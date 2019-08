O nouă ediție a Zilelor Medievale, în cadrul Târgului Mare al Bistriței! Vezi programul

Cavaleri și domnițe, menestreli ce reînvie ritmuri din trecut, într-o manieră clasică sau modernă și meșteșugari cu ateliere vor reveni la Bistrița, pentru două zile medievale, în cadrul Târgului Mare al Bistriței, în perioada 31 august – 1 septembrie.

Prezent în istoria orașului din epoca medievală, Târgul Mare al Bistriței va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale acelei vremi. Atmosfera specifică va fi recreată, în perioada 31 august – 1 septembrie, când Piața Centrală din jurul Bisericii Evanghelice se va transforma într-o adevărată tabără medievală.

„Străjerii Cetatii Bistrița vor readuce în prezent, luptele cavalerești, completate de alte activități medievale interactive, cum ar fi tras cu arcul la țintă sau prezentări de arme, cei mai îndrăzneți dintre cavaleri urmând să ia parte la un turnir full contact. Animației din tabără i se vor alătura și meșteșugarii, care vor face demonstrații la fața locului, publicul având posibilitatea să participe la diverse ateliere„, spun organizatorii.

Muzica va răsuna și ea, din plin, în Piața Centrală. Grupul Truverii va interpreta melodii medievale din diferite colțuri ale Europei și, în plus, va pune în scenă și momente de teatru, în timp ce Patrick O’Mahoney și Peter Moynahan vor încânta publicul cu ritmuri irlandeze. Sâmbătă, 31 august, două dintre cele mai îndrăgite formații neo-medievale europene – The Moon And The Nightspirit și Irdorath – vor tine capul de afiș, pe scena mare.

Domnițele grupului Nosa vor invita publicul să participe la dansuri medievale, iar la lăsarea serii, animația cu foc al grupului SiriuS va încinge atmosfera.

De distractia celor mici se vor ocupa actorii Teatrului de păpuși „Alexandru Misiuga” și păpușile uriașe medievale ale Bistriței.

Iată și programul Zilelor Medievale:

Sâmbătă, 31 august

Scena mică

08.00 – 10.00 Instalare tabara Strajerii Cetatii Bistrita

10.00 Targul medieval. Prezentare mesteri.

Ateliere interactive de dans, instructaj militar si tir cu arcul

11.30 Balade medievale irlandeze cu Pat O’Mahoney si Peter Moynahan

12.00 Sesiune interactiva cu Papusile medievale uriase ale Bistritei

12.00 Probe de sunet scena mare

15.00 Coregrafii si atelier de dans medieval cu trupa Nosa si Domnita Alia

15.30 Balade medievale irlandeze cu Pat O’Mahoney si Peter Moynahan

16.00 Strajerii Cetatii Bistrita prezentare de arme si lupte demonstrative

17.00 Teatru medieval cu Truverii

17.30 Balade medievale irlandeze cu Pat O’Mahoney si Peter Moynahan

18.00 Dansuri medievale, trupa Nosa

18.15 Teatru medieval cu Truverii

18.45 Strajerii Cetatii Bistrita – Prima etapa a turnirului Bistritei – Lupte HMB

Scena mare

19.45 Dansuri medievale, trupa Nosa

20.00 Recital extraordinar The Moon And The Nightspirit (Ungaria)

21.00 Sirius – Spectacol de animatie cu foc

21.30 Recital extraordinar Irdorath (Belarus) – neo-medieval rock

Duminică, 01 septembrie

Scena mică

10.00 Trezirea la viata a taberei Strajerilor – Instructaj militar, tir cu arcul

Targul medieval. Prezentare mesteri.

10.30 Sesiune interactiva cu Papusile medievale uriase ale Bistritei

11.00 Teatrul de papusi “Alexandru Misiuga” – spectacolul Vartelnita Fermecata, adaptare dupa Fratii Grimm

11.45 Sesiune interactiva cu Papusile medievale uriase ale Bistritei

12.00 Mini concert Truverii – muzica medievala si renascentista

12.30 Probe de sunet scena mare.

15.00 Dansuri medievale, trupa Nosa

15.30 Mini concert Truverii – muzica medievala si renascentista

16.00 A doua etapa a turnirului Bistritei si festivitatea de premiere – Lupte HMB

17.00 Dansuri medievale, trupa Nosa

17.15 Miniconcert Irdorath (Belarus) – acustic

18.00 Incheierea programului medieval