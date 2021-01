Vacanta de iarna este foarte speciala, atat pentru copii cat si pentru adulti. După o perioada foarte indelungata, in care majoritatea oamenilor si-au petrecut timpul in interiorul casei, nevoia de socializare este din ce in ce mai evidenta. De aceea, acum este momentul in care poti sa te reintalnesti cu cei dragi, insa este indicat sa tii cont de regulile din starea de alerta.

Iata cum iti poti transforma petrecerea de iarna intr-un eveniment special!

Stabileste o locatie

Daca vrei sa te asiguri ca organizezi o mica petrecere de iarna, care sa respecte normele de preventie, trebuie sa te gandesti inainte de orice la numarul de invitati pe care ii vei avea. In cazul in care v-ati hotarat sa plecati la munte, asigura-te ca va orientati catre o cabana pe care sa o puteti inchiria in totalitate si nu un hotel. Este mult mai sigur ca tu, familia si prietenii tai sa aveti asigurat un loc in care sa nu va intersectati cu persoane din afara cercului vostru.

Daca urmeaza sa fii plecat mai mult de o zi, organizeaza un bagaj cat mai riguros, in care sa incluzi hainele groase de iarna, dar si echipamentul pentru zapada, mai ales daca vei avea mai multe activitati in aer liber.

Echipeaza-ti masina in mod corespunzator

Daca urmeaza sa te deplasezi in afara orasului, trebuie sa te astepti la zapada. In cazul in care ai ales o cabana la munte, ai nevoie de locatia exact a acesteia si mai ales de un GPS care sa iti indice cele mai sigure drumuri si conditiile meteo.

De asemenea, este indicat ca inainte de o calatorie sa iti echipezi masina cu anvelopele corespunzatoare pentru iarna. Verifica piata si consulta preturile pentru pneurile de iarna, pentru a te asigura ca alegi cea mai buna optiune pentru bugetul tau. Acorda mare atentie modelului anvelopelor, pentru ca cele potrivite de iarna trebuie sa aiba instriptia „M+S” si semnul alpin specific.

De asemenea, nu uita sa ai la indemana toate ustensilele necesare care sa te ajute in deszapezirea masinii si lanturi pentru cauciucuri, care vor fi foarte utile atunci cand intampini portiuni de teren greu de parcurs.

Poți petrece și în propria casă!

Daca bugetul din anul acesta ti-a fost afectat de pandemie, asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la organizarea petrecerii de Craciun si Revelion. Te poti distra la fel de bine si in propria casa, daca stii cum sa iti amenajezi spatiul interior.

Daca optezi pentru decoratiuni specifice, ai grija ca ele sa nu incarce prea tare decorul, pentru ca nu vor face decat sa incurce libera miscare prin spatiu. Dupa ce ai stabilit numarul invitatilor, construieste un meniu cat mai diversificat, de preferat un bufet suedez, pentru ca fiecare persoana sa poata servi ce isi doreste.

Asadar, nu renunta la petrecerea de iarna, chiar daca organizarea ei iti poate pune anumite piedici. Ia in considerare sfaturile de mai sus si nu uita sa mizezi pe buna dispozitie!