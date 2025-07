Primăria Bistrița a scos la licitație lucrările pentru trei pasaje subterane, care ar trebui să aerisească bine traficul deja sufocat din municipiu. Fiecare pasaj costă peste 40 de milioane de lei.

Municipalitatea vreo 4 pasaje rutiere, care să aerisească traficul de la intrările și ieșirile din Bistrița. Unul ar urma să fie amenajat în zona Altex, cu semaforizare, altul în aceeași zonă, cu intrare la Kaufland și Cibela, iar altul la intersecția cu DN17C (strada Lucian Blaga), care ar urma să fie suprateran. La cele 3 se adaugă și un pasaj în Viișoara, la intersecția DN17 cu vechea variantă de ocolire a Bistriței.

Zilele trecute, Primăria Bistrița a lansat licitațiile pentru 3 din cele 4 pasaje. Este vorba despre pasajele de pe Calea Moldovei: cel din zona Altex, cel din zona Cibela și cel de la intersecția cu DN17C (strada Lucian Blaga).

Toate trei licitațiile vizează proiectarea, asistența tehnică și execuția pasajelor. Se pare că planul municipalității este să înceapă lucrările la toate pasajele concomitent, motiv pentru care a și lansat licitațiile în aceeași zi.

Costurile unui pasaj variază între 41,4 și 43,2 milioane de lei, fără TVA. Toate sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt slabe șanse însă ca lucrările la pasaje să înceapă anul acesta. Potrivit anunțului licitației publice, ofertele pot fi depuse până în 4 septembrie, urmând ca până la finalul lunii noiembrie să se finalizeze și evaluarea tehnică și financiară a ofertelor, iar ulterior să fie anunțat câștigătorul licitației.

„Orașul Bistrița se confruntă cu o creștere constantă a traficului, în special în zonele periferice, unde dezvoltarea imobiliară și industrială s-a intensificat în ultimii ani. În acest contest, construirea unui pasaj rutier ar aduce multiple beneficii în ceea ce privește siguranța traficului, reducerea emisiilor poluante și gestionarea fluxului zilnic de migrație a forței de muncă. Prin construirea unui pasaj se elimină timpii morți în trafic, ceea ce reduce consumul inutil de carburant și emisiile de gaze nocive, se evită opririle și accelerările frecvente, factori majori în creșterea poluării în mediul urban, se îmbunătățește calitatea aerului, având un impact pozitiv asupra sănătății populației, reducând riscul de afecțiuni respiratorii și cardiovasculare”, se motivează oportunitatea acestor pasaje.

Pasajele vin cu deranj mare… și relocare de rețele apă, canal sau iluminat

Pasajul subteran de lângă Kaufland și Cibela este cel mai costisitor, ajungând la 43,2 milioane de lei, fără TVA. Cel puțin acesta este prețul specificat în licitația publică proaspăt lansată.

În cazul acestui pasaj se ia în calcul un tronson de 410 metri, suprafața totală a terenului ce urmează să fie amenajat ajungând la 11.945:

„Propune realizarea unui pasaj subteran care să traverseze intersecția dintre DN17 și accesul către zona Kaufland și Cibela, cu reamenajarea intersecției sub formă de intersecție tip T. Pentru realizarea proiectului sunt necesare lucrări de relocare a rețelelor de canalizare unitară, apă și gaz, ce se suprapun cu pasajul proiectat. Lucrările de demolare a construcțiilor existente sunt necesare pentru eliberarea amplasamentului și pregătirea terenului în vederea implementării noii infrastructuri. Acestea vizează dezafectarea elementelor de semnalizare rutieră, frezarea straturilor asfaltice și demolarea structurilor din beton, cu respectarea normelor tehnice și de mediu”, se arată în memoriul tehnic.

Pentru a permite executarea pasajului proiectat, conductele de apă menajeră existente vor fi relocate. La fel și conductele de canalizare. Rețeaua existentă de iluminat se va demola și se va propune o rețea nouă de iluminat public, corelată cu noua configurație a infrastructurii rutiere.

Pentru gestionarea apelor pluviale de pe pasaje, se propune implementarea unei rețele de canalizare pluvială, proiectată astfel încât să asigure colectarea, transportul și evacuarea eficientă a apelor meteorice.

Pasajul va avea o lungime de 80 de metri, iar rampele care asigură accesul în pasaj au o lungime de 90 de m, rampa vestică și 120 m, cea estică. Adiacent rampelor, sunt prevăzute bretele de acces la partea superioară a intersecției semaforizate pentru a facilita schimbarea direcției de mers și accesul la proprietăți private. Acesta a fost prevăzut și cu o piste de biciclete cu dublu sens, pe partea stângă.

„Sistemul de supraveghere realizează urmărirea zonelor de importanță deosebită, dorindu-se monitorizarea intersecțiilor în incinta obiectivului. Sistemul permite monitorizarea în timp real a evenimentelor, cât și înregistrarea acestora. (…)Din punct de vedere al sistemelor de protecție, s-a optat pentru parapet rutier deformabil cu înălțimea de 80 cm pe coronamentele elementelor pasajului și parapet pietonal metalic pentru protecția pietonilor amplasat la marginea părții carosabile a bretelelor”, se mai arată în memoriul tehnic al investiției.

Pasajul va avea asigurat accesul către Cibela, benzinăria Ozana, precum și supermarketul Kaufland. Accesul se face pe două benzi de circulație și este prevăzut cu insulă de separare a sensurilor de circulație. Se ia în calcul și o trecere pentru pietoni și cicliști, prevăzută cu semafor cu buton.

Un studiu realizat pentru proiectul tehnic al acestor pasaje spune că se estimează ca până în 2035 numărul de vehicule care tranzitează orașul zilnic să crească cu 30-40%, iar un pasaj rutier bine proiectat reduce timpii de transport cu până la 25-30%.

Bandă reversibilă după pasaje

Acestea nu sunt singurele planuri ale primarului Gabriel Lazany pentru aerisirea traficului. La ambele ieșiri/intrări importante din oraș, primarul Gabriel Lazany vrea să amenajeze benzi reversibile.

„Inițial am discutat (n.r. la CNAIR) o variantă de lărgire a drumului la patru benzi, dar după ce am făcut anumite studii și am văzut care sunt problemele pe care le ridică și câți stâlpi de electricitate trebuie relocați, am ales o variantă inovativă, pe care am văzut-o prima dată în anul 2006, în Statele Unite. Este vorba despre varianta de a face o lărgire a drumului la doar trei benzi, cu două benzi de circulație pe fiecare direcție de mers și o bandă reversibilă”, declara Gabriel Lazany, într-o conferință de presă.

Practic, una dintre benzi va fi semaforizată și marcată special și se va circula în direcția de mers în care e nevoie pentru decongestionarea traficului. Soluția, care nu mai este întâlnită în Transilvania cel puțin, este ușor de implementat, implicând utilizarea acostamentului existent.

„Astfel, în zona Lucian Blaga, după pasajul ce va fi construit acolo, se va lărgi drumul la trei benzi, din care una reversibilă, până la zona Lukoil, dincolo de Unirea. Aceeași soluție, cu o bandă reversibilă o vom implementa și la Viișoara, de la pasajul rutier ce va fi construit acolo și până în zona Gomar Lux”, a mai explicat primarul.

Andreea Radu