O singură condamnare cu executare pentru fraudarea unui milion de euro, bani europeni

La sfârșitul lunii trecute, Dumitru Irimuș, implicat în afacerea Trafer a fost condamnat cu suspendare într-un dosar în care au fost obținute fonduri europene prin acte false. Persoanele și firmele implicate în dosar au mai fost puse de instanță să plătească aproape un milion de euro. Irimuș este fostul lider sindical al depoului CFR Dej și finul lui Viorel Simuţ care a fost directorul general al Companiei Naţionale CFR.

Persoanele implicate într-o fraudare de un milion de euro, fonduri europene, au primit condamnarea din dosarul de fond care s-a judecat la Tribunalul Cluj.

Cea mai mare pedeapsă a primit-o BĂRĂIAN ILDO CAMELIA care a fost condamnată la 5,6 ani închisoare cu executare ”pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată şi agravată”. IRIMUŞ DUMITRU a primit 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, Judecătorul a dispus ca ”pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Dej sau a Asociaţiei Filantropice Medical Creştine Cluj Napoca pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare”. MOLDOVAN VASILE, a primit 2 ani şi 5 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, RUS AUREL GAVRILa fost condamnat la 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Firma SC AGRODENISA SRL, prin care s-a realizat o parte din fraudă, a fost pusă să plătească 100.000 cu titlu de amendă penală și i s-a interzis să mai participe la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani. SC IDM AGRO COMPANY SRL a fost pusă să plătească o amendă penală în valoare de 150.000 lei. În privința daunelor, inculpații vor trebui să plătească aproape un milion de euro.

Fraudă cu fondurile europene

Fostul lider sindical al depoului CFR Dej, Dumitru Irimuş, implicat în afacerea Trafer, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj pentru o fraudă cu fondurile europene administrate de APIA, valoarea prejudiciului fiind de peste un milion de euro. Potrivit rechizitoriului, „în perioada 2008 – 2011 inculpata Bărăian Ildo Camelia, în calitate de consultant în cadrul firmei SC Hard Manager Company SRL, i-a sprijinit pe ceilalţi inculpaţi să depună cu intenţie la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Oficiul Judeţean Cluj, cereri de finanţare pentru realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene, în domeniul agricol şi zootehnic”.

Pe parcursul implementării proiectelor, tot la sugestia inculpatei Bărăian Ildo Camelia, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeaşi instituţie, documente false şi inexacte întocmite în cea mai mare parte de inculpată, ce au vizat fie îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, fie fraudarea procedurilor de selecţie de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii şi lucrări, activităţi care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept a fondurilor respective.

Prejudiciul produs ca urmare a acestor activităţi infracţionale a fost în valoare de 16.291.311 lei, din care s-a primit efectiv suma totală de 5.805.931,90 lei, respectiv suma de 4.683.775,63 lei din bugetul Uniunii Europene şi suma de 1.122.156,27 lei de la bugetul de stat.

În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două terenuri ce aparţin inculpatului S.C. Agrodenisa S.R.L”.

Cine sunt dejenii acuzaţi de frauda a peste un milion de euro

Reţeaua de fraudare era formată din ”BĂRĂIAN ILDO CAMELIA, consultant în cadrul S.C. HARD MANAGER COMPANY S.R.L., cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: – folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi agravată, – fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, – fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată. IRIMUŞ DUMITRU, administrator de fapt al S.C. IDM AGRO COMPANY S.R.L., cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi agravată. MOLDOVAN VASILE, administrator al unor S.C. AGRODENISA S.R.L. şi RUS AUREL GAVRIL, administrator al S.C. RELRAMO S.R.L., cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: – folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi agravată, – fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. PERŞA CRISTINA, cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi agravată. Întreprinderea Individuală Bărăian Sergiu Răzvan, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: – folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată şi agravată, – fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, – fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată. S.C. AGRODENISA S.R.L. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:

Afacerea Trafer l-a urmărit pe Irimuş

Asupra lui Dumitru Irimuş au mai planat o serie de acuzaţii de corupţie, el fiind implicat în Afacerea Trafer, când şefii CFR au atribuit preferenţial o serie de lucrări din cadrul companiei. Dumitru Irimuş, fost şef de echipă în cadrul departamentului de reparaţii a Depoului CFR Dej, a ajuns după Revoluţie lider sindical al Depoului. Ulterior a devenit finul şefului Depoului Dej, Viorel Simuţ care a ajuns în scurt timp directorul general al Companiei Naţionale CFR. La Felix, în judeţul Bihor, TRAFER a câştigat licitaţia pentru renovarea agenţiei de voiaj CFR. În paralel, firma i-a aranjat lui Necolaiciuc un apartament de protocol, dotat cu saună, fitness etc. De acelaşi tratament se va bucura şi Ioan Pintea, ex-director al CN CFR Infrastructură Cluj. Un alt personaj cooptat în „echipa” TRAFER este dejeanul Alexandru Buhai, ex-directorul companiei IRLUC din cadrul CN CFR, companie ce administra toate depourile CFR. Buhai a fost până în 1990 şeful depoului Dej. Alte contracte derulate prin TRAFER pentru CN CFR sunt şi cele pentru şube – hainele groase de iarnă ale ceferiştilor. La Vatra Dornei, TRAFER a câştigat o licitaţie privind întreţinerea unei linii de cale ferată. Asta în contextul disponibilizărilor masive de angajaţi ai CN CFR din epocă, când locul acestora a fost luat de către firme care s-au angajat că vor realiza lucrările de reparaţii şi întreţinere ale infrastructurii feroviare. De asemenea, unul dintre foştii jurişti ai SC Trafer, Ioan Munteanu a fost locţiitor al şefului SRI Dej. Munteanu a răspuns de Depoul Dej, unde lucra Irimuş, şi de Salina Ocna Dej. Soţia acestuia, medic, a activat la cabinetul medical al Depoului Dej. Munteanu a fost pensionat în 1997, după o detaşare post revoluţionară la Bihor, unde a fost adjunctul şefului SRI Oradea.