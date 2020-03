Orice agentie SEO care se respecta ar trebui sa poata realiza un audit al site-ului clientului, sa faca modificarile tehnice necesare in timpul procesului de optimizare on-page (imbunatatirea meta titlurilor si meta descrierilor, heading-urilor, textelor pentru homepage si categorii etc) si sa dezvolte o strategie de comunicare off-page eficienta (crearea de backlink-uri pe site-uri cu autoritate mare). Cu alte cuvinte, o agentie competitiva va „bifa” fara prea mari probleme toate cerintele unei optimizari SEO „ca la carte”, aplicand aproximativ aceeasi reteta tuturor clientilor, indiferent de specificul business-ului acestora.



Totusi, numai o agentie SEO exceptionala, care dispune de angajati cu o experienta indelungata in marketing online, isi va adapta strategia pentru fiecare client in parte, in functie de cateva criterii. In primul rand, vorbim despre concurenta, pentru ca este mult mai dificil sa urci in pozitii in Google atunci cand competitia este una acerba. In al doilea rand, ne referim la puterea respectivului brand si pozitia sa pe piata, intrucat pentru un „newcomer” va fi nevoie de o cu totul alta strategie decat pentru un „veteran”. In al treilea rand, este vorba despre publicul tinta si comunicarea cu acesta.



Tocmai din acest motiv, inainte de a incepe activitatea propriu-zisa, orice specialist SEO va sta alaturi de tine la o discutie de cateva ore si va incerca sa afle cat mai multe lucruri despre business-ul tau si domeniul in care activeaza: ce produse si servicii oferi, care este publicul pe care il vizezi, ce te diferentiaza de concurenta, cat de competitiva este piata respectiva si care sunt asteptarile tale pe termen mediu si lung.



In functie de aceste criterii, dar si de volumul mediu de cautari lunare al celor mai relevante cuvinte cheie, agentia SEO va realiza strategia de cuvinte cheie si va imbunatati arhitectura de link-uri a site-ului tau. Pe langa masurile „clasice”, deja enumerate in primul paragraf, specialistii acesteia iti vor propune si cateva abordari foarte eficiente, la care nu te-ai fi gandit sau pe care nu ar fi fost posibil sa le implementezi in-house. Iata, in continuare, doar cateva dintre acestea:



1. Restrangerea numarului de produse / servicii targetate in cadrul strategiei de cuvinte cheie. Sa presupunem ca firma ta se ocupa cu vanzarea si/sau repararea de laptop-uri, insa ai in stoc si cateva PC-uri, oferind servicii inclusiv pentru acestea. Daca oferta de computere este, insa, foarte restransa, de ordinul catorva unitati, ar fi timp irosit sa targetezi cuvinte cheie precum „calculatoare ieftine”, „computere de vanzare” sau „reparatii calculatoare Pentium”.



Motivul? Chiar daca vei ajunge in topul cautarilor pe Google, cu siguranta majoritatea celor care vor intra la tine pe site vor fi nemultumiti de oferta restransa, generand o rata de respingere mare si recenzii negative. Prin urmare, agentia SEO iti va propune sa optati doar pentru cuvinte cheie din sfera laptop-urilor, urmand ca utilizatorii sa aiba o surpriza placuta atunci cand vor gasi si cateva PC-uri in oferta.



2. Crearea unui blog pe site. Ramanand in acelasi exercitiu de imaginatie, probabil nu te-ai gandit pana acum sa incluzi, pe site-ul magazinului tau de laptop-uri, si un blog. Totusi, generarea de continut periodic este o metoda foarte eficienta prin care ii transmiti lui Google ca afacerea ta este activa. In acelasi timp, poti furniza clientilor tai informatii utile, cu privire la noile produse din oferta si reducerile sau lichidarile de stoc. Prin urmare, agentia SEO iti va propune sa implementezi si un blog, pe care puteti crea impreuna continut.



3. Optimizarea si comprimarea tuturor fisierelor inainte de incarcarea lor pe site. O agentie SEO profesionista stie ca optimizarea pentru Google nu se rezuma la continutul scris, indiferent ca vorbim despre link-uri, meta tag-uri, heading-uri, titluri sau textele din pagina. Aceeasi atentie trebuie acordata si pozelor si videoclipurilor incarcate pe site. Acestea vor fi optimizate in functie de cuvintele cheie targetate si de continutul lor, dar, la fel de important, si comprimate inainte de a fi uploadate.



Viteza de incarcare si experienta utilizatorilor reprezinta doua dintre cele mai importante criterii luate in seama de Google in ultima perioada, iar pozele sau filmuletele prea mari, care se vor incarca greu, vor starni nemultumirea potentialilor clienti si nu vor face decat sa ii indeparteze de pe site. Si poti fi sigur ca Google va observa acest lucru si te va penaliza in ceea ce priveste pozitiile ocupate.



4. O strategie de cuvinte cheie personalizata. Nu in ultimul rand, o agentie SEO isi va alege „familia” de cuvinte cheie pentru optimizarea SEO in functie de concluziile discutiei preliminare cu privire la business-ul tau. Astfel, daca esti un brand puternic, insa care abia acum a decis sa investeasca in SEO, strategia va tinti cele mai cautate cuvinte cheie, precum „laptop gaming” sau „laptopuri ieftine”, intrucat ascensiunea va fi garantata de faptul ca pornesti cu un atu fata de competitie.



Pe de alta parte, daca esti un start-up, cuvintele cheie targetate vor fi mai degraba long tail-uri (exemplu: „laptop ssd reducere” sau „reparatii laptop la domiciliu”, daca, bineinteles, oferi acest serviciu), intrucat vei avea sanse mult mai mari sa rankezi in primele pozitii pe acestea. O alta abordare recomandata in acest caz sunt money keyword-urile, adica acelea care, in general, gareanteaza cele mai multe conversii (exemplu: „magazin calculatoare + orasul tau” sau „laptopuri in rate”).