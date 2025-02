În urmă cu mai bine de 2 ani, Gazeta de Bistrița vă prezenta cazul unui pădurar de la Ocolul Silvic Dealu Negru, acuzat de delapidare, fals intelectual și uz de fals, după ce a vândut ilegal lemn dintr-o partidă pe care o administra, ce se află într-o pădure ce aparține comunei Budacu de Jos, care tocmai fusese trimis în judecată alături de alți trei bărbați – Adrian Moldovan, Valer Bor și inginerul silvic Ioan Sorin Șoancă care au cumpărat de la pădurar lemnul cu pricina, aceștia fiind acuzați de complicitate la delapidare, la fals intelectual și uz de fals. Ei bine, procesul pe fond a ajuns la final, astfel că luna trecută instanța a pronunțat și sentința.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Bistrița în decembrie 2019, iar după ce s-a finalizat verificarea probatoriului în camera preliminară, procesul pe fond a început în februarie 2021. După 4 ani, Judecătoria Bistrița a reușit să pronunțe și prima sentință în acest dosar: cei patru bărbați au fost condamnați de la câte doi ani de închisoare cu suspendare.

Peste 13 mc de buștean de gater în valoare de peste 5.000 lei, au plătit sub o mie

Faptele de care este acuzat pădurarul Cristian Roman s-au petrecut în octombrie 2018. Procurorii spun că acesta și-ar fi însușit fără drept mai mulți metri cubi de lemn rotund rășinos pentru gater, care era deja exploatat din pădure și se afla depozitat în rampa primară Ivănelu din Budacu de Sus. Pentru a putea fi transportați buștenii, pădurarul ar fi întocmit avize false și, tot în fals ar fi operat în SUMAL.

“În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că inculpatul Roman Cristian, care în calitate de funcţionar public (pădurar în cadrul OS Dealu Negru) şi gestionar al partizii nr. 1217576 Ivănelu, la data de 02.10.2018 şi-a însuşit fără drept din gestiunea proprie material lemnos aflat în proprietatea comunei Budacu de Jos, situat în rampa primară Ivănelu de pe raza loc. Budacu de Sus, în cantitate de 13,63 mc de lemn rotund răşinos buştean pentru gater în valoare de 5.452 lei, pe care a remis-o inculpaţilor Moldovan Adrian şi Bor Valer, cauzând proprietarului o pagubă în valoare de 4.552 lei.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate transporturilor de lemn, pădurarul Roman Cristian a întocmit avizele de însoţire ale materialului lemnos cu seriile 8604499 şi 8604498, în cuprinsul cărora, cu ştiinţă, a atestat fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului legate de dimensiunile, cantitatea şi sortimentaţia materialului lemnos transportat, pe care le-a înmânat inculpaţilor Moldovan Adrian şi Bor Valer spre a fi prezentate în eventualitatea unui control, iar apoi le-a introdus în aplicaţia SUMAL pentru a crea o aparenţă de legalitate asupra transportului”, au arătat procurorii în actul de sesizare a instanței.

Deși lemnul valora aproape 5.500 de lei, Bor și Moldovan i-au plătit pădurarului doar câte 450 de lei fiecare, pentru care au primit chitanță, cât să aibă justificare în cazul unui control. Însă spre ghinionul lor, când să plece din platforma primară cu materialul lemnos, au dat nas în nas cu polițiștii, care le-au solicitat să prezinte documentele de proveniență. Astfel, oamenii legii au constatat că în documente erau consemnate cantități mai mici decât în realitate, cum de altfel nu corespundea nici calitatea lemnului.

„Tăt așa am făcut și până amu”

Drept urmare, Bor și Moldovan au rămas fără lemn, polițiștii confiscându-le marfa și au fost duși la poliție unde “au dat cu subsemnatul”. Și Roman la fel, acesta încercând să scape de răspundere și să dea vina pe Bor, pe care îl și cununase, și pe Moldovan. De altfel, aceștia doi din urmă încercaseră și ei să îl apere pe pădurar.

“Fiind audiați în calitate de suspecți, inculpații Moldovan Adrian și Bor Valer au declarat că la data de 02.10.2018, după o înțelegere prealabilă cu Roman Cristian Vasile, s-au deplasat în platforma primară Ivănelu unde au încărcat pe atelajele hipo două cantități a câte 3,0 m.c. material lemnos. În timp ce încărcau, la fața locului a sosit inculpatul Roman Cristian Vasile care a măsurat atât piesele de material lemnos care erau încărcate, cât și pe acelea care urmau a fi încărcate și a întocmit avizele de însoțire de material lemnos pe care le-a înmânat celor doi, după care a plecat. Imediat după plecarea pădurarului, cei doi au procedat la descărcarea în parte a pieselor de material lemnos, anume cele încărcate în partea superioară care erau mai subțiri, și le-au înlocuit cu altele mai mari, fără cunoștința pădurarului. La scurt timp, au fost surprinși de organele de poliție. Totodată, cei doi au arătat că nu au cunoscut la acel moment conținutul celor două avize de însoțire și, implicit, caracterul fals al acestora.

Fiind audiat în calitate de suspect, inculpatul Roman Cristian Vasile a declarat că, la data de 02.10.2018, a procedat la măsurarea corectă a pieselor de material lemnos care erau încărcate ori care urmau a fi încărcate, după care a aplicat pe fiecare piesă marca dreptunghiulară (…). Acesta a precizat că bucățile de material lemnos care au fost confiscate de organele de poliție nu au fost cele măsurate de el din moment ce acestea nu purtau marca dreptunghiulară și că nu cunoaște împrejurările în care au fost schimbate lemnele destinate transportului.

Este evident că cei trei inculpați urmăresc degrevarea de răspundere penală a inculpatului Roman Cristian Vasile, în detrimentul inculpaților Moldovan Adrian și Bor Valer. Aceștia din urmă își asumă întreaga răspundere penală, recunoscând comiterea faptelor într-o manieră diferită de cea reală, demonstrată prin mijloacele de probă administrate”, arată instanța în motivarea sentinței.

Numai că declarațiile lor nu s-au coroborat cu alte probe prezentate la dosar, inclusiv declarațiile unor martori, astfel că nu au fost reţinute de instanță.

“De asemenea, tot cum corecta reţinut acuzarea, intenția infracțională a celor trei rezultă în mod neechivoc din redarea convorbirii telefonice interceptate purtată la data de 03.10.2018, ora 15:22, între inculpatul Bor Valer și soția acestuia, numita (…) În acest context, inculpatul o înștiințează pe soția sa că se află la sediul OS Dealu Negru, că le-au fost reținute căruțele și că au de dat declarații, după care discuția se desfășoară în maniera următoare:

«B. XX: Ai, da asta-i treabă, situație mai gravă!

Bor Valer fi mai gravă, că am avut prea mai mult pe bon ‘i … îi deja infracțiune, numai îi contravenție! No!

B.XX: Amu ce l-o apucat ‘i pe nănașu cu atâtea? V-o pus pe voi? V-o zis vouă cât să puneți? Și cum să faceți, sau cum?

Bor Valer: Până amu, cum am pus (…)? (…) tăt așa am făcut și până amu, dacă nu teo prins nimeni, aicea o fost problema! Bonul a fost așe numa! Dacă te întâlneai cu ăsta, cu poliţaiul’ de la noi ‘i … ziceam … ia aici e bonul! Închidea ochii și te duceai înainte!» (…)

Instanţa achiesează la reţinerea acuzării potrivit căreia rezultă în mod neechivoc faptul că persoana la care au făcut referire soții Bor este inculpatul Roman Cristian Vasile.

Totodată, conţinutul discuţiei demonstrează că cei trei inculpați au elaborat un plan infracțional prin care să își însușească fără drept material lemnos, cu consecința producerii unei pagube în dauna proprietarului fondului forestier. Astfel, inculpatul Roman Cristian Vasile a remis inculpaților Moldovan Adrian și Bor Valer cantitatea de 13,63 m.c. material lemnos și a întocmit avizele de însoțire aferente în care a consemnat valori inferioare ale volumului și ale dimensiunilor, precum și o sortimentație de calitate inferioară, pe care le-a înmânat transportatorilor, cu știința acestora. Avizele erau întocmite cu scopul concret de a induce în eroare organele de control pe linie silvică în ceea ce privește cantitatea și sortimentația materialului lemnos transportat. Avizele au fost folosite efectiv la crearea unei aparențe de legalitate a transportului, la justificarea sumelor de bani încasate cu titlu de preț, la implementarea în baza de date SUMAL și la prezentarea către organele de poliție.

De asemenea, din convorbire rezultă certitudinea că inculpații Moldovan Adrian și Bor Valer au cunoscut caracterul fals al celor două avize de însoțire.

Faptul că inculpații Bor Valer și Moldovan Adrian au cunoscut că participă la comiterea unor infracțiuni rezultă și din următoarea convorbire telefonică purtată la data de 20.10.2018, ora 15:03:59 între inculpatul Bor Valer și o altă persoană::

UN DOMN: (…) mi-a spus! Că io n-am avut! Da păi mi-o fost groază să te întreb atunci! (n.l. vorbește cu altă persoană)

Bor Valer : Am avut bon, pe tri metri cubi, da păi, no, io n-am avut, doi ‘i jumătate numai peste ăia tri, da păi Adi o avut patru cubici șase sute peste ăia tri, no, ne-o prins ăla, p(…)a ăla de Radu Codărean (n. r. – comisarul șef Radu Liviu Codărean – șeful Secției 1 Poliție Rurală Bistrița)!

De asemenea, apare ca neverosimilă apărarea inculpaților Moldovan Adrian și Bor Valer în condițiile în care fiecare a achitat suma de doar 450 lei pentru o cantitate vădit însemnată de material lemnos și de o calitate vădit superioară. Raportat la datele concrete ale speței, suma de 450 lei era derizorie prin comparație cu prețul de piață al materialului lemnos.

Intenția cu care a acționat inculpatul Roman Cristian Vasile rezultă și din reacția pe care a demonstrat-o la vederea organelor de poliție în momentele imediat premergătoare constatării în flagrant a faptelor. Potrivit declarației de suspect a inculpatului Șoancă Ioan Sorin, la vederea organelor de poliție care se deplasau spre platforma primară Ivănelu, inculpatul Roman Cristian Vasile i-a spus următoarele: «E Codărean, mi le confiscă. Cred că m-a pârât cineva». Discuția reliefează că inculpatul avea reprezentarea faptului că a comis fapte ilegale”, mai precizează instanța în motivare.

Cercetat deja de polițiști, pădurarul nu s-a astâmpărat

Cu toate că era cercetat deja pentru faptele din 2 octombrie, circa trei săptămâni mai târziu, pădurarul Roman mai face una lată. De data aceasta în ecuație beneficiarul este inginerul silvic Ioan Sorin Șoanca.

“Astfel, la data de 24.10.2018, inculpatul Șoanca Ioan Sorin l-a contactat telefonic pe inculpatul Roman Cristian Vasile, pe care l-a întrebat dacă nu îi poate vinde material lemnos sortimentație lemn de lucru rășinos pentru edificarea unei construcții. Inculpatul i-a răspuns afirmativ și că are posibilitatea de a-i expedia material lemnos din partida 1217576, care se afla la acel moment în platforma primară Ivănelu.

În dimineața zilei următoare, cei doi inculpați s-au deplasat în platforma primară, fiind însoţiţi de martorul (…), proprietarul unei camionete, nr. de înmatriculare BN-(…), care urma să fie utilizată pentru transport.

Inculpatul Șoancă Ioan Sorin a început să își aleagă din stoc piesele de material lemnos care erau de o calitate superioară, optime pentru transformarea în cherestea, după care a început să le măsoare, dictând valorile inculpatului Roman Cristian Vasile.

Inculpatul Roman Cristian Vasile a întocmit avizul însoțire primar seria AP nr. (…).10.2018, ocazie cu care a consemnat aspecte contrare adevărului precum că ar urma să fie transportată cantitatea de 3,0 m.c. material lemnos sortimentație lemn rășinos pentru construcții când, în realitate, urma a fi transportată cantitatea de 3,80 m.c. material lemnos sortimentație buștean rășinos pentru cherestea (sortimentație superioară, semnificativ mai valoroasă).

După întocmire, pădurarul i-a înmânat inginerului avizul, care apoi a fost remis martorului (…) pentru a fi folosit în eventualitatea unui control pe linie silvică. În același timp, inginerul i-a achitat pădurarului suma de 450 lei reprezentând c/val cantității de material lemnos ce urma să fie expediată, potrivit chitanței (…)/25.10.2018.

Între timp, martorul (…), care se afla întâmplător în partidă, a încărcat materialul lemnos în lada camionetei, folosind un braț articulat pentru manipularea lemnului, după care inculpatul Șoanca Ioan Sorin și martorul (…) s-au deplasat la depozitul societății (…) SRL, având ca obiect de activitate debitarea materialului lemnos.

Cei doi au ajuns la depozit în jurul orei 06:00, fiind întâmpinați de martorul (…), administratorul societății. Acesta le-a indicat celor doi locul unde să depoziteze materialul lemnos, precizând că va proceda la transformarea acestuia în cherestea în câteva zile. Inculpatul a descărcat materialul lemnos în locul indicat, iar apoi a plecat, fără să îi înmâneze administratorului avizul de însoțire. Ca urmare, materialul lemnos nu a fost înregistrat în evidențele societății.

La data de 02.11.2018, organele de poliție au efectuat un control la depozitul respectiv și au constatat că materialul lemnos nu se află în registrul de evidență a societății de profil, motiv pentru care au dispus confiscarea și transportarea acestuia la sediul OS Dealu Negru.

Cu această ocazie, inculpatul Șoanca Ioan Sorin a prezentat organelor de control avizul de însoțire primar seria AP nr. 8605042/##/10/2018, deși avea cunoștință de caracterul fals al acestuia, în scopul de a crea în mod fals o aparență de legalitate asupra provenienței materialului lemnos.

De asemenea, au fost descoperite diferențe majore între observațiile organelor de cercetare penală și aspectele consemnate în cuprinsul avizului de însoțire.

Astfel, prin activitatea infracțională desfășurată la data de 25.10.2018 inculpatul Șoanca Ioan Sorin și-a însușit pe nedrept cantitatea totală de 3,80 m.c. material lemnos sortimentație buștean rășinoase pentru cherestea aflat în gestiunea sa, pe care a înmânat-o complicelui, cauzând proprietarului un prejudiciu în valoare totală de 1.070 lei, reprezentând diferența dintre c/val materialului lemnos delapidat și suma de 450 lei încasată.

Fiind audiat în cursul urmării penale, inculpatul Șoanca Ioan Sorin a declarat că nu se consideră vinovat de comiterea vreunei infracțiuni întrucât nu a citit conținutul avizului de însoțire primar seria AP nr. 8605042/##/10/2018, iar astfel nu a luat la cunoștință caracterul său fictiv.

Deci inculpatul a încercat să inducă ideea că inculpatul Roman Cristian Vasile a acționat cu nesocotirea normelor legale fără știința sa pentru a eluda răspunderea penală, în mod real inculpatul a știut de la momentul expedierii faptul că participă în calitate de complice la activitatea desfășurată de autor, urmărind să obțină un folos necuvenit în urma acesteia.

Astfel, în momentul expedierii a cunoscut că urmează să îi fie expediată cantitatea de 3,8 m.c. material lemnos sortimentație buștean rășinos pentru gater. Aceasta rezultă din faptul că inculpatul a procedat personal la selectarea pieselor de material lemnos, alegându-le pe cele mai mari, potrivite pentru debitarea în cherestea, dictând totodată dimensiunile acestora către autor. De asemenea, inculpatul a descris în detaliu metodologia de stabilire a sortimentației folosită de unitatea angajatoare, știind să diferențieze între sortimentațiile buștean pentru gater și lemn de lucru pentru construcții după dimensiunea capătului subțire.

Cunoscând dimensiunile la capete și destinația debitării în cherestea, inculpatul nu avea cum să nu cunoască împrejurarea că întreg materialul lemnos ce urma să îi fie remis se încadra la sortimentația buștean rășinos pentru cherestea.

Cu toate acestea, știind cele de mai sus, inginerul a achitat suma de 450 lei pentru cantitatea scriptică de 3,0 m.c. material lemnos sortimentația buștean rășinos pentru cherestea, adică 150 lei/m.c., o sumă mult inferioară valorii de piață pentru lemn buștean.

Fiind superiorul în funcție al pădurarului inculpat, având ca atribuții controlul activității desfășurate de acesta, inginerul Șoancă Ioan Sorin cunoştea prețul la care se valorifică bușteanul pentru gater din districtul său. Astfel, potrivit adresei nr. 1467/21.1 1.2019 a Ocolului Silvic Dealu Negru, prețul de valorificare a materialului lemnos sortimentație buștean rășinos pentru (…) a fost de 400 lei/m.c.”, notează instanța în motivare.

Câte 2 ani cu suspendare

La final, cei trei inculpați au fost condamnați de Judecătoria Bistrița la câte 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani, precum și să presteze câte 60 de zile de muncă în folosul comunității.

De asemenea, Roman și Moldovan trebuie să plătească în solidar Primăriei Budacu de Jos (care s-a constituit parte civilă în dosar) 2.674 de lei, cu titlul de daune materiale, reprezentând diferenţa dintre suma achitată de Moldovan Adrian şi valoarea reală a materialului lemnos.

Roman în solidar cu Bor sunt obligați să plătească aceleiași părți civile de 1.070 de lei, cu titlul de daune materiale, aceasta fiind diferenţa dintre suma achitată de Bor şi valoarea reală a materialului lemnos.

Totodată, Roman în solidar cu Șoanca trebuie să plătească Primăriei Budacu de Jos 1.070 de lei, cu titlul de daune materiale, reprezentând de asemenea diferenţa dintre suma achitată de inginerul silvic şi valoarea reală a materialului lemnos.

În ceea ce privește cantitățile de lemn obținute ilegal de Bor, Moldovan și Șoanca, în total 17,43 mc, instanța a dispus confiscarea acestora, primii doi rămânând și fără atelajele hipo.

Cei patru inculpați nu au fost de acord cu sentința pronunțată și au atacat-o la Curtea de Apel Cluj, unde judecătorii au stabilit un prim termen abia în luna mai a acestui an.