Până să fie arestați, traficanții de droguri coordonați de Bașa au pus stăpânire pe Bistrița-Năsăud! Începuturile grupării (I)

În iulie 2017, un lot impresionant de traficanți de droguri, care număra 20 de persoane, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud. Pentru 18 dintre ei sentința a fost pronunțată în aprilie anul trecut, iar alți doi sunt încă judecați după ce dosarul a fost disjuns. Vorbim despre gruparea de traficanți de droguri coordonată și condusă de Viorel Daniel Sărmășan, zis Bașa, care în aproximativ doi ani a cucerit “piața” din Bistrița, dar și din județ. Modul în care Sărmășan a acționat și și-a mărit gruparea este demn de filme și a ajuns să-și plătească marfa inclusiv cu bitcoin. Acesta și oamenii lui au intrat pe mâna procurorilor DIICOT abia după ce polițiștii de la SCCO au prins de veste despre acțiunile bistrițeanului și i-au trimis cumpărători sub acoperire.

La începutul lunii martie 2017, procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud anunțau că au efectuat nu mai puțin de 36 de percheziții domiciliare în județul Bistrița-Năsăud și un în județul Cluj, în urmă cărora 35 de persoane au fost duse la audieri. Potrivit comunicatului de presă dat publicității la acea dată, acțiunea a vizat “destructurarea unui grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat în scopul obţinerii de venituri ilicite din efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse, ştiind că acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive precum şi infracţiuni de trafic de droguri de risc, în speţă cannabis”.

“În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2016 şi până în prezent, suspecţii au desfăşurat activităţi de procurare, transport, depozitare, ambalare, punere în vânzare şi distribuire către consumatori a unor substanţe chimice, sub formă de săruri, ce conţineau în special 4 – CEC ( 4 – Chloroethcathinone ), 4 – methyl – N – ethylnorpentedrone ( 4 – Methyl – alpha – ethylaminopentiophene ), 3-MMC (3-Metilmetcatinonă), Clefedrone 4 – Clormetilcatinone, 4- CMC, toate substanţe susceptibile de a produce efecte psihoactive dar şi diferite cantităţi de cannabis.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost ridicate rezină de cannabis, cannabis, substanțe cu efecte psihoactive cunoscute sub denumirea de «sare de baie», cântare de înaltă precizie, plicuri zyp-lock cu urme de substanțe pulverulentă și diferite obiecte cu urme de substanță vegetală”, au precizat la acea vreme procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud.

Din totalul persoanelor duse la audieri, 11 au fost propuse pentru arestare preventivă, iar alte 8 au fost puse sub control judiciar de către procurori. Dintre cele 11 pe care anchetatorii le-ar fi vrut după gratii la acea vreme, instanța a admis propunerile de arestare preventivă doar pentru 8 persoane, iar pentru alte trei a fost aplicată măsura arestului la domiciliu.

Unul dintre cei arestați preventiv, care practic nu făcea fizic parte din gașca lui Bașa, acesta ocupându-se de trafic de cannabis, a început să colaboreze prin 2017 cu unul dintre oamenii acestuia. Acesta a fost trimis în judecată într-un dosar separat, la circa o lună după ce a fost săltat, iar în octombrie același an a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare, datorită faptului că el și-a recunoscut faptele, dar și fiindcă a denunțat pe alți traficanți (n. r. – foarte probabil și în legătură cu gruparea lui Sărmășan, cu care a luat legătura la un moment dat).

În ceea ce privește gruparea lui Sărmășan, cunoscut în lumea interlopă bistrițeană sub numele de Bașa, ancheta s-a derulat foarte repede, astfel că în iulie 2017, 20 de persoane au fost trimise în judecată.

Nici procesul nu a durat foarte mult, 18 din cei 20 care au ajuns în fața instanței recunoscându-și faptele, astfel că în aprilie 2018, instanța de la Tribunalul Bistrița-Năsăud a pronunțat sentința. Printre condamnați nu s-a regăsit și Bașa, fiindcă acesta, alături de un alt inculpat din dosar, care practic era acuzat de complicitate la șantaj, au susținut că sunt nevinovați, astfel că cei doi sunt judecați într-un alt dosar, disjuns din cel principal. Acest dosar se află încă pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Dar să vedem cum a acționat Bașa și cum și-a mărit rapid gruparea. Cert este faptul că “afacerea” i-a mers foarte bine, mulți dintre bistrițeni fiind amatori de senzații tari prin consum de droguri.

Fiindcă datele sunt foarte numeroase, vă vom prezenta acțiunile grupului într-un serial, în această ediție fiind publicat primul episod.

Droguri comandate online, de pe un site aparent legal

Potrivit procurorilor, Viorel Daniel Sărmășan își procura marfa, respectiv sărurile de baie, prin intermediul unui site, care aparent comercializa oficial și legal substanțele psihotrope. Spunem aparent, fiindcă, doar la nivel teoretic, toate produsele comercializate prin intermediul acestui site sunt destinate doar cercetării în domeniile farmacologiei sau chimiei, nu sunt destinate consumului uman, persoanele interesate trebuie să se asigure că substanțe comandate sunt legale în țara de destinație, că reprezentanții site-ului primesc și onorează comenzi doar de la centre de cercetare în domeniul chimiei, de la studenții facultăților de chimie și doar în scop de cercetare, după cum stă descris la capitolul “termeni și condiții”. De asemenea la acest capitol se mai menționează că persoanele care comandă și primesc astfel de substanțe de la reprezentanții site-ului se obligă să îi despăgubească pe aceștia din urmă în cazul unei acuzații din partea procurorilor etc. Aceste termene și condiții sunt obligatorii de respectat de către persoanele care dau comandă de astfel de substanțe.

Potrivit procurorilor, cei care au conceput acest site au dorit să creeze o aparență de legalitate a propriei lor activități marșând pe ideea că substanțele comercializate nu sunt destinate consumului uman, ci doar cercetărilor în domeniul farmaceutic.

“Există această convingere întrucât reprezentanții acestui site vând substanțele psihoactive în cantități ce încep de la 5 grame la 100 de kilograme contra unor sume mari de bani și oferă și câte 1 gram dintr-o altă substanță, cu scop promoțional”, au precizat procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud.

Au început în doi, iar apoi s-au tot înmulțit

“Afacerea” a început undeva în toamna anului 2015, când s-a constituit grupul infracțional, Bașa avându-l la început drept partener pe un anume Iosif Costin.

Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2015 – noiembrie 2015, prealabilă constituirii grupului infracțional, Bașași Costin au realizat împreună o anumită “testare a pieței “ în rândul consumatorilor de astfel de substanțe din Bistrița pentru a verifica dacă “afacerea ” convenită este sau nu una producătoare de venituri semnificative.

“Astfel cei doi inculpați au comandat de la reprezentanții www. (…) cantități de substanțepsihoactive ce au crescut de-a lungul timpului, în funcție de « cerința de pe piața neagră» din Bistrița. Aceste cantități au fost inițial în valoare de 359 de euro la data de 09.09.2015, de 511 euro la data de 09.10.2015, și de 1.130 euro la data de 13.11.2015. Persoana care efectiv a realizat comenzile on-line a fost inculpatul C. I. la indicațiile inculpatului S. V.-D., zis Bașa.

Din aceste împrejurări rezultă că activitatea infracțională intensă a inculpaților «a dat roade» de-a lungul timpului, ca urmare a «cererii pe piață» în Bistrița a acestor substanțe și «afacerea» celor doi inculpați s-a dovedit a fi una prosperă și de lungă durată menită să le aducă profituri tuturor persoanelor ce s-au implicat de-a lungul timpului, începând cu momentul inițierii constituirii grupului și până la data demarării acțiunii din prezentul dosar penal ( 02.03.2017) în rețeaua de distribuție a acestor substanțe”, au arătat procurorii.

Aceștia au mai precizat că, în aceeași perioadă de timp, prealabilă constituirii grupului infracțional, plata substanțelor comandate, de ordinul kilogramelor, era realizată de către ambii parteneriBașa și Costin, întotdeauna anterior primirii efective a coletelor, prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani puse la dispoziție de către Western Union.

“Sumele de bani necesare pentru plata coletelor au fost puse la dispoziție de către inculpatul S. V.-D., zis Bașa.

Încă de la momentul efectuării primelor comenzi inculpații S. V. D. zis Bașa și C.I.comunicau reprezentanților www. (…) care era numele persoanei care să figureze ca și destinatar al acestor colete”, au mai precizat procurorii.

Coletele au ajuns în Bistrița prin intermediul unor firme de curierat și, potrivit anchetatorilor, au conținut cantități mari de substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Aceste colete au fost ridicate doar de către Bașa, în diferite locații din Bistrița, care mai apoi le-a transportat și depozitat la domiciliile sale din oraș, locații unde tot el a porționat cantitățile de substanță psihoactivă, le-a ambalat în pliculețe din material plastic cu sistem de închidere tip zip – lock, în cantități de circa un gram de substanță psihoactivă, după care fie le-a transportat efectiv, fie le-a înmânat direct lui Costin pentru a fi vândute de către ace sta la gram contra unei sume de 100 de lei gramul.

“Inculpatul C. I. era persoana care ulterior vânzării, la nivelul județului Bistrița – Năsăud, a pliculețelor ce conțineau fiecare cantitatea de aproximativ 1 gram de substanță psihoactivă, strângea sumele de bani și le preda la diferite intervale de timp inculpatului S. V.-D., zis Bașa. Ulterior cei doi inculpați S. V. D., zis Bașa și C. I. își împărțeau aceste sume de bani și fiecăruia îi revenea jumătate din întreaga sumă, conform înțelegerii anterioare” au mai precizat procurorii.

La scurt timp, în perioada octombrie – decembrie 2015, o tânără din Bistrița, C.N., devine iubita lui Sărmășan, care află rapid despre îndeletnicirile celor doi. Dându-și seama de potențialul “afacerii”, fata și-a oferit ajutorul, mai ales că se puteau face bani ușor.

“Inculpata C. N. încă de la momentul constituirii grupului infracțional și până la demararea acțiunii din prezentul dosar penal, respectiv până la data de 02.03.2017, a realizat numeroase acte materiale ce întrunesc, fiecare, elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, acte materiale similare ca formă cu cele realizate de către inculpatul S. V. D. zis Bașa, respectiv depozitarea de substanțe psihoactive în interiorul imobilelor unde a locuit cu inculpatul S. V. D. zis Bașa, porționarea cantităților de substanță psihoactivă, în cantități de circa 1 gram, introducerea acestor cantități în pliculețe din material plastic pretabile de a fi vândute contra unei sume de 100 de lei per gram, transportarea și livrarea fie împreună cu inculpatul S. V. D. zis Bașa, fie singură, de pliculețe ce conțineau substanțe psihoactive inculpaților C. I., P. P., P. A. etc., dar și primirea sumelor de bani obținute din comercializarea de astfel de substanțe și înmânarea lor către inculpatul S. V. D. zis Bașa”, au arătat procurorii.

Fiecare își știa locul! Bașa era șeful

Anchetatorii au mai arătat că, începând cu luna decembrie 2015, ulterior constituirii grupului, activitatea infracțională a acestuia s-a îmbunătățit în sensul că s-a împărțit pe două ramuri: una de procurare, depozitare, ambalare și pregătire a substanțelor pentru distribuitorii cu amănuntul și coordonare a activității acestora, iar cealaltă de distribuție propriu-zisă.

Prima ramură era asigurată de către Bașa și Costin, care împreună comandau online pe site drogurile și efectuat plățile din banii puși la dispoziție, bineînțeles de Bașa. Acesta din urmă ridica mai apoi coletele trimise prin firme de curierat, pe nume fictive, le transporta și depozita în incinta imobilelor unde a locuit, locații unde atât el, cât și iubita sa, porționau cantitățile de droguri de ordinul kilogramelor în cantități mai mici pretabile a fi vândute la gram, le ambalau în pliculețe din material plastic, fără inscripții, dar cu sistem de închidere tip ziplock, după care ambii le transportau, fie singuri, fie împreună, către Costin sau către alți membrii care făceau parte din ramura de distribuție propriu – zisă.

“În multe situații cei doi inculpați S. V. D. zis Bașa și C. N. R. au remis cantități mari de substanțe psihoactive chiar în incinta imobilelor unde au locuit, inculpatului C. I. sau persoanelor care au aderat la grupul infracțional, persoane considerate de încredere, persoane care trebuiau să distribuie mai departe aceste substanțe către alți traficanți sau consumatori”, au mai precizat anchetatorii.

Procurorii au mai subliniat faptul că partenerul lui Bașa, Costin, s-a implicat și în cea de-a doua ramură, respectiv cea de distribuție propriu – zisă și a vândut, în general contra – cost cantități mari de substanțe psihoactive, mai multor persoane, inclusiv unor martori și inculpați din dosar, dar și unora care au rămas încă necunoscute. Totodată, anchetatorii mai spun că din rețeaua de distribuția au făcut parte 7 persoane, toate inculpate în dosar, care “au efectuat fiecare, în cursul anilor 2016 și 2017, o multitudine de acte materiale de vânzare sau oferire de substanțe psihoactive către alți traficanți sau consumatori”. În timp, cei șapte și-au făcut fiecare rețeaua proprie de distribuție, toată lumea știind concret că drogurile provin de la Bașa, care avea autoritate asupra tuturor și le trasa sarcini.

(Va urma)