cu un alt antrenor de sport de contact și fost consilier municipal, Ionel Burduhos.

Ovidiu Cherecheș a fost reținut atunci pentru 24 de ore, pentru încăierare și „disturbarea ordinii și liniștii publice”. Se pare că incidentul a contat în ochii judecătorului de la Cluj, care a hotărât ca pedeapsa să fie ispășită după gratii.

„Este relevantă împrejurarea că în timpul judecării acestui dosar de către Curtea de Apel, inculpatul a mai fost implicat în săvârșirea a două infracțiuni cu violență (în luna august și la 6.11.2022) pentru care i s-au întocmit dosare penale, ceea ce dovedește din partea acestuia o agresivitate ieșită din comun și folosirea forței ca un mod de viață.

Practicarea boxului și calitățile sale de sportiv profesionist trebuiau să primească valențe și să fie valorificate în cadrul competițiilor la care a participat și nicidecum de către Tribunal cu ocazia individualizării modului de executare a pedepsei, unde trebuiau să prevaleze condițiile, mijloacele de comitere a infracțiunilor și consecințele acestora în speța de față”, și-a justificat hotărârea Curtea de Apel Cluj.

Excesul de zel de acum 5 ani l-a trimis după gratii

Incidentul pentru care a fost trimis în judecată Ovidiu Ciprian Cherecheș s-a petrecut în toamna anului 2017. Tatăl polițistului l-a prins în apropierea casei pe notarul Adrian Bria făcându-și de cap cu o prostituată. Supărat că l-a întrerupt și l-a alungat de acolo, notarul l-a amenințat pe bătrân că îl agață de gard.

Cum bătrânul a rămas ferm pe poziții, notarul a fost nevoit să plece. Nu s-a dus însă departe, ci la doar circa 100 metri mai încolo, pe un teren viran ce aparține unui vecin de-al polițistului.

Între timp a ajuns acasă și polițistul, care a aflat ce s-a întâmplat și a constatat că Bria se află tot pe terenul vecinului său. A început să îl supravegheze pe notar cu un binoclu, însă acesta a observat că este urmărit, iar cei doi au început să se certe. Polițistul a început să îl filmeze pe Bria, amenințând că imaginile compromițătoare vor ajunge pe rețelele de socializare.

La fața locului l-a chemat însă pe Cherecheș, care a intrat în curtea polițistului și l-a lovit pe acesta, cauzându-i o fractură de maxilar. În urma rănilor cauzate, polițistul a stat în spital peste 55 de zile și a suferit și o intervenție chirurgicală.

După ce l-a pocnit și l-a doborât la pământ pe polițist, Cherecheș i-a luat acestuia telefonul și s-a dus spre mașina lui Bria, a urcat, după care notarul, aflat la volan, a plecat de la fața locului. După ce au parcurs circa 50 metri și au șters înregistrarea compromițătoare, Cherecheș a aruncat telefonul pe geam. Informaticienii Parchetului au reușit să recupereze însă înregistrarea video, care a ajuns probă în dosar.

Câteva ore mai târziu, Cherecheș s-a întors la locuința polițistului, el spune pentru a-și cere scuze și a se împăca cu el. Polițistul era deja la spital, sportivul fiind întâmpinat de soția acestuia, care a ajuns și ea să fie amenințată de Cherecheș. Sportivul însă s-a conformat și a părăsit curtea casei polițistului.

Andreea Radu