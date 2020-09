PNL îşi propune să detroneze PSD în ierarhia politică, însă sistemul electoral într-un singur îi avantajează pe social-democraţi. Obiectivul lui Marcel Ciolacu e ca PSD să păstreze în continuare cel mai mare număr de aleşi locali, în timp ce USR-PLUS încearcă să spargă monopolul partidelor tradiţionale. UDMR vrea să-şi conserve rezultatul din urmă cu patru ani, iar restul partidelor îşi joacă supravieţuirea politică.

PNL. Liberalii se aşteaptă la cel mai mare scor politic din istoria partidului: în jur de 35%. Însă chiar şi cu o victorie categorică, PNL cu greu va putea să devină, matematic, cel mai mare partid din România raportat la numărul de aleşi locali. În acest moment, PSD numără aproximativ 1.700 de primari, în timp ce PNL adună puţin peste 1.100. Sistemul electoral într-un singur tur de scrutin avantajează net primarii în funcţie, aşadar social-democraţii vor controla şi de duminică încolo un număr imens de localităţi, în ciuda prăbuşirii din sondaje şi a racolărilor PNL. Pentru a-şi mări zestrea electorală la nivel naţional, liberalii au mizat pe traseism: au ”transferat” cu arcanul peste 150 de primari de la PSD şi alte câteva zeci de la partide mai mărunte (PMP şi ALDE). Surse liberale susţin că, după alegerile locale, balanţa de putere va fi echilibrată: PSD şi PNL vor număra fiecare în jur de 1.400 de primari în cele 3.200 de localităţi. La capitolul Consilii Judeţene, PNL speră să obţină între 17 şi 23 de mandate, în condiţiile în care acum deţine doar 8, iar PSD – 28. ”Dincolo de fiefurile tradiţionale din Ardeal, vom câştiga la Iaşi, Bacău, Botoşani, poate şi Neamţ. În Vrancea avem şanse mari să-l dăm jos pe Oprişan după 20 de ani de domnie, iar în Vest ne vom impune în Timiş, Mehedinţi, Caraş-Severin. Oltenia încă e teritoriu PSD, nici măcar Iohannis n-a câştigat acolo la prezidenţiale, dar ne luptăm cu ei”, susţin surse din conducerea PNL.

PSD. Marcel Ciolacu are un singur scop: PSD să rămână pe primul loc ca număr de aleşi locali – primari, consilieri locali şi consilieri judeţeni. Pentru PSD, alegerile locale reprezintă şi un nou episod din lupta internă pentru putere. În cazul în care PSD va fi detronat de PNL, Marcel Ciolacu va plăti imediat cu funcţia. ”Secunzii săi”, Sorin Grindeanu şi Gabriela Firea se încălzesc deja pentru fotoliul de preşedinte. În ciuda declaraţiilor oficiale, Ciolacu, personal, nu-şi doreşte ca Firea să câştige Primăria Capitalei, pentru că ar deveni liderul social-democrat cu cea mai mare legitimitate politică, prin urmare ar râvni la cea mai înaltă funcţie în partid. O înfrângere în faţa lui Nicuşor Dan ar însemna trecerea Gabrielei Firea pe linie moartă. PSD îşi propune să câştige 20 de Consilii Judeţene şi cel puţin 1.400 de primari, astfle încât procentul formaţiunii să depăşească 25%, un prag psihologic în perspectiva alegerilor parlamentare.

USR PLUS. Chiar dacă în sondaje Alianţa se apropie de 20%, rezultatul politic ar putea însemna un număr foarte mic de primării sau Consilii Judeţene câştigate. Explicaţia: sunt avantajaţi primarii în funcţie de la PSD şi PNL. Paradoxal, cu puţin peste 20%, PSD ar putea rămâne cel mai mare partid din ţară, cu peste 1.000 de primari, în timp ce USR PLUS, cu puţin sub 20%, ar putea obţine doar câteva zeci de primării mărunte. De altfel, obiectivul USR PLUS este să genereze majorităţi în cât mai multe consilii locale şi judeţene, alături de PNL sau de alte partide locale, astfel încât Alianţa să-şi impună proiectele reformiste. Liderii Alianţei speră să obţină Sectorul 1 şi Sectorul 2 în Bucureşti prin Clotilde Armand şi Radu Mihaiu, Primăria Timişoara, unde germanul Dominic Fritz îi suflă-n ceafă lui Nicole Robu (PNL) şi poate Constanţa, unde Stelian Ion e umăr la umăr cu Decebal Făgădău (PSD) şi Vergil Chiţac (PNL). Ar fi victorii de moral, care ar mobiliza alianţa pentru parlamentare.

UDMR îşi propune să păsterze numărul actual de primari (195) şi măcar patru Consilii Judeţene (Covasna, Harghita, Mureş şi Satu Mare) într-o alianţă post-electorală fie cu PNL, fie cu PSD. Maghiarii au condus în ultmii patru ani şi CJ Bihor, însă favorit la aceste alegeri e liberalul Ilie Bolojan, primarul Oradei în ultimii 12 ani.

PMP, ignorat de PNL şi USR PLUS în Capitală, caută să treacă – sau măcar să se apropie – de 5% la nivel naţional, astfel încât să spere la încă un mandat în Parlament. Partidul se bazează exlusiv pe imaginea lui Traian Băsescu, care poate juca un rol decisiv pentru Primăria Capitalei. În cazul în care Băsescu va rupe un procent consistent din voturile lui Nicuşor Dan îi va asigura victoria Gabriela Firea. O înfrângere usturătoare suferită de Traian Băsescu ar însemna practic sfârşitul PMP.

ProRomânia se bazează pe locomotiva Ponta. Miza partidului e să scoată cât mai mulţi consilieri locali şi judeţeni, astfel încât să poate forma majorităţi cu PSD în teritoriu. Victor Ponta are şi o dispută de orgoliu cu foştii săi colegi social-democraţi: un scor de 10% la locale ar confirma că fostul premier încă are tracţiune electorală, spre deosebire de baronii PSD care au tras partidul în jos. Orice procent în plus pentru ProRomânia înseamnă un procent în minus pentru PSD – ambele partide concurează pe aceeaşi nişă de electorat.

Analiză preluată integral de pe adevărul.ro. Autor: Sebastian Zachmann