O fotografie, devenită virală pe Facebook, a generat o anchetă internă la SJU Bistrița

Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bistrița, Gabriel Lazany, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, că a declanșat o anchetă internă în instituția pe care o conduce după ce pe un site de socializare a apărut o fotografie postată de o femeie care critică modul în care i-a fost suturată de personalul medical din UPU o rană suferită de fratele său, cu câteva zile înainte.

După ce o bistrițeancă a postat pe Facebook o fotografie în care se poate observa o intervenție chirurgicală, însoțită de următorul mesaj: „Așa se lucreaza la Spitalul municipal de Urgență Bistrita 😭😭 foarte modernizat, dar cu personal de la abator. Rușine să vă fie …„, conducerea Spitalului Județean de Urgență Bistrița a luat atitudine și a decis să ofere un punct de vedere cu privire la acest caz. Postarea respectivă a înregistrat sute de reacții și peste 2.000 de distribuiri.

Potrivit managerului SJU, inițial a fost contactată, în privat, persoana care a postat pe Facebook fotografia respectivă, pentru a obține mai multe detalii cu privire la identitatea pacientului.

„Conducerii SJU îi place transparența. Noi nu avem nimic de ascuns. Pornind de la un caz făcut public în stilul românesc pe Facebook ne-am autosesizat și am făcut o anchetă medicală pentru a vedea despre ce este vorba. Noi am început căutările pornind de la faptul că o persoană de sex feminin a făcut această postare, dar pacientul era un bărbat, până la urmă am aflat că era fratele doamnei respective. Eu, în seara când s-a făcut postarea, am contactat-o în regim privat pe doamna respectivă și am rugat să-mi dea detalii legat de acel caz pentru că postarea era destul de ambiguă. Nici până în ziua de astăzi nu mi-a răspuns„, a declarat Gabriel Lazany.

Acesta spune că pacinetul a fost identificat totuși cu ajutorul celor de la UPU.

„Este un bărbat de 37 de ani care s-a prezentat în 23 iulie 2019 în UPU cu o tăietură destul de adâncă provocată de o tăiere cu flexul. La tăieturile de acest gen sunt provocate margini iregulate care sunt greu de pus ca să iasă o suturare perfectă. Spun acest lucru nu ca și o scuză. A fost făcută constatarea de către medicul nostru de chirurgie plastică și reparatorie pe care l-am rugat să își dea cu părerea vizavi de rana respectivă. Problema noastră va fi rezolvată intern. Am reușit să dăm și de pacientul respectiv, am făcut rost de numărul lui de telefon și l-am rugat să vină la spital să ne facă o sesizare scrisă pentru că, și insist pe treaba asta, noi nu putem să luăm măsuri pe baza unor mesaje sau a unor postări făcute în spațiul public pe diferite aplicații de socializare. Pe pacienții care au nemulțumiri îi rugăm să vină în mod asumat, noi avem toată deschiderea, vrem să ne îmbunătățim calitatea serviciilor medicale. Știm că nu suntem perfecți, dar nimic nu e perfect, totul e perfectibil. De aceea, am deschis această anchetă medicală, o să luăm declarații de la tot personalul. Spre bucuria noastră s-a întâmplat al UPU unde totul e înregistrat și monitorizat video, deci vom avea și imaginile să vedem cine a făcut suturarea, cum s-a demarat partea de îngrijire, dacă a fost consultat de medic, absolut tot„, a precizat Gabriel Lazany.

Managerul spitalului bistrițean a adăugat că a discutat deja cu pacientul și că acesta nu ar avea nemulțumiri.

„Sora sa a fost mai mult revoltată. E un cetățean român care am înțeles că are domiciliul în Elveția și ea a fost revoltată mai mult decât el când a văzut rana respectivă. Vizavi de modul de suturare i s-a părut sutura prea brutală făcută, dar cum a subliniat și doamna dr. Albu, în UPU – și asta nu doar în România , ci peste tot în lume – se pune accent pe rezolvarea problemei medicale și nu pe partea estetică. Deci i s-a oprit hemoragia, a fost suturat și lăsat acasă„, a mai precizat Lazany.

Totodată, managerul SJU a mai subliniat faptul că respectivul pacient a fost programat pentru o nouă evaluare medicală.

„L-am programat acum pe pacient la consult la doamna dr. Albu pentru a vedea tăietura, sutura și eventual o ulterioară corecție dacă se impune pentru a fi cicatricea cât mai mică. Deci ne vom ocupa și de acest pacient cum ne dorim să ne ocupăm de absolut toți, că nu vrem să facem diferență între pacienții SJU Bistrița„, a spus Gabriel Lazany.

Întrebat dacă pacientul a fost îndrumat să revină la spital pentru a nu rămâne cu acea rană inestetică, managerul SJU a afirmat că în astfel de cazuri, pansarea se face ulterior ori în Policlinică, ori la medicul de familie.

„Din ce am discutat cu pacientul, medicul lui de familie a refuzat să-i curețe și panseze rana. Nu pot spune cine e medic de familie fiindcă nu am intrat în detalii, medicii de familie nefăcând parte din structura spitalului. Bărbatul a fost la cabinetul de chirurgie din Policlinică unde a fost preluat de dr. Souca, i s-a scos două din cele trei fire. Rana e aproape vindecată, arată bine, dar suplimentar să vedem dacă se mai impun anumite de corecții pe partea de chirurgie plastică de către doamna doctor Albu. Rana este aproape vindecată complet. Într-adevăr, probabil trebuiau să folosească o ață chirurgicală mai subțire. Aceea a fost singura nemulțumire. Reacția publică, valul creat a fost mai mare decât nemulțumirea pacientului„, a mai spus Gabriel Lazany.