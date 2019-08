Pe 10 august, Bistrița Civică îi cheamă pe bistrițeni la protest: România nu trebuie să fie captiva corupților, incompetenților și interlopilor!

Asociația Bistrița Civică îi cheamă pe bistrițeni, sâmbătă 10 august, în Piața Petru Rareș pentru a marca un an de la protestele reprimate violent de jandarmi în București. Membrii asociației bistrițene spun că nu mai sunt dispuși să accepte nepotismul și cer depolitizarea instituțiilor publice.

Chemarea la miting a fost lansată pe pagina de Facebook a Asociației Bistrița Civică condusă de Adrian Florin Chereji.

„Acum începem reconstrucția României! Curățenie generală în instituțiile statului! Afară cu corupții, afară cu incompetenții, afară cu angajații pe criterii de carnet de partid sau pile-relații!„, scriu activiștii asociației bistrițene.

Potrivit acestora, tragicele evenimente de la Caracal devoalează corupția din Poliția Română, legăturile cu lumea interlopă și cu politicienii de la putere.

„Rețelele infractionale trebuie destructurate. Interlopii dețin o parte din cifra de afaceri pe plan local, controlează instituții și oameni – inclusiv șefi ai Politiei cu care împart banii. Mai sunt în peisaj și politicienii corupți – ei au generat această situație„, au scris activiștii.

Reprezentanții asociației precizează că România nu trebuie să fie captiva corupților, incompetenților și interlopilor și cer pedepsirea vinovaților pentru modul în care au acționat forțele de ordine, pe 10 august 2018, cu cei care au protestat împotriva guvernului.

„Anul acesta ieșim în piețele din orașele țării să spunem că așa nu se mai poate! România nu trebuie să fie captiva corupților, incompetenților și interlopilor!

Anul acesta ieșim să cerem pedepsirea vinovaților pentru modul în care au ales forțele de ordine conduse de Carmen Dan să se comporte cu românii ieșiți la protest împotriva Guvernului. A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare să înainteze. Cei care ne-au încălcat drepturile în stradă, spărgând protestul pașnic cu gaze, pulane și tunuri cu apă își văd de treabă liniștiți, sunt încă în funcții.

Pe 10 August 2018 am văzut cum jandarmii dădeau cu gaze în toate direcțiile, indiferent că în fața lor stătea o femeie gravidă, un copil sau un vârstnic. Am văzut oameni loviți cu bastoanele și alergați pe străzile capitalei, oameni care au ajuns în spitale cu răni deschise de la armamentul folosit de jandarmi, jurnaliști atacați pentru a nu putea surprinde imaginile represiunii aplicate celor care protestau, dar am văzut și oameni care nu s-au dat bătuți și care au continuat să se opună abuzului celor care ar fi trebuit, în realitate, să-i apere, nu să-i lovească.



Sute de plângeri penale au fost depuse la Parchete, însoțite de clipuri, imagini și chiar mostre de haine îmbibate cu gaze, dar iată că nici după un an dosarul nu înaintează.



Ieșim în Piață pe 10 August să cerem pedepsirea vinovaților!



Ieșim în Piață să le arătăm că nu am uitat cum ne-au încălcat drepturile și cum ne-au umilit!

Ieșim în Piață să spunem răspicat că nu acceptăm nepotismul nici în județul Bistrița-Năsăud!

Cerem președintelui Consiliului județean să anuleze “concursul” pentru ocuparea funcției de Director adjunct la AQUABIS!

Cerem depolitizarea instituțiilor publice!„, au scris activiștii pe pagina lor de Facebook.