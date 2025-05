Preşedintele Nicuşor Dan a depus luni jurământul în plenul Camerelor reunite, moment la care au fost prezenți și politicieni din Bistrița-Năsăud și care au ținut să marcheze evenimentul prin mesaje postate pe paginile lor de Facebook.

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: ”Am fost prezent astăzi la ceremonia depunerii jurământului noului președinte al României, alături de membrii Guvernului, foşti preşedinți ai României, principesa Margareta, patriarhul Daniel și liderii cultelor din România, reprezentanţi ai corpului diplomatic, șefi de instituţii și lideri politici. Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a depus jurământul în ședința solemnă a plenului Camerelor reunite din Parlamentul României, moment care marchează începutul mandatului său. Îi urez noului președinte multă înțelepciune și putere de muncă pentru a construi, împreună cu întreaga societate, o Românie unită și pregătită pentru viitor!”

Daniel Suciu, vicepreședintele Camera Deputaților: ”Este al treilea asemenea moment, depunerea jurământului președintelui, la care particip din Parlament. Până acum, dorința de fiecare dată nu s-a împlinit: un președinte care să unească românii. Poate de acum…poate cu Nicușor Dan”.

Diana Morar: „Astăzi am avut deosebita onoare de a răspunde invitației d-lui Președinte al României, Nicușor Dan, de a participa la ceremonia de învestire a sa in funcția de Președinte, urmată de recepția oferită cu această ocazie la Palatul Cotroceni. Am împărtășit emoția acestui nou inceput care va consolida rolul important al tarii noastre atât ca stat european cât si ca partener strategic al alianței nord-atlantice. Este absolut necesar ca imediat instituțiile, partenerii, societatea civila si noi, cetățenii, să închidem trecutul si sa conlucram in interesul tarii noastre. Am încredere ca Președintele Nicușor Dan este acel om de care cu toții avem acum nevoie pentru a infaptui calea pentru România”.

Senatorul Cristian Nicula: „Felicitări noului președinte al României, Nicușor Dan! Îi doresc să aibă un mandat de succes în care să țină românii aproape pentru a înainta împreună cu speranță”.

Decsei Atilla, președintele UDMR BN: Felicitări, domnule președinte Nicușor Dan! Începe o nouă etapă pentru România – avem încredere că, de acum înainte, și acele comunități care au fost prea mult timp ignorate vor primi atenția meritată. Un lider responsabil, echilibrat și dedicat, care poate aduce speranță pentru un viitor mai echitabil. Continuăm să muncim pentru comunitate cu perseverență, organizare și implicare!