Clădirea în care se află sediul PNL Bistrița-Năsăud a fost supusă unui procesc dramatic de reabilitare. Proprietarul de la numărul 25 a anunțat Direcția Județeană pentru Cultură BN că va înlocui țiglele deteriorate și lemnul degradat. A transmis instituției o notificare în care era stipulat că va rezugrăvi fațada. Va înlocui instalația electrică și va executa lucrări de mentenanță asupra imobilului.

Directorul Direcției Județene de Cultură, Legendi Levente, a explicat pentru Bistrițeanul.ro că proprietarul a profitat de acea notificare, efectuând lucrări „ample și total ilegale”. Acesta a mai precizat că instituția pe care o reprezintă nu a emis niciun acord sau aviz pentru aceste lucrări.

„Proprietarul a început din păcate niște lucrări ilegale la etaj. Nu s-a lucrat la sediul PNL BN. Noi l-am chemat la o discuție, la sediul Direcției pentru Cultură și Patrimoniu. L-am invitat să depună un proiect, o documentație la lucrările pe care le face.

Dar nu a venit. Am observat că lucrările continuă, fără a fi în concordanță cu ce este precizat în notificarea prealabilă. I-am oferit o listă cu arhitecții autorizați la care poate apela pentru poriect. Nu am mai primit niciun răspuns din partea lui, din păcate”, a explicat Legendi Levente.

Poliția Locală a sesizat Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean BN, în legătură cu mutilarea clădirii monument istoric.

Poliția Locală a atras atenția că în urma lucrărilor efectuate de proprietar, s-a intervenit grav asupra șarpantei. Fațada a fost modificată – fiind desființat medalionul existent pe fațadă. Medalionul avea o cunună și inițialele fostului proprietar din perioada interbelică – WA (Weingartner).

Imobilul se încadrează în arhitectura Secession din primele decenii ale secolului XX, fiind inclus în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI 2015: B-II-m-B01537.

Florin Frandeș, directorul executiv al Poliției Locale Bistrița, a confirmat pentru Bistrițeanul.ro că Poliția Locală nu poate aplica amenzi într-o asemenea situație. „Cei de la Direcția pentru Cultură și Patrimoniu pot solicita încetarea lucrărilor, și inclusiv aducerea acestora la forma inițială. Poliția Locală nu are în atribuții așa ceva.

Putem doar să trimitem o sesizare către IPJ BN, fiind vorba de o infracțiune, conform Legii 50/1991. Asta am și făcut. Dar am trecut zilele trecut pe acolo și am sesizat că au refăcut medalionul”, a explicat Florin Frandeș pentru Bistrițeanul.ro.

Lucrările constând în înlocuire țiglă degradată fac parte din sfera lucrărilor de întreținere care se pot realiza fără autorizație de construire, conform legii nr 50/1991.

Aceste lucrări pot include „reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate”.

Conform prevederilor art. 11 alin (4) din Legea 50/1991, aceste lucrări se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat – respectiv al Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud”, se precizează în raportul trimis de Poliția Locală către IPJ BN.

În cazul în care se intenționează realizarea unor lucrări mai ample de renovare care depășesc sfera lucrărilor de întreținere – este necesară realizarea unui proiect de arhitectură avizat de Ministerul Culturii / Direcția Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.