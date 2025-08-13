Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat prin PNRR, prin care în Bistrița-Năsăud se vor realiza rețele de piste pentru biciclete pe 208 km, pe cinci tronsoane, este supus, miercuri, aprobării consilierilor județeni. Valoarea totală a investiției se ridică la 98.074.197,57 lei, din care partea de execuție a lucrărilor se cifrează la 71.440.667,35 lei.

Prin acest proiect se propune realizarea în Bistrița-Năsăud a 208,288 km de trasee cicloturistice continue care se suprapun cu traseul Via Transilvanica pe 181,2 km din cei 208,288 km, 5 zone de refugiu și odihnă și 21 zone de odihnă și care fac legătura cu județele Mureș și Suceava. Valoarea totală a investiției se ridică la 98.074.197,57 lei.

Traseul în Bistriţa-Năsăud va traversa localitățile Monor, Şieuţ, Şieu, Mărişelu, Dumitriţa, Cetate, Livezile, municipiul Bistriţa, Budacu de Jos, Bistriţa Bârgăului, Tiha Bârgăului, Leşu şi Lunca Ilvei.

„Zona judeţului Bistrița-Năsăud, are un mare potenţial de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor naturale protejate şi în zonele din vecinătatea acestora, prin dezvoltarea unei reţele de destinaţii ecoturistice recunoscute şi prin realizarea de produse ecoturistice competitive pe plan naţional şi internaţional.

Promovarea turismului de tranzit velo sau trekking este o măsura importantă prevăzută în strategia de dezvoltare a județului.

Situația pistelor de cicliști și a traseelor cicloturistice în județul Bistrița-Năsăud este deficitară, circulația desfășurându-se în mare parte pe carosabil și pe acostamente.

Totodată, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este implementat proiectul Via Transilvanica, proiect al asociației Tășuleasa Social, organizație neguvernamentală cu sediul în pasul Tihuța județul Bistrița-Năsăud, care are stabilit un traseu ce poate fi folosit în mare parte ca traseu cicloturistic”, se precizează în referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.