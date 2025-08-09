A fost semnat contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul parc, din cadrul proiectului de investiții „Regenerare urbană în orașul Sângeorz-Băi”, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, a anunțat primarul Cătălin Bota.

Valoarea contractului, câștigat de MIS Grup, este de peste 7,1 milioane lei, cu TVA inclus.

Proiectul are două componente majore: reabilitarea Parcului Stațiunii Sângeorz-Băi și restructurarea străzii Republicii- zona Școlii Gimnaziale și Liceului Teoretic.

Scopul investiției este regenerarea spațiilor publice ale orașului, în special a parcului central, aflat în curs de degradare. Printre intervențiile propuse se numără: reconfigurarea aleilor pietonale cu pavaj permeabil și trasee accesibile, regenerarea spațiilor verzi și implementarea unui sistem de irigații, reabilitarea foișorului, amenajarea unui amfiteatru în aer liber, modernizarea iluminatului și mobilierului urban, valorificarea canalului de apă pluvială, reorganizarea funcțională a întregului parc și amenajarea zonelor de joacă și sport.

Conform studiului dendrologic, au fost inventariați aproximativ 250 de arbori existenți în parcul stațiunii, din care se vor păstra circa 230 exemplare de arbori și arbuști , iar circa 29 de arbori, aflați într-o stare avansată de degradare sau care nu corespund noii structuri a parcului, vor fi eliminați.

„Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru viitorul orașului Sângeorz-Băi, cu obiectivul clar de a reda comunității și turiștilor un parc modern, sigur, accesibil și prietenos cu natura”, a notat edilul pe pagina sa de Facebook.