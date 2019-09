Om de afaceri german acuză că a fost înșelat de un bărbat din Jucu într-o afacere imobiliară

Hille Gunther, un om de afaceri german, stabilit de mai mulți ani în Cluj, a depus o plângere penală împotriva unui om de afaceri din Jucu, Vasile Roman, care se ocupă de vânzarea utilajelor agricole. Clujeanul este acuzat că, după ce a primit bani pentru achiziția unor terenuri în scopul unor afaceri imobiliare nu i-a mai dat nimic germanului.

La începutul anilor 90, germanul Hille Gunther s-a stabilit în Cluj Napoca și a deschis o societate comercială care vinde utilaje agricole. În cadrul firmei deschise în Jucu l-a cooptat și pe clujeanul Vasile Roman. În 2007, în baza relațiile de prietenie dintre cei doi, Hille a cedat controlul societății partenerului clujean. După un an de zile, Roman le propune germanului și unui om de afaceri francez, Martel Jean Marie, cu colabora în cadrul afacerii cu utilaje agricole, o afacere imobiliară: să cumpere teren în apropierea Clujului pe care, ulterior, să îl vândă cu un preț mai mare. Însă, afacerea imobiliară pornită în urmă cu mai bine de 10 ani s-a ”soldat” cu o plângere penală.

În 2008, Roman Vasile mi-a propus mie și lui Martel Jean Marie, un prieten vechi cu care colaboram pe partea de utilaje agricole, inițierea unei afaceri prin care fiecare să contribuim cu sume de bani la achiziționarea unor terenuri în zona localității Jucu de Mijloc, după care, atunci când se va considera oportun, să fie vândute în scopul obținerii unui profit, spune germanul. Potrivit lui Hille Gunther, terenurile urmau să fie cumpărate pe numele lui Roman Vasile.

”Înțelegerea a fost consemnată în scris în anul 2008, iar sumele cu care contribuiam fiecare erau următoarele: Roman Vasile – 67.000 de euro, subsemnatul, Hille Gunther 89.000 euro (47.000 de euro din surse proprii și restul dintr-un împrumut acordat de Martel), iar Martel – 99.000 de euro. Totalul sumelor respective era de 255.000 de euro, sumă cu care Roman Vasile ne-a spus că va achiziționa suprafața de 8.504 mp de teren”, arată Hille în plângerea penală.

După ce Roman a cumpărat mai multe parcele de teren le-a spus partenerilor de afaceri că urmează să caute cumpărători, însă lucrurile au stagnat mai mulți ani de zile.

”Ne-a spus că nu găsește cumpărători și că ar fi bine să mai așteptăm. În 2018, la solicitarea lui Martel Jean Marie, numitul Roman Vasile îi transferă o parte din terenul achiziționat, mai exact 4700 mp, prin operațiunea de dare în plată, conform contractului autentificat la notarul Buzdugan Mariana. Aflând de operațiunea respectivă, i-am solicitat și eu lui Roman să îmi restituie suma de bani cu care am participat la achiziționarea terenului sau să procedeze ca în cazul lui Martel, dar a refuzat spunând că eu nu am contribuit cu nicio sumă de bani”, mai spune germanul Hille.

Terenuri cumpărate la jumătate din prețul plătit

Ulterior, el a intrat în posesia contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor și a aflat că de fapt, achiziția lor fusese făcută cu aproximativ 100.000 de euro.

Am aflat cu surprindere că acesta plătise sume mult mai mici la achiziționarea parcelelor de teren. Pentru cei 8.500 mp, Roman Vasile a plătit suma de 102.000 euro, și nu 255.000 euro, așa cum ne spusese mie și lui Martel”, mai spune fostul partener de afaceri al lui Roman.

Pe de altă parte, Roman spune că, de fapt, el ar mai fi trebuit să primească bani de la Hille.

”Eu nu fac așa ceva domnule! Dimpotrivă, eu l-am scos din tot felul de probleme! Problema cu pământul este că el nu a plătit niciun ban în afacerea asta. Pământul este al lui Martel, lucru care poate fi verificat la primărie și peste tot. El nu a dat niciun ban pentru pământ, ba mai mult, el mi-e dator cu bani. Am sute de clienți care pot spune că sunt corect în afacerile pe care le fac pentru că eu nu-mi bat joc de oameni! Într-adevăr, firma asta el a făcut-o, dar eu am adus-o la zi și acum nu are nicio datorie!”, a declarat Vasile Roman. Ulterior el a revenit cu un apel telefonic în care a spus că nu dorește să apară în articol. ”M-am consultat cu avocatul meu și nu vreau să apar în niciun articol. Vă rog să scrieți că eu nu am nicio treabă cu persoana respectivă”, a mai declarat Roman.