Programul pilot ,,O masă caldă/ un suport alimentar în școli” se extinde de la 50 la 150 de unități din întreaga țară, a scris pe Facebook Cristina Iurișniți, deputat USR de Bistrița-Năsăud. Aleasa bistrițeancă precizează că Ministerul Educației a pus în dezbatere publică acest proiect.

„După mai bine de 3 ani de când solicit constant extinderea acest program pilot, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care programul se va pilota în 150 de școli.

Acest program-pilot s-a confruntat cu o serie de inconsecvențe pe care am încercat să le soluționez încă din 2017. Astfel, acum finanțarea se realizează pe an bugetar, nu pe an școlar, eliminându-se astfel absurditățile care apăreau la nivel local în ceea ce privește finanțarea. Mai mult, având în vedere impactul pozitiv pe care acest program pilot l-a avut în ceea ce privește scăderea abandonului școlar, am atras atenția că acest program trebuie extins.

Anul acesta, programul se va desfășura în 150 de școli selectate în funcție de anumiți indicatori precum mediul urban/ mediu rural, școli izolate/ accesibile/ centrale/ periferice)”, arată Iurișniți.

Deputata bistrițeancă spune că așteaptă ca acest program să fie extins la nivelul tuturor unităților școlare, însă consideră inoportun ca ordonanța de urgență să să fie adoptată la finele lunii ianuarie sau februarie, în condițiile în care nu există norme metodologice de aplicare.

„Totuși, nu pot să nu remarc că la finele acestui an se împlinesc 4 ani de când a fost implementat acest program, deci împlinirea unui ciclu de învățâmânt. Așadar, după finalizarea raportului, mă aștept ca acest program să fie extins la nivelul tuturor unităților școlare.

Mai mult, consider că este inoportun ca prezenta ordonanță să fie adoptată la finele lunii ianuarie. Cu alte cuvinte, luna ianuarie va fi pierdută, la fel ca și luna februarie, în lipsa normelor metodologice de aplicare care se vor elabora abia ulterior. Evident, și derularea procedurilor de achziții publice de la nivel local va mai dura o perioadă însemnată de timp. Astfel, fără să existe o viziune pe termen lung, acest program pilot va continua să fie fracționat, fapt care implică de la sine o diminuare a impactului acestuia”, precizează Cristina Iurișniți.

Aceasta propune ca programul-pilot „Un suport alimentar” să fie finanțat multianual, iar reglementarea acestuia să se realizeze prin lege, nu prin Ordonanță de Urgență, pentru a respecta rigorile constituționale, dar și o anumită coerență și predictibilitate.

„Mai mult, consider că se impun niște obligații și responsabilități mult mai clare în sarcina autorităților locale care ar trebui să se implice activ în susținerea acestei inițiative.

Voi monitoriza evoluția dezbaterilor publice pe marginea acestei Ordonanțe și aștept ca Guvernul să o adopte în cel mai scurt timp posibil”, mai adaugă Iurișniți.

În 2017, o școală din Bistrița-Năsăud, respectiv Școala gimnazială Tiha Bârgăului, a fost introdusă în acest program pilot, care a rămas doar la staduiul de proiect din lipsa finanțării.

Potrivit noului proiect, pe lângă unitatea de învățământ mai sus amintită mai figurează încă trei șoli gimnaziale din județ: Școala Gimnazială Tureac (comuna Tiha Bârgăului), Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Reteag (comuna Petru Rareș), și Școala Gimnazială Budacu de Sus (comuna Dumitrița).

Conform proiectului, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.