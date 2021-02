O fabrică din Brașov și-a dat în judecată o angajată după ce i-au dat din greșeală un salariu de 20.000 de euro iar aceasta a refuzat să înapoieze banii.

O tânără de 31 de ani din judetul Brasov, care s-a trezit in cont cu echivalentul in lei a 20.000 de euro, a fost trimisa in judecata pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor după ce a refuzat sa returneze banii.

„Norocul” a dat peste tanara de 31 de ani in martie 2019, cand fabrica la care lucra i-a transferat in cont suma de 112.194 lei (n.r. – aproximativ 23.000 de euro), cu 110.597 lei mai mult decat salariul pe care firma dorea sa il transfere angajatei.

Potrivit rechizitoriului, dupa ce au constatat ca au transferat uriasa suma de bani in contul angajatei, reprezentantii firmei au incheiat cu tanara un angajament de returnare a banilor, lucru care nu s-a intamplat, tanara folosind „salariul” de peste 20.000 de euro in interes propriu.

Condamnata cu aplicarea pedepsei

In urma acestei situatii, reprezentantii firmei la care lucra tanara au facut plangere penala, iar angajata a fost trimisa in judecata. In proces, inculpata a recunoscut toate acuzatiile, cerand sa fie judecata in procedura simplificata.

In urma procesului, Judecatoria Brasov i-a aplicat tinerei o pedeapsa de doua luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei si 60 de zile de munca in folosul comunitatii. Practic, aplicarea pedepsei a fost amanata, ceea ce inseamna ca tanara o sa aiba cazierul curat.

„Instanta retine ca inculpata si-a insusit o suma considerabila de bani, suma ce a fost virata din eroare in contul sau de catre societatea angajatoare. In ciuda acestui fapt, inculpata nu a inteles sa restituie suma de bani primita din eroare ci a ales sa ii foloseasca in interes propriu. Cu privire la circumstantele personale ale inculpatei, se retine ca aceasta este la primul contact cu legea penala, astfel ca nu se poate retine o perseverenta infractionala in sarcina sa”, se arata in sentinta Judecatoriei Brasov.

In pronunțarea sentinței, judecătorul a mai avut in vedere ca tânăra „este necăsătorită, are studii medii si nu are ocupație”.

„De asemenea, inculpata a avut o atitudine cooperanta cu organele judiciare, aceasta a recunoscut savarsirea faptei si a participat in mod activ la desfasurarea activitatilor de urmarire penala. In cursul judecatii, a recunoscut in totalitate faptele retinute in sarcina sa prin actul de sesizare a instantei, mentionand totodata ca este de acord cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii”, a mai punctat judecatorul care a pronuntat sentinta pe fond.

In urma procesului, tânăra a fost obligată sa ii achite firmei la care a lucrat suma de 107.518 lei, bani transferați din greșeala in contul tinerei.

Sentința Judecătoriei Brașov a fost atacata cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Brașov. In 16 februarie 2021 este programata pronunțarea sentinței finale in acest caz, conform Ziare.com.

