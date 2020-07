Președintele Partidului Național Liberal Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, afirmă că formațiunea din care face parte poartă discuții și negocieri cu alte partide politice, în vederea găsirii unei formule pentru alegerile locale din toamna acestui an.

Într-un răspuns oferit în urma unei schrisori deschise a profesorului Forin Ioan Bojor, Ioan Turc a clarificat poziția mea și a partidului pe care îl conduce cu privire la alegerile locale.

”Înțelegând îngrijorarea dvs. și a multor altor concitadini cu privire la soarta alegerilor locale din această toamnă, vă răspund scrisorii deschise în încercarea de a clarifica poziția mea și a partidului pe care îl conduc la nivel județean. Avem discuții atât cu dl. Ionuț Simionca, președintele județean al PMP, cât și cu dl. Călin Stan de la USR-Plus, în urma cărora, sper, vom reuși să ieșim cu o formulă unitară la alegerile locale. În ceea ce mă privește, sunt decis să candidez și să câștigăm alegerile alături de zecile de mii de bistrițeni care s-au săturat de administrația PSD. Sunt reprezentantul unui partid mare, istoric, cu mulți oameni de valoare, dar am intrat în această competiție în urma unor sondaje de opinie ce au arătat care sunt preferințele și așteptările bistrițenilor. Cunosc bine problemele municipiului, dar și soluțiile care ne vor îmbunătăți viața. Voi valorifica în interesul bistrițenilor experiența celor mai buni primari din România, edilii PNL Emil Boc de la Cluj, Ilie Bolojan de la Oradea, Mircea Hava – primar de Alba Iulia până anul trecut – sunt doar câteva exemple”, a spus Turc.

Liderul liberalilor din Bistrița-Năsăud consideră că Primăria Bistrița este cea mai grea instituție publică din județ.

”Vreau ca lucrurile să se întâmple repede, pentru că nu mai avem timp. Toate orașele din Ardeal ne-au luat-o înainte. Cu voia românilor, PNL va fi principalul partid de guvernământ în următorii 4 ani, context în care sunt decis să fructific absolut toate oportunitățile interne de finanțare. Consider că Primăria Bistrița, cea mai grea instituție publică la nivel județean, cu cel mai mare buget. dar și cu cele mai multe probleme, nu poate fi un premiu pentru debut în administrație”, a mai spus Turc.

Sursa citată spune că a învățat multe de-a lungul anilor și dorește să își pună experiența în slujba oamenilor.

”Am lucrat ani de zile în mediul privat, înainte de a fi în serviciul public, făcând consiliere juridică pentru societăți comerciale importante din județ (Plastsistem din grupul Teraplast, Matcon, Top-Romchim etc.). În relativ scurta perioadă de viceprimar, 2005-2007, am inițiat proiecte importante pentru bistrițeni. De pildă, reabilitarea capitală a uneia dintre cele mai importante axe de transport, din bani guvernamentali: Libertății, Independenței, Gării, Republicii, 1 Decembrie, Calea Moldovei. Rămâne până astăzi cea mai mare investiție guvernamentală în municipiu, de 250 de mld. lei vechi. Mai mult, am asigurat REABILITAREA CAPITALĂ (nu bituminarea superficială) a 32 de străzi din municipiu. Am gestionat intrarea în insolvență a societății de termoficare în regim centralizat, Proditerm, o gaură neagră pentru bugetul public, dar și achiziționarea a 1000 de centrale de apartament, cu montaj inclus, pentru cazurile sociale. Aceste familii, care rămăseseră debranșate de la căldură și apă caldă, au beneficiat de gratuitate și nimeni nu a avut de suferit la venirea iernii. Am gândit și am demarat reabilitarea centrului istoric și am făcut primul pas prin proiectul de construire a blocurilor pentru chiriașii din centrul vechi, după care nu s-a mai întâmplat nimic (casele ar fi urmat să intre în reabilitare capitală). Totodată, aici am inventariat curțile și am dezafectat 450 de cotețe, practic scoțând porcii și caii din buricul târgului. Dacă, după 14 ani de la acest demers, unii au improvizat noi cotețe, este deja problema actualei administrații, incapabilă să impună legalitatea în centrul istoric. Am inițiat proiectul Parcului industrial de la Sărata, coroborat cu un campus pentru învătământul universitar tehnic și profesional, proiect distrus de administrația PSD care a urmat, dar pe care îl voi revitaliza. De asemenea, am demarat un program de modernizare a infrastructurii de învățământ – de exemplu, Căminul pentru preșcolari de pe Aleea Șieului sau Liceul de Arte “Corneliu Baba”, reabilitate și dotate corespunzător”, a mai adăugat liderul liberalilor din județ.

Totodată, acesta a făcut un scurt istoric cu privire la activitatea sa de deputat: ”Am învățat mecanismele procesului legislativ, dar și modul în care se structurează raporturile de putere la nivel macro. De 10 ani, coordonez activitatea Registrului Comerțului în județ, timp în care am ajuns să înțeleg foarte bine realitatea economică bistrițeană și să-i cunosc cu adevărat pe cei mai mulți dintre antreprenori. Însă mai știu că administrația publică se conduce după reguli specifice, este despre servirea comunității înainte de toate, prin servicii și lucrări de calitate și prin asigurarea tututuror pârghiilor în vederea dezvoltării economiei locale. Administrația publică implică un CONTRACT SOCIAL, de aceea mecanismele de consultare publică și cele de derulare a proiectelor publice după MANUAL și după reguli de TRANSPARENȚĂ sunt esențiale. În administrație, trebuie asigurat ECHILIBRUL între toate părțile interesate, inclusiv prin crearea unui climat de colaborare, nu de dispută sterilă în CONSILIUL LOCAL, unde mecanismele de management diferă de cele din mediul privat”, a mai completat Ioan Turc.

Sursa citată are convingerea ”că discuția cu reprezentanții celorlalte partide care se opun PSD trebuie să se facă pe proiecte, dar nu neapărat și cu cei care forțează candidaturi, independente sau nu, doar pentru a rupe din electoratul dreptei și a-i distruge șansele de victorie. Proiectul meu și al PNL pentru Bistrița este unul care va schimba paradigma. El poate fi armonizat cu proiectul celor care vor cu adevărat să dinamizeze și să modernizeze vechiul nostru burg”.