Peste 2300 de tone de nămol uscat, provenit de la stația de epurare Bistrița, vor ajunge pe terenuri agricole din extravilanul comunei Matei, după ce Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) Bistrița-Năsăud a emis permisul pentru fertilizarea a peste 100 de hectare de teren.

ANMANP a emis în cursul lunii august 2025 Permisul de aplicare a nămolului provenit de la Stația de epurare Aquabis Bistrița, pe terenurile agricole din comuna Matei, situate în extravilanul localităților Corvinești și Bidiu.

Permisul are la bază Studiu pedologic și agrochimic special pentru evaluarea pretabilității solului, la aplicarea nămolului deshidratat provenit de la stația de epurare ape uzate elaborat de către Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj și aprobat de Direcția pentru Agricultură Bistrița Năsăud și a fost întocmit conform prevederilor Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultură, modificat și completat prin OM 27/2007.

În baza permisului vor putea fi transportate o cantitate de 2361,2 tone nămol substanță uscată (s.u.) provenite din stația de epurare Aquabis Bistrița, pe terenurile agricole in suprafață de aproximativ 102,01 ha, amplasate în extravilanul comunei Matei.

”Normele tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură aprobate prin Ordinul 344/2004 au ca scop valorificarea potențialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea și reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetației, animalelor și omului, astfel încât să asigure utilizarea corectă a acestor nămoluri. Nămolurile provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate din localități și din alte stații de epurare a apelor uzate, cu o compoziție asemănătoare apelor uzate orășenești, pot fi utilizate în agicultură numai dacă sunt în conformitate cu aceste norme tehnice.

Valorificarea nămolului de epurare prin utilizarea acestuia în agricultură este considerată a fi o bună opţiune practică pentru mediul înconjurător, fiind promovată şi încurajată de legislația europeană şi naţională în vigoare”, a transmis ANMAP Bistrița-Năsăud într-un comunicat de presă.