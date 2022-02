Pictor, inginer constructor și deținător de firmă de pompe funebre, însă cuvântul „șarlatan” îl descrie de fapt cel mai bine pe Dănuț Tonea, bărbatul care înțeapă bătrâne în cimitir, la gura cavoului. În următoarele rânduri, vă prezentăm drama tulburătoare a unei femei care, după ce și-a pierdut soțul, și-a dat seama că a aruncat la gunoi și 100.000 de euro, pentru că domnul pictor, care este și inginer constructor (a absolvit UTCN), a profitat de vulnerabilitatea și condiția în care aceasta se afla.

Își căuta victimele la cimitir

Totul a început în cel mai tragic moment din viața victimei: în timp ce se afla la mormântul soțului. Aurica l-a întâlnit pe Dănuț Tonea la cimitir, când acesta s-a oferit să îi realizeze piatra funerară pentru cel decedat. Aceasta se afla într-o perioadă în care își dorea să vândă casa în care a trăit cu partenerul de viață și să își construiască ceva mai mic. Dintr-o vorbă în alta, Dănuț Tonea i-a propus să îi construiască imobilul, fiind inginer constructor și oferindu-se, mai ales, să se ocupe el de toate necesitățile. Deși Aurica crezuse că a întâlnit un om cumsecade, care să o ajute în cea mai cruntă perioadă a vieții sale, bineînțeles că visul s-a transformat mai târziu în coșmar, când s-a dovedit că cel în care și-a pus toată încrederea doar a profitat de vulnerabilitatea sa.

Cel mai bun inginer în domeniul ilegalităților

De ce necesități avea să se ocupe Dănuț Tonea? În primul rând de obținerea rezultatului studiului geotehnic și de autorizația de construcție. E simplu – vezi o femeie în vârstă care doar ce și-a pierdut soțul, o auzi că pomenește de o casă și te oferi să îi faci tu totul. Pentru 100.000 de euro, evident, însă se vrea a fi pachet „all inclusive”, ca să nu se mai chinuie biata femeie cu hârțogăroaie și 500 de drumuri.

Dănuț Tonea este varianta artistică a lui Traian Onuc, sau cel puțin ceva mai carismatică, întrucât știe cum să aibă priză la bătrâni. Deși îi promisese Auricăi că se va ocupa de tot, autorizația de construcție nu există (și, așa cum era de așteptat, nici studiul geotehnic). Pe lângă acestea, contractul nici măcar nu a fost înregistrat niciunde, ci a fost scris de mână și semnat de beneficiară și de executant. Ce fel de constructor se apucă să construiască la propriu fără să știe măcar natura terenului și fără autorizație? Unul care oricum nu face nimic oficial, din moment ce contractul, în sine, reprezintă practic o foaie mâzgălită. Cu toate acestea, am reușit să luăm legătura cu Dănuț Tonea, care a abordat o atitudine cu totul diferită de omul care făcea oferte prin cimitir: „Dar nu este niciun prejudiciu! Doamna are acolo o casă făcută, deci, ca idee, i-am făcut o casă de 280 de mp și am făcut un contract cu dânsa foarte clar, foarte exact, pe care l-am respectat întru totul, și ca preț, și ca stadii fizice. Deci dânsa nu a plătit nimic înainte, toate plățile au fost făcute după stadiile fizice care s-au executat.”, deși victima susține că i-a dat toți banii din bună credință încă de la început, pentru a se ocupa de tot ce e nevoie. Cu toate acestea, Dănuț Tonea susține următorul lucru: „Deci este o casă făcută cu 70.000 de euro, pe 280 de metri pătrați, ceea ce rezultă vreo 200 și ceva de euro pe metru pătrat, dacă dumneavoastră știți ce înseamnă asta. Acum se construiește și cu 600 de euro pe metru pătrat, acum doi ani să zicem că se construia cu 500 de euro pe metru pătrat, deci dânsa a ieșit bine. Atunci ce probleme reclamă? Pe mine nu mă interesează dacă are sau nu are autorizație de construcție pentru o lucrare.”. Motto-ul „Kaufland, ieftin și bun” nu mai merge în contextul de față. De data aceasta, „ieftinul” (oricât de ieftin ar fi pentru 2020 100.000 de euro pentru o casă din Baciu) reprezintă explicația forță pentru munca făcută prost. Și pentru că tot vorbeam despre Traian Onuc, e deja destul de evident: tiparul după care funcționează toți țeparii. Victimele cad în plasa visului frumos care ilustrează prețuri mici și condiții bune, încât pare ireal. Și, din păcate, chiar se dovedește a fi. Visul se transformă, ușor-ușor, în coșmar.

Deși acesta a abordat-o pe femeie, în varianta sa de poveste ea s-ar fi tot rugat de acesta să-i facă o casă: „Deși n-am vrut să-i fac casa. Atât a insistat și m-a tot bătut la cap, săptămâni, luni de zile, să mă duc să-i fac. Neștiind exact cine e și cum e. Eu am crezut că e om de bună credință și m-am străduit cât am fost acolo să nu am discuții cu vecinii, am făcut lucrări extracontractuale, deși contractul prevedea altceva, pe care le-am plătit eu, din banii mei, ca să nu fie discuții.”. Vă imaginați, ce viață frumoasă? Să îți plătească constructorul cheltuielile pentru lucrări, ca să nu se supere nimeni? De ce n-or fi toți atât de darnici? Sau de ce apelăm la astfel de mijloace când libertatea expresiei ne permite orice? Pentru că nu există nimic din parametrii legalității la mijloc care să ne oprească.

Casa are mai multe minusuri decât plusuri

Și pentru a vă putea convinge cu adevărat de lucrarea lui Dănuț Tonea, vă punem la dispoziție raportul de expertiză tehnică extrajudiciară: „Construcția s-a edificat fără autorizație de construcție, iar beneficiarei i s-a prezentat un proiect care nu respectă prevederile L50-/91, respectiv: nu s-au obținut avize de la deținătorii de rețele: apă, canal, gaz, electricitate; nu s-a făcut un studiu geotehnic care să indice natura terenului și prin care să se stabilească adâncimea minimă de fundare; nu a fost întocmit de un arhitect cu drept de semnătură, nu a fost înregistrat la OAR și nu are semnătura de „verificat”; nu a fost verificat de un verificator MLPAT; nu conține detalii de execuție și nici partea de rezistență; deși titulatura este „Construire locuință cu 2 apartamente, împrejmuire, branșamente la utilități”, nu există planșe cu instalații interioare, proiect gard și proiectele de branșare la utilități.

Prin „Contractul de execuție” încheiat în 20.02.2020 între beneficiară și executantul Tonea Dănuț, acesta se obliga să construiască o casă cu parter și etaj tip mansardă.

Ulterior s-a mai convenit și execuția unui garaj și din cauza diferenței mari de nivel rezultate în urma efectuării săpăturilor, a fost necesară construirea unui zid de sprijin pe latura nordică și vestică a casei, care ulterior a fost folosit ca perete pentru extinderea construcției cu două încăperi.

La fața locului s-au constatat următoarele:

Lucrări neexecutate: sistematizarea pe orizontală și verticală a terenului, ceea ce a dus la alunecarea pământului de pe latura nordică a casei spre peretele respectiv și înfundarea rigolei de scurgere a apelor pluviale; pe terasă nu s-a montat pardoseala din piată prevăzută în contract; lipsă fereastră la garaj.

Lucrări executate defectuos, care necesită refacere: fundaţia s+a turnat înclinat fără a avea ruperi de pantă, era necesară o turnare în trepte; în pereţii de la parter există igrasie din cauza faptului că fundația nu are hidroizolație orizontală montată corect, iar trotuarul perimetral este turnat mai sus decât hidroizolația, permițând infiltrarea prin capilaritate a apei în pereți; trotuarul trebuie demolat și turnat un nou trotuar având cota superioară sub hidroizolația orizontală care la rândul său trebuie refăcută; la mansardă (parter conform proiect) pardoseala în camera sudică are o înclinare de aproximativ 5% de la nord spre sud, fiind necesară aducerea la orizontalitate, la fel în baie și pe coridorul dinspre scara de acces, diferența de nivel în cameră fiind de 5 cm; terasa existentă nu are hidroizolația corect executată, ceea ce a permis infiltrarea apei meteorice în dormitorul sudic și în baie, apa traversând peretele vestic, infiltrațiile fiind puternice și în casa scării; ușile de la camere nu au praguri, acestea fiind înlocuie cu bucăți de PAL; două ferestre au geamul crăpat, trebuind înlocuit; ferestrele nu au buiandrugi, s-au folosit scânduri în loc de buiandrugi, iar scândurile s-au încovoiat, ceea ce a dus la apariția fisurilor orizontale; la garaj nu s-a montat fereastra de pe latura vestică, a rămas un gol în perete, prin care poate pătrunde ploaia sau zăpada.

Concluzie finală: lucrările în ansamblul lor sunt de proastă calitate, efectuate de neprofesioniști, cu defecte majore de execuție, respectiv pardoseli care nu sunt orizontale, lipsă hidroizolație, infiltrații de apă etc.”.

Acum, imaginați-vă să trăiți într-o casă care arată așa. Mai mult decât atât, imaginați-vă să trăiți într-o casă care arată așa și pe care ați dat 100.000 de euro.

Rezultatul expertizei tehnice extrajudiciare arată că, lucrările necesar a fi executate pentru aducerea casei la un nivel de exploatare decent se ridică la valoarea totală de 23.377 lei.

Când i-am enumerat domnului Tonea câteva dintre punctele expertizei, a avut următoarea reacție: „Daaa’ nu-i așa, întâmplător, ceea ce a zis expertiza extrajudiciară, toate punctele pe care mi le-a dat expertul, le-am rezolvat.”. Cu toate acestea, „casa experiment” stă să cadă în orice moment, având până și pereții crăpați. Cât despre obținerea autorizației de construcție – „Nuuu, dar nu era treaba mea, nu eu fac studii geotehnice, studiu topografic, face beneficiarul.”. Situația clasică atunci când poți și știi cum să profiți de vulnerabilitatea altora. Practic, șarlatanul „s-a scos”.

Cu toate astea, Dănuț Tonea susține că ar mai fi existat o a doua expertiză care să ateste că munca lui a fost făcută bine și, sigur că ne poate prezenta toate dovezile, numai că, vedeți… sunt la beneficiară. Toate lucrurile inexistente se află la beneficiară, căci întotdeauna este vina victimei.

Omul duplicat: între administrator de pompe funebre și pictor inginer șarlatan

De altfel, identitatea domnului Tonea ridică multe semne de întrebare, întrucât pare să fie „omul bun la toate”. Avem, o dată, faptul că este pictor. Apoi, a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, este inginer constructor, chiar dacă lucrările sale lasă de dorit (fiind implicat în mai multe scandaluri de acest fel, despre care vom discuta în rândurile următoare).

Dănuț Tonea este administratorul firmei OMIDA EXPRES SRL, împreună cu soția sa, având acțiunile împărțite în mod egal. Problema principală este faptul că OMIDA EXPRES este o firmă care activează în domeniul serviciilor de pompe funebre (după cum și-a acostat și victima, la început, în cimitir). Cu toate acestea, are rolul de proiectant general în construcții. Absolut paradoxal!

Și nu este prima dată când ne lovim de o situație de acest fel. Aceeași OMIDA EXPRES este implicată și în scandalul din august 2021 cu șantierul din Europa, al cărui crater surpa drumul și casele locuitorilor zonei.

Proiectantul general al proiectului din cartierul Europa a fost, bineînțeles, SC OMIDA EXPRES SRL. Arhitectul a fost Dragoș Tonea. Da, chiar fiul lui Dănuț Tonea, întrucât totul se face în familie. Dănuț Tonea mai are un fiu, Doru Tonea, inginer constructor.

În orice caz, dacă treburile murdare cu fraierit bătrâni prin cimitir dau roade, afacerea cu omida nu îi merge prea bine. Firma sa a înregistrat în 2020 cea mai mică cifră de afaceri, de 26.600 lei și cu un profit net pe minus (-32.284 lei). Are datorii care se ridică la 197.163 lei și, de asemenea, are un singur angajat (ori cel puțin așa a declarat), motiv pentru care are și un proces pe rol cu Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Cluj, fiind prins că lucrează la negru.

Fenomenul țeparilor la Cluj

Din păcate, poveștile de acest gen nu reprezintă cazuri singure, izolate, ci o realitate cruntă tot mai frecventă pentru piața imobiliară din Cluj. De la oamenii care nu reușesc să își cumpere un apartament la suprapreț și cad în plasa țeparilor care le fac oferte avantajoase, până la cei care caută simple cazări pentru festivaluri sau studenți în chirie. Acum, nici măcar o casă făcută de la zero nu garantează transparență și integritate. Cu cât prețurile cresc mai mult, cu atât șarlatanii își freacă frenetic mâinile, căutând constant și în cele mai vulnerabile contexte victime care să le cadă pradă în capcană, cu naivitatea dorinței de a avea o viață mai bună, chiar și cu modestie.

Alexandra Neagu