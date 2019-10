Parșivitate sau naivitate politică?

După ce Tăriceanu a bătut palma cu PNL pentru susținerea investiturii Guvernului condus de Ludovic Orban, au apărut primele divergențe între cele două partide. Mărul discordiei este Secția de investigare a infracțiunilor în justiție (SIIJ), secție pe care PNL promite că o va desființa, iar în același timp, Tăriceanu a afirmat că dacă Guvernul Orban va modifica sau îşi va asuma răspunderea pentru SIIJ, atunci ALDE va vota o moţiune de cenzură pentru căderea Guvernului, ALDE nefiind de acord cu desfiinţarea Secţiei. Pe baza acestui subiect a avut loc un dialog aprins între Oana Zamfir şi vicepreședintele ALDE, deputatul din Cluj Gustica Steluța Cătăniciu, după ce moderatoarea Antena 3 i-a acuzat pe cei de la ALDE de ”parşivitate politică”, în legătură cu subiectul desfiinţării Secţiei Speciale.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declaratcă guvernul Orban va trece și prin urmare se va desființa Secția specială pentru investigarea magistraților.

„O vom desființa (Secția de investigare a magistraților, n.r.)! Întrebați-l pe distinsul domn Tăriceanu – vă spun din start: vom desființa secția de magistrați! Este una dintre marile probleme care ne-a generat acest MCV catastrofal 10 ani de zile”, a spus Rareș Bogdan, la România TV.

Steluţa Cătăniciu (ALDE) a comentat afirmaţiile lui Rareş Bogdan referitoare la desfiinţareaSecţiei Speciale și existența acestui punct în acordul cu Ludovic Orban.

”Am avut o discuţie cu domnul Ludovic Orban, de câte ori a venit dânsul la întâlnirea cu parlamentarii ALDE. Acum eu mă întreb dacă domnul Rareş Bogdan a văzut acel acord şi dacă dânsul spune că se va desfiinţaSecţia, când se va desfiinţaşi cum o vor desfiinţa? Pentru că noi am spus clar că nu dorim ordonanţe de urgenţă pe Justiţie. Eu vă spun că noi am pus această condiţieşi am spus ferm – am fost şi eu prezentă când s-a discutat – că nu vom fi niciodată de acord cu desfiinţareaSecţiei speciale. Acum ce spune domnul Rareş Bogdan…. dânsul spune multe. Am participat la aceste discuţii, nu l-am văzut niciodată. Nu m-am întâlnit niciodată cu Rareş Bogdan la aceste discuţii”, a declarat Steluța Cătăniciu în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Pe baza acestui subiect, s-a lăsat cu ceartă între moderatoarea Antena 3, Oana Zamfir şivicepreşedintele ALDE, SteluţaCătăniciu, după ce i-a acuzat pe cei de la ALDE de ”parşivitate politică”, în legătură cu subiectul desfiinţăriiSecţiei Speciale.

„Doamna SteluţaCătăniciu, întrebată de tine Mihai, dacă au avut un acord cu PNL legat de păstrarea SIIJ, a răspuns, citez, „am avut o discuţie”. Între o înţelegereşi o discuţie, diferenţa este colosală. Fiecare spune o părticică de adevăr. Eu cred că domnul Rareş Bogdan a spus adevărul. Vor face tot posibilul să desfiinţeze SIIJ. Condiţia pusă de ALDE este una parşivă. Fiecare pune condiţii pentru consolidarea electoratului. Aici, condiţia pusă este să nu se dea ordonanţă”, a spus Oana Zamfir, replică care a înfuriat-o pe SteluţaCătăniciu.

Iată mai jos dialogul dintre cele două:

Steluţa Cătăniciu:Greşiţi, doamna Zamfir. Dumneavoastră spuneţi că poziţia noastră este parşivă?

Oana Zamfir: Da!

Steluţa Cătăniciu: Păi nu vă supăraţi, nu mi se pare normal. Eu nu v-am văzut niciodată până acum să ne atacaţi la acest mod.

Oana Zamfir: Dar nu vă atac. De ce credeţi că eu vă atac?

Steluţa Cătăniciu: Nu este parşivăpoziţia noastră, absolut deloc.

Oana Zamfir: Dacă mă lăsaţi să termin…

Steluţa Cătăniciu: Nu, eu v-am spus că nu suntem de acord cu această afirmaţie.

Oana Zamfir: Dar vă deranjează că am o opinie care nu vă place?

Steluţa Cătăniciu: Mă deranjează tonul dumneavoastră. Nu suntem de acord cu desfiinţarea acestei secţii. Dacă ei o să ajungă în Guvern şiîşi vor încălca promisiunile şi ce au susţinut când au votat referendumul…că nu vor da niciodată ordonanță pe justiție, asta va fi problema lor.

Oana Zamfir: Când îmi veţi da voie să spun şi eu ceva…

Steluţa Cătăniciu:Puteți să spuneți, dar să nejigniţi la modul la care o faceți. Până acum eraţi mai prietenoasă cu cei de la ALDE.

Oana Zamfir: Eu cred că nu sunteţicinstiţi!

SteluţaCătăniciu: Ba suntem foarte cinstiţi!

Oana Zamfir: Până acum eraţi de partea statului de drept.

Steluţa Cătăniciu: Înainte eram cinstiţi că eram lângă PSD şi acum dacă am plecat de lângă ei nu mai suntem? Nu mi se pare corectă abordarea dumneavoastră.

Oana Zamfir: Doamna Cătăniciu, când îmi daţi start, zic şi eu. N-ar fi mai bine să îmi exprim abordarea, înainte să o evaluaţi?

Steluţa Cătăniciu: În momentul în care dvs. ne spuneţiparşivi, nu vă supăraţi…

Oana Zamfir: Bun, şi atunci o să aveţi un monolog dvs toată emisiunea sau pot să spun şi eu ceva?

Steluţa Cătăniciu: Eu nu am observat până la această oră, din partea jurnaliştilor de la Antena 3, un astfel de limbaj la adresa invitaţilor.

Oana Zamfir: Bine, aş dori să îmi exprim şi eu punctul de vedere, dacă invitatul ne permite. Nu cred că este cinstită această condiţie pusă în timpul negocierilor, de aceea am etichetat-o aşa cum am supărat-o pe doamnaCătăniciu, pentru că un partid care a luptat în toți acești ani și a etichetat corectacțiunile statului de drept, care a apărat această secţiespecială, acum punând condiția pe jumătatenu este cinstită abordarea. `Nu îţi dau voturile, dragă Orban, dacă tu militezi pentru desfiinţareasecţiei. Asta e condiţia mea! Pentru că există varianta asumării Guvernului sau lupta în Parlament, motiv pentru care nu îţi pot încredinţaţara`. Asta trebuia să fie abordarea. De ce cred eu că Rareş Bogdan spune adevărul? Pentru că am doi poli fermi: preşedintele României spune că un singur lucru a mai rămas de făcut, desfiinţarea SIIJ, iar Orban a spus acelaşi lucru. Păifaţă de cine au ei nevoia acută de a-şiţine această promisiune? Faţă de electorat! Că vin prezidențialele, apoi mai vin localele, parlamentarele. Îi mai interesează pe ei că au făcut o negociere pe jumătate cu ALDE-le lui Călin Popescu Tăriceanu? Nu! Pentru că ALDE-le lui Tăriceanu le-a spus doar să nu dea ordonanţe. Și poate nu dau ordonanță! Dar poate zic, uite a apărut MCV-ul.Dragă Călin Popescu Tăriceanu,nu ne mai putem ţinem de cuvânt față de tine că a apărut MCV-ul, e important pentru ţară să desființăm secția. Şi ce se va întâmpla? Îşi mai ia ALDE voturile înapoi?

Steluța Cătăniciu: Răspunsul meu este foarte clar și al președintelui Călin Popescu Tăriceanu. Le-am pus în vedere celor de la PNL că nu suntem de acord cu desființarea acestei secții, că vom vota împotriva desființării ei, iar în momentul în care Guvernul Orban își va asuma răspunderea, nu va mai exista pentru că vom vota împotriva Guvernului la o moțiune.

Alex Coita, pariu cu SteluţaCătăniciu

În aceeași emisiune, analistul politic Alex Coiță a comentat situația, spunându-i Steluței Cătăniciu că ALDE încalcă o linie roșie și că SIIJ va fi în cele din urmă desființată.

„Am ascultat cu atenție discuția. Are o utilitate foarte importantă pentru cei care ne urmăresc. Cred că mulți dintre cei care au fost alături de noi, în ultimii trei ani, au învățat o lecție, să citească dincolo de declarații, să vadă dincolo de primul strat, și au înțeles cât de complicată și ciudată este, uneori, politica. Am o singură observație și cer scuze față de doamna Cătăniciu, pe care o simpatizez, și nu e nimic personal. Mie mi se pare că e o linie roșie încălcată, în cazul partidului ALDE, pentru că acolo chiar a fost un discurs extrem de consistent al domnului președinte Tăriceanu, dar și liderilor partidului (…). Este clar, doamna Cătăniciu, că se va desființa SIIJ (n.r. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție).

Eu pot să pun pariu cu dumneavoastră pe ce vreți. Nu știu cum se simt domnul Tăriceanu și colegii dumneavoastră să știe că, într-un fel sau altul, sprijină un Guvern ce va face ceva care, practic, încalcă cea mai importantă linie roșie a partidului din ultimii trei ani. Aceasta e singura mea chestiune. Știți la ce mă refer. SIIJ se va desființa”, a spus Alex Coițăîn platoul Antena 3.

„Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră”, a subliniat Steluța Cătăniciu, adăugând ulterior: „Eu vă spun care este punctul meu de vedere. Cel puțin în acest an eu nu cred că această secție va fi desființată”.

„Ne auzim pe 31 decembrie?”, a zis, ulterior, Alex Coiță. „Da, ne auzim pe 31 și vom vedea”, i s-a răspuns. „Eu zic că sunt șanse mari să fie în acest an”, a mai spus Alex Coiță.