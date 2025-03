Trei agenți de poliție au fost prinși de DNA după ce au încercat să își scape un coleg de o amendă, mutând vina pe fiica lui. Totul a fost discutat lejer pe WhatsApp, ca între prieteni.

Dacă ar exista un premiu pentru cel mai neinspirat mod de a scăpa de o amendă, cazul polițiștilor din Baia Mare l-ar câștiga detașat. Totul a început într-o zi banală din iunie 2020, când agentul Bogdan Bolchiș a fost prins de radar gonind cu 84 km/h prin oraș. În loc să accepte sancțiunea ca un om obișnuit, el și-a sunat colegii, Bran I. Claudiu-Alexandru și Frenț V. Florin-Nelu, pentru o „soluție creativă”. Au mutat amenda pe numele fiicei lui Bolchiș. Totul a fost organizat cu o rapiditate demnă de un film prost, printr-o conversație pe WhatsApp, unde agentul Bran i-a spus calm colegului său să îi trimită datele altcuiva, evident, cu permis de conducere. În doar câteva minute, procesul-verbal falsificat era gata, iar Bolchiș era un om liber.

Ca să fie treaba „bine făcută”, Frenț s-a ocupat personal de falsificarea semnăturii, încercând să imite cât mai bine litera „B” din numele fiicei contravenientului. Totul părea să meargă conform planului, doar că băieții nu știau un mic detaliu: autospeciala lor de poliție era sub supravegherea DNA. Înregistrările ambientale au surprins întreaga discuție despre cum se „aranjează” o amendă între colegi, iar anchetatorii au avut astfel dovada perfectă că în Poliția Baia Mare nu doar se aplică legea, ci se și rescrie după necesități.

Când au fost chemați la audieri, inculpații și-au recunoscut faptele fără prea multe ezitări. Justiția le-a dat pedepse cu suspendare: 1 an și 6 luni pentru Bran, 1 an și 4 luni pentru Frenț și 2 ani și 6 luni pentru Bolchiș, care mai avea deja o condamnare pentru luare de mită. Deși nu vor ajunge în închisoare, e clar că nici în Poliție nu vor mai sta prea mult, căci nimeni nu vrea un agent care stabilește sancțiunile în funcție de cine are un buletin disponibil la împrumut.

În final, toată această poveste absurdă demonstrează că, oricât de siguri ar fi unii că pot fenta sistemul, realitatea e că până și WhatsApp-ul te poate băga în belea dacă îl folosești ca pe un birou de avocatură clandestin.

