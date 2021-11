Problemele dintilor sunt de multe ori minimizate. Oamenii nu acorda suficienta atentie semnelor care dau de inteles ca exista o afectiune mai grava. In unele cazuri, amanarea tratamentului ortodontic poate cauza adevarate probleme. In loc sa repari, este mai bine sa previi. De aceea, in cele ce urmeaza, vei descoperi informatii despre implanturile dentare, notiuni care te vor ajuta sa intelegi importanta preventiei si a tratamentului propriu-zis.

Ce este un implant dentar?

Implantul este un inlocuitor al radacinii dintelui. Atunci cand nu mai exista o baza pentru dintele artificial, este nevoie de un dispozitiv dintr-un material rezistent, care sa poata sustine lucrarea de inlocuire a dintelui. Aceste piese sunt realizate din titan, zirconiu sau alt material 100% biocompatibil cu organismul uman. Este cea mai buna metoda de a inlocui un dinte pierdut.

Procedura este nedureroasa si extrem de eficienta. Insa, desigur, reusita ei depinde atat de calitatea materialelor folosite, cat si de experienta specialistilor. Atunci cand cauti variante pentru un implant dentar este bine sa apelezi la clinici specializate, cu experienta in domeniu. De exemplu, clinica stomatologica Dental Premier lucreaza atat cu aparatura de ultima generatie, cat si cu unii dintre cei mai buni medici stomatologi.

implant dentar

Cand ai nevoie de un implant dentar?

In situatia in care un dinte nu mai poate fi salvat, el va trebui substituit cu o lucrare. Daca din diverse motive nici radacina nu mai poate fi salvata, atunci va trebui sa apelezi la procedura care implica un implant dentar. Cateodata, oamenii intarzie vizita la dentist, iar in cazul in care au o carie, aceasta poate avansa, se poate infecta, iar dintele nu mai poate fi salvat deloc. Este evident ca, in acest caz, lucrarea nu va avea pe ce sa fie ancorata.

Exista varianta protezei dentare, insa aceasta este net inferioara. Desi poate parea o alternativa mai prietenoasa, atat in ceea ce priveste costurile, cat si in ceea ce priveste interventia propriu-zisa, ar trebui sa stii ca aceasta impresie este inselatoare.

Proteza nu are aceeasi durata de viata sau rezistenta precum un implant dentar care poate rezista si peste 20 de ani. Confortul in cazul unei proteze este scazut. Vei fi fortat sa iti ajustezi felul de a manca si sa scoti alimentele dure. In caz contrar, proteza s-ar putea strica. Per total, este posibil ca, de-a lungul timpului, sa ai cheltuieli mai mari, iar efortul sa se intinda si el pe o perioada mai lunga de timp.

Cat costa procedura si ce presupune?

Cabinetele stomatologice precum Dental Premier sunt constiente de costurile asociate acestei proceduri, atat din punctul de vedere al materialelor, cat si in ceea ce priveste confortul. De aceea, vin in intampinarea ta cu solutii care sa iti usureze alegerea. Astfel, pe langa reduceri poti beneficia de tehnologii de ultima ora care scurteaza semnificativ durata procedurii. Chiar si durata de vindecare este scurtata.

Exista mai multe variante de implanturi, iar preturile difera in functie de tipul acestora. Iar in ceea ce priveste pasii, acestia sunt relativ simpli. Primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te programezi. Cel mai probabil, specialistul iti va cere o radiografie dentara pentru a evalua situatia dentitiei. Dupa masuratori si simulari virtuale, se realizeaza extractii, daca sunt necesare, aditii de os, in cazul in care nu exista suficient pentru ca implantul sa se ancoreze. Acesta se insereaza chirurgical in maxilar sau mandibula. Intre aceasta etapa si ultima va trebui sa astepti intre 2 si 6 luni pentru ca zona sa se vindece. La final, se fixeaza dintele artificial prin cimentare sau insurubare.