Polițiștii, jandarmii și pompierii din județ, la datorie în minivacanța de Sfânta Maria

În perioada 15-17 august, cu ocazia minivacanței de Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria), la nivelul județului Bistrița-Năsăud, peste 120 de polițiști acționează, în medie, zilnic, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.

Astfel, vor fi asigurate măsuri pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, în special în locurile aglomerate și zonele de agrement. Polițiștii rutieri vor acționa pe căile de acces ce converg spre zonele de agrement, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, pentru combaterea excesului de viteză, prevenirea accidentelor și blocajelor rutiere, dirijarea, fluidizarea și controlul circulației. Aceștia vor folosi radarele și aparatele din dotare.

Jandarmii asigură măsurile de ordine publică la manifestările cultural-artistice și religioase organizate în municipiul Bistrița și în localitățile Josenii Bârgăului, Lunca Ilvei, la Serbările Cetății Ciceului, respectiv la Posmuș la ArtCast Teleki Festival. Totodată, jandarmii se vor afla la manifestările religioase dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Dobric și la lăcașurile de cult, precum și la turneul de handbal de la TeraPlast Arena.

De asemenea, zilnic vor fi mobilizați aproximativ 95 de pompieri cu 25 de autospeciale și echipamente, pregătiți să intervină prompt pentru stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale și salvarea persoanelor aflate în pericol. Situațiile de urgență medicală vor fi gestionate prin echipajele SMURD.