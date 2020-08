Acolo unde exista un nivel de trafic foarte intens, iar designul este un aspect prioritar, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este reprezentata de pardoseli epoxidice . In hoteluri, spatii de birouri, farmacii, spatii comerciale, spatii industriale, zone recreationale, cele mai intalnite suprafete sunt de acest tip, datorita beneficiilor pe care le asigura.

Sistemul MASTERTOP 1273 este arhiprezent, fiind o solutie optima, cu avantaje superioare. Suprafetele din rasina epoxidica au o rezistenta sporita, atat la abraziune si trafic intens, cat si la agentii chimici. Asigura protectie ignifuga clasa Bfl-s1 si are o durata de viata foarte lunga. De ce sa alegi aceste pardoseli? Toate motivele le descoperi in acest scurt articol, care te ghideaza spre cea mai buna alegere pentru proiectele tale. Aplicabilitatea pardoselilor e pe masura beneficiilor: variata.

Lipsa acumularilor de praf, un aspect esential pentru o farmacie

In domeniul farmaceutic, rigorile sunt multiple. Conform normelor de igiena, spatiul trebuie sa fie mereu curat si steril, ceea ce necesita o suprafata usor de curatat. Inclusiv din acest punct de vedere, pardoselile epoxidice inscriu toate punctele. Ele se aplica in forma lichida, fapt ce permite obtinerea unei suprafete perfect netede, plane, fara imbinari si fara rosturi.

Acolo unde sunt cele mai inalte standarde in igienizare, pardoselile epoxidice sunt prima optiune, mai ales datorita usurintei in curatare si in ingrijire.

Rezistenta sporita la trafic intens, un aspect esential pentru o cladire de birouri

Motivul principal pentru care vei intalni pardoselile epoxidice in showroom-uri, cladiri de birouri, spatii comerciale, aeroporturi si asa mai departe este acesta: rezistenta la trafic intens. Aceste suprafete fac fata cu brio uzurii mecanice, protejand podelele de ciment sau de beton de factorii daunatori.

Chiar si in zonele de lucru a utilajelor cu gabarit mare sunt optime, intrucat au o buna rezistenta la presiune. Din acest punct de vedere, sunt extrem de versatile, iar aria de aplicabilitate este una cat se poate de generoasa.

Rolul decorativ, un aspect esential pentru un hotel, o zona recreativa sau un showroom

Rolul decorativ nu poate fi trecut cu vederea, atunci cand vorbim despre pardoselile epoxidice. Pe cat de multe avantaje de ordin functional asigura, pe atat de mari sunt beneficiile de ordin estetic si decorativ.

Aceste suprafete isi aduc contributia din punct de vedere vizual, modernizeaza spatiile si le confera un aer modern. Varietatea de finisaje este un atuu, motiv pentru care vom intalni aceste pardoseli in unitati de cazare, in zone recreative special amenajare, in showroom-uri sau chiar si spatii comerciale.

Rol antiderapant, un aspect esential in orice tip de cladiri

Siguranta este o prioritate, indiferent de scopul de utilizare al constructiilor: fie ca vorbim de aeroporturi, spatii comerciale, cladiri de birouri, fie ca avem in vedere institutiile publice, showroom-uri, unitati farma sau de cazare.

Rolul antiderapant pe care il asigura gama de pardoseli epoxidice este un avantaj in plus, pe care merita sa il ai in vedere, atunci cand iei decizia inspirata de alegere a podelelor. In plus, trebuie sa stii ca – prin aplicarea in forma lichida – aceste pardoseli sunt adecvate pentru orice forma a spatiului.

Pardoseliindustriale.ro, alegerea ideala pentru pardoseli epoxidice

Nu stii cu ce echipa sa lucrezi pentru implementarea de pardoseli industriale ? Alege Pardoseliindustriale.ro, cu cea mai mare incredere. Cu o experienta de peste un deceniu, echipa de profesionisti iti ofera solutii moderne.

Toate materialele folosite sunt de ultima generatie si procedeele de executie avansate. O alegere de top!