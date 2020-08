Liberalul clujean Ovidiu Vișan va fi următorul șef la Administrația Bazinală Someș Tisa (ABAST), instituție care s-a transformat în pușculița de sute de milioane a partidului, indiferent de culoarea politică a guvernului aflat la conducere. Până acum, funcția a fost ocupată de Ioana Diaconescu, înșurubată de PSD, care însă a fost garată pe un post de director tehnic. În momentul de față, scaunul de director este ținut cald de Adrian Liviu Mureșan, care, de la sfârșitul lunii mai, a fost delegat în funcție pentru o perioadă de 90 de zile. La sfârșitul acestei luni perioada delegării se va termina, iar Ovidiu Vișan (PNL) va fi numit în funcția de director.

Când am aflat că în postul de director al ABAST va fi numit Ovidiu Vișan, consilier local liberal la Primăria Cluj Napoca și om de afaceri care are o rulotă din care vinde sucuri și băuturi răcoritoare la festivalurile din oraș, l-am contactat pentru a afla ce anume sau cine îl recomandă pentru a ocupa această funcție. Atent cu imaginea pe care trebuie să o aibă în comunitate, Vișan ne-a rugat să îi adresăm întrebarea în scris, pentru a nu exista vreo inadvertență între explicațiile date de el și ceea ce urma să apară în cadrul articolului. În așteptarea răspunsului au trecut câteva zile, apoi o săptămână, iar în a zecea zi am primit mail-ul în care liberalul clujean spune, textual, că pentru postul de director la ABAST în recomandă faptul că ”am experiența mare atât in sistemul privat cât și in sistemul public. Am început sa lucrez in domeniul privat in anul 2001, din 2009 pana in 2013 am condus compartimentul SSM al ITM Cluj”. Atât!

Ținând cont de faptul că, la naştere corpul uman conţine 75% apă, însă pe măsură ce corpul îmbătrânește, cantitatea de apă se reduce, poate că Vișan încearcă, la cei 42 de ani, să suplinească pierderea de apă a propriului corp prin ocuparea acestei funcții și partidul îi dă o mână de ajutor.

În momentul de față postul este ocupat de Adrian Mureșan, cu o delegare de 90 de zile care va expira spre sfârșitul acestei luni. Înainte de Mureșan, instituția a fost condusă de Ioana Diaconescu. Ea va rămâne în amintirea angajaților prin mărinimia cu care a cheltuit 70.000 de euro pentru renovarea unui singur birou.

Potrivit reprezentanților ABAST, ”domnul Adrian-Liviu Mureșan are delegate sarcinile și responsabilitățile funcției de director al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 26.05.2020, conform prevederilor Deciziei emise de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), Legii nr.153/2017, Legii nr.53/2003 și Contractului Colectiv de Muncă al ANAR 2019 – 2021. Doamna Ioana Diaconescu ocupă postul de director tehnic ELH prin transfer, conform prevederilor Deciziei emise de ANAR şi a prevederilor art. 32 alin (1) lit.b din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”, arată un răspuns al biroului de presă.

Afaceri cu apă

Ovidiu Vișan, consilier local din partea PNL și președintele Comisiei de sănătate, muncă, protecție socială și ordine publică din Consiliul Local Cluj-Napoca, deține societatea comercială AROME & FRESH, care se ocupă de vânzarea de sucuri naturale, fresh-uri și smoothie-uri. Rulota acestuia este prezentă la toate festivalurile din Cluj-Napoca. Firma are două locații principale în Cluj-Napoca, și anume zonele food court Vivo și Iulius Mall. AROME Healthy Bar a participat la aproape toate festivalurile organizate în Cluj-Napoca în ultimii ani. De la cele mai mari cum ar fi Untold sau Electric Castle până la Comic Con sau Food Track Rally.

Veniturile anuale ale familie Vișan vin din mai multe surse, atât din firme cât și de la stat. Pentru anul 2019 domnul Vișan Ovidiu a obținut 7.000 de lei din salariul său de director general al firmei ACO BUILD & MANAGEMENT SRL pe care o conduce, 8.000 de lei de la Primăria Cluj-Napoca datorită funcției sale de consilier local și încă 1.600 de lei de la SC VIA CONCEPT PROTECT SRL, unde este director economic. Suma cea mai mare care a intrat în casa Vișan vine din partea societății AROME & FRESH care le-a adus în anul 2019 aproape 470 de mii de lei.

Potrivit surselor Gazeta de Cluj, Vișan Ovidiu Vasile mai „conduce din umbră” încă trei firme, pe lângă cele unde îi apare și numele. TOR TRANS este o firmă de transport situată pe Bulevardul Muncii NR nr. 69 A, acum deținută de către Trif Alin Teodor și Gecan Natalia Lucia. Vișan Ovidiu Vasile a fost fondatorul acesteia în anul 2008 după care în anul 2009 a decis să se retragă din ea cu toate că sursele spun că el încă acționează în acea firmă.

Pe aceeași adresă de pe Bulevardul Muncii mai sunt înregistrate încă două firme. Prima este Măriuța Produse Alimentare care îi aparține mamei consilierului Vișan, Voivod Maria, dar acum este înregistrată tot pe numele Gecan Natalia Lucia. Restaurantul „La Măriuța” a fost foarte mediatizat în anii trecuți deoarece toate petrecerile PD se țineau acolo, actualmente funcționează cu numele de „Coroana Transilvaniei” și pe încă o firmă denumită NATALUCS care este deținută de către Voivod Lucica.

Contracte vizate de procurorii DNA

Pe parcursul anului trecut ABAST a administrat cea mai mare parte dintr-un fond guvernamental în valoare de peste 200 de milioane de lei pentru remedierea pagubelor provocate de inundațiile din primăvara anului 2019.

Ulterior, procurorii DNA au demarat o investigație care vizează modalitatea de acordare a contractelor plătite din fondul respectiv. Administrațiile bazinale din România, instituții subordonate ANAR, au atribuit mai multe contracte, fără licitații, din cadrul acestui proiect. Pentru moment, fostul șef ANAR, Victor Sandu, și omul de afaceri bistrițean Sorin Ciufudean au calitatea de inculpați. În dosar sunt audiați, în calitate de martori, Laura Nistreanu, fiica patronului companiei Repcon din Oradea, Mircea Nistreanu, și Dorinel Edu, om de afaceri din Oradea implicat în dosarul fostului ministru al Mediului, Laszlo Borbely.

O altă persoană din acest dosar este Valeria Bondrea, partenera de afaceri al lui Ciufudean.

În ”suveica” dosarelor formate în jurul acestei anchete a fost prins și fostul viceprimar al Sibiului, Gheorghe Tuluc. Însă el s-ar putea să scape mult mai ușor pentru că a semnat un acord de recunoaștere a faptelor.

Alături de el au mai fost trimise în judecată două persoane, rude cu el, prin conturile cărora au fost trecuți banii pentru falsa consultanță sub care își ascundea Tuluc șpaga, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată.

Toți trei au semnat cu procurorii un acord de recunoaștere a infracțiunii în urma căruia urmează să fie condamnați cu suspendare condiționată.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut că, în perioada 2011-2012, în contextul realizării proiectelor „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor”, „Creșterea siguranței în exploatare a barajului și lacului de acumulare Dridu, județul Ialomița” și „Servicii pentru pregătirea și execuția designului sistemului de monitorizare, verificare, procurare, pregătire, instalare, activare și testare pentru 2 locații Sinaia și Săcele”, Gheorghe Tuluc, ar fi primit de la trei oameni de afaceri 1.293.900 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privitoare”.

Banii au fost primiți prin intermediul unor firme controlate de rude ale lui Tuluc, în baza unor contracte fictive de consultanță și asistență tehnică în construcții sau închirieri utilaje, încheiate cu oamenii de afaceri.

Fond de 200 de milioane pentru corupția din ANAR

În primăvara anului trecut, guvernul a înființat un fond în valoare totală de 194.606.000 lei pentru remedierea pagubelor provocate de inundații. Bani sunt destinați pentru ”realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din județele Argeș, Bihor, Bistrița -Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea”.

Problema investigată de procurori constă în faptul că lucrările respective nu sunt de extremă urgență, așa cum prevede hotărârea de guvern, ci de investiții. Iar pentru acest gen de contracte ar fi trebuit să se organizeze licitații publice.

Astfel, toate aceste contracte, estimate la aproape 200 de milioane de lei, au fost acordate fără vreo licitație în baza ”prerogativelor” de extremă urgență.

Birou renovat cu prețul unui apartament

În numerele anterioare, Gazeta de Cluj a publicat o serie de informații despre neregulile din cadrul ABAST, instituție condusă de Ioana Diaconescu. Este vorba despre o serie de investiții făcute în cadrul unui birou care au generat costuri uriașe comparativ cu lucrările executate și de reparațiile făcute la mașina directoarei care ar fi fost decontate din bugetul instituției.

Corpul de control al ANAR a fost condus de Marius Hofman, condamnat penal pentru infracțiuni de corupție, și de Constantin Mețler, judecat pentru luare de mită. Raportul concluzionează că ”nu au fost identificate abateri de la legislația în vigoare în ceea ce privește obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare spații birouri PIUI”.

Lucrările în valoare de 319.000 lei au fost contractate prin cumpărare directă, adică fără nicio licitație.

Firma care s-a ocupat de lucrări este din Oradea, se numește TRANSOR TRUST SRL și este patronată și administrată de Oroș Ioana Cătălina.

Răzvan Robu