Avocatul clujean Răzvan Trușcă a dat în judecată compania de zbor Wizz Air pentru faptul că avionul care trebuia să îl ducă la Liverpool a avut o întârziere de mai multe ore. Inițial, la judecătorie, clujeanul a avut câștig de cauză și a primit o compensație de 400 de euro. Însă, la instanța superioară magistrații au întors sentința cu 180 de grade și au considerat că cei de la Wizz au avut tot dreptul să întârzie, chiar dacă nu au oferit niciun motiv pentru acest lucru. În ultima perioadă de timp tot mai multe acuzații au apărut la adresa acestei companii de zbor vizavi de modalitatea în care își tratează clienții.

Avocatul Răzvan Trușcă a cumpărat bilete de avion la compania pârâtă WIZZ AIR pe ruta Liverpool- Cluj-Napoca, cu plecarea din Liverpool la data de 27.08.2019, 20:15 PM ora locală și cu sosirea în Cluj-Napoca la data de 28.08.2019, 01:20 AM ora locală, numărul zborului fiind W63312. Deși aterizarea era programată să aibă loc la ora locală 01:20 AM în data de 28.08.2019 pe aeroportul Cluj-Napoca, zborul operat de către Wizz Air a aterizat la ora 04:23 AM, cu 3 ore și 3 minute întârziere față de ora programată pentru respectiva aterizare.

Potrivit regulamentelor, pentru această întârziere, avocatul clujean este îndreptăţit să primească o compensație în valoare de 400 euro.

Potrivit sentinței judecătorești, ”în baza art.5 alin.1 lit.c) raportat la art.7 pct.1 lit.b) din Regulamentul (CE) nr.261/2004, va fi admisă cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata în favoarea sa a sumei de 400 euro, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii, reprezentând compensaţie pentru întârzierea zborului W6 3312.

În ceea ce priveşte cererea privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferentă compensaţiei, instanţa reţine că, potrivit art. 1535 alin. 1 Cod civil, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul cuvenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Prin urmare, având în vedere că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a achita reclamantului despăgubirile cuvenite, aceasta datorează şi dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 400 euro, echivalent în lei la data plăţii, începând cu momentul în care s-a născut obligaţia de plată a despăgubirii, astfel că instanţa va obliga pârâta la plata în favoarea reclamantului a dobânzii legale penalizatoare aferentă debitului principal, calculată începând cu data de 28.08.2019 şi până la plata integrală şi efectivă a debitului. Pentru aceste motive, instanţa va admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată”, arată Judecătoria Cluj Napoca.

Cu toate acestea, în procesul de apel, care s-a judecat la Tribunalul Cluj, sentința s-a întors cu 180 de grade și avocatul a pierdut procesul cu titlu definitiv.

”Admite apelul formulat de apelanta WIZZ AIR HUNGARY LTD BUDAPEST-SUC.OTOPENI, în contradictoriu cu intimatul Trușcă Răzvan Adrian, împotriva sentinţei civile nr. 8071/CC/2021 pronunţate la 21.07.2021 în dosarul nr. 7951/211/2021 de către Judecătoria Cluj-Napoca, pe care o schimbă în întregime în sensul că: – respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Trușcă Răzvan Adrian, în contradictoriu cu pârâta WIZZ AIR HUNGARY LTD BUDAPEST-SUC.OTOPENI; – respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Obligă intimatul la plata către apelanta WIZZ AIR HUNGARY LTD BUDAPEST-SUC.OTOPENI a sumei de 25 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intimatului privind acordarea cheltuielilor de judecată din apel. Definitivă”, arată soluția pe scurt a tribunalului clujean.

Overbookingul susținut de UE

Mulți dintre cei care aleg să zboare cu Wizz Air reclamă probleme generate de politica neoficială de overbooking practicată de companie. Cu alte cuvinte, pe o cursă compania vinde mai multe bilete decât locurile din avion. Acest lucru este extrem de profitabil pentru operatorul maghiar, dar extrem de neplăcută pentru clienți.

Un alt client al companiei, un medic clujean a declarat că, din pricina acestei politici, pe Aeroportul Cluj Napoca așteptau să se îmbarce într-o aeronavă deja plină alte 50 de persoane care își cumpăraseră bilete pentru cursa Cluj Napoca – Barcelona din data de 10 septembrie 2022. Clujeanului i s-a explicat că Wizz Air a făcut overbooking, adică a vândut mai multe bilete decât locuri. „Doamna mi-a spus că urmează să mi se dea un bilet de avion fără loc, eu trebuie să mă duc să aștept la poarta de îmbarcare. Și dacă cumva altcineva nu se prezintă la zbor, locul lui îmi revine mie. Mi se va da mie sigur? Nimeni nu știe, deoarece evident că sunt mai multe persoane care sunt „overbooked”. Cine o să tragă la sorți cine zboară sau nu? Nimeni nu știe”, spune pasagerul pacălit. Ulterior, compania a anunțat o întârziere de două și apoi de patru ore. Pentru ca situația să pară desprinsă dintr-un roman kafkian, i s-a spus că dacă nu așteaptă până la îmbarcare, pierde biletul de avion și banii, fiindcă nu a fost acolo în eventualitatea în care ar fi apărut un loc.

Interesant este faptul că Uniunea europeană permite politica de overbooking.

Spre exemplu, în cazul în care toți pasagerii se prezintă la îmbarcare și se activează overbooking-ul, compania aeriană are dreptul de a refuza îmbarcarea pasagerii în plus. În prima fază se caută voluntari care vor renunța benevol la zbor în schimbul unor compensații. Iar dacă nu există voluntari, vor fi refuzați la îmbarcare pasagerii aflați în stand-by, dar compania este obligată să se ocupe de aceștia conform regulamentului UE. Modalitatea în care companiile aeriene ”se ocupă” de pasagerii rămași pe dinafară este învăluită într-o nebuloasă și diferă de la o firmă la alta.

Regulamentul UE în cazul zborurilor suprarezervate:

Dacă v-ați prezentat la timp la check-in cu o rezervare valabilă și cu documentația de călătorie necesară și vi se refuză îmbarcarea din cauza suprarezervării sau din motive operaționale și nu doriți să renunțați de bună voie la locul dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

Despăgubiri – refuzul la îmbarcare din cauza suprarezervării

Sumă în EUR Distanța 250 Până la 1 500 km 400 Peste 1 500 km în UE și toate celelalte zboruri între 1 500 și 3 500 km 600 Peste 3 500 km

Asistența în caz de refuz la îmbarcare din cauza suprarezervării

Pe durata așteptării, companiile aeriene trebuie să vă ofere asistență gratuită. Dacă aveți probleme cu călătoria, anunțați compania aeriană pentru a evita situația în care va trebui să găsiți singur soluții. Companiile aeriene ar trebui, de asemenea, să se asigure, dacă este posibil, că oferă cazare accesibilă persoanelor cu handicap și câinilor însoțitori. Asistența furnizată trebuie să includă:

băuturi răcoritoare

alimente

cazare (dacă vi s-a făcut rezervare pentru ziua următoare)

transport între aeroport și locul de cazare

2 apeluri telefonice, telex, fax, e-mail.

Dacă NU vi se oferă asistență și vă cumpărați singur băuturi răcoritoare și alimente, compania aeriană ar trebui să vă dea banii înapoi, atâta timp cât cheltuielile pe care le-ați făcut au fost necesare, rezonabile și adecvate.

Răzvan Robu