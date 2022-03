A început distribuţia pastilelor cu iodură de potasiu la Direcţiile de Sănătate Publică. Ministrul Sănătaţii spune că această sarcină ar trebui să revină medicilor de familie. Insă doctorii susţin că o astfel de atribuţie va aglomera cabinetele pentru că nu există legislaţie care să le permită ditribuţia de medicamente.

Specialiştii avertizează că iodura de potasiu NU se administrează preventiv şi NU este recomandată celor care au peste 40 de ani sau celor care sunt operaţi de tidoidă.

Unii români nu ştiu la ce este utilă iodura de potasiu, însă speră să nu aibă nevoie de aceste medicamente.

Autoritatile recunosc ca cea mai grea misiunea este aceea de a asigura acces rapid populatiei la iodura de potasiu, Desi medicamentele sunt deja distribuite catre DSP-uri, nu se stie cu exactitate cum vor ajunge la populatie.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că pastilele vor fi date de medicii de familie populaţiei doar atunci cand va fi cazul.

„Mi se pare normal si medicii de familie au responsabiliatea pentru sanatatea comunitatilor in care lucreaza, mi se pare natural ca si ei sa fie implicati”, susţine ministrul Alexandru Rafila

Medicii de familie sunt însă de altă părere.

„Nici nu ar fi logic sa se intample acest lucru, in primul rand pentru ca noi nu putem distribui, ne interzice legislatia. Noi si asa suntem destul de aglomerati, pandemia nu s-a terminat, testam, vaccinam, avem pacientii nostri.”, explică medicul de familie Cosmina Berbecel.

O soluţie aşteaptă şi Direcţiile de Sănătate Publica. În Bucureşti, de pildă, vor fi distribuite peste 2 milioane de comprimate. Dar încă nu e clar cine le va prelua.

„Cu siguranta in zilele urmatoare o sa primim si aceste detalii de la Ministerul Sănătăţii. Pana acum nu am primit decat informarea de le prelua si le tine in custodie,” explică Oana Niculescu, DSP Bucureşti.

„Urmeaza sa primim de la Ministerul Sănătăţii indicatile privind distribuirea iodurii de potasiu, pentru că este important ca – in cazul in care va fi un astfel de accident – sa se poate administra in primele ore”, spune şi Vasile Cepoi, DSP Iaşi.

Tabletele cu iodura de potasiu au rolul de a proteja tiroida de radiaţii în cazul unui accident nuclear, spun endocrinologii.

„Cei mai importanti sunt copiii, femeile gravide, femeile care alapteaza si adultii pana in 40 de ani.

„Nu este o doza recomandată., La toate categoriile de persoane, se impart in functie de varsta si nu se ia preventiv, ci doar in cazul unui atac”, explică Bogdan Pascu, medic endocrinoilog.

În total, 30 de milioane de pastile cu iod au fost produse de Antibiotice Iaşi. Potrivit specialiştilor, administrarea acestor medicamente la persoanele peste 40 de ani poate să ducă la disfuncţii tiroidiene.

Cât de rapid trebuie să luăm iod în caz de accident nuclear. Dr. Țincu: ”Excesul duce la apariţia de cancer”

Medicii recunosc faptul că această situaţie se bazează pe o explicaţie ştiinţifică. „Şi anume, există un izotop radioactiv, iod 131, care se elibereză odată cu aceste accidente nucleare, iar el se va acumula la nivelul glandei tiroide.

Acest lucru poate duce la apariţia unor forme de cancer, în special pe zona tiroidiană, după un eveniment nuclear”, a explicat dr. Radu Ţincu, medic toxicolog, marţi, la rubrica Sfat de Sănătate, de la Antena 3.

De ce trebuie sa luăm iod în caz de accident nuclear?

„Pentru că trebuie să se realizeze o competiţie între iodul radioactiv 131 şi iodul pe care noi îl administrăm.

În acest fel, iodul din pastile va bloca metabolizarea iodului radioactiv la nivelul glandei tiroide astfel se va reduce riscul apariţiei unor forme de cancer”, mai spune dr. Ţincu.

