Fostul director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Bistrița-Năsăud, Ștefan Rus, a fost numit la șefia Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa. Nici bine nu s-a uscat urcat cerneala pe documentul prin care a fost învestit în funcție că Ștefan Rus a început să facă ordine în instituție. După bine-cunoscutul model ANAR, Ștefan Rus a venit la pachet și cu Lăcrimioara Rus, concubina acestuia, pe care a așezat-o în fruntea echipelor care se ocupă de trei proiecte finanțate prin fonduri europene. Pentru că postul era deja ocupat, Rus a trebuit să o elimine pe Mirela Adam, directorul tehnic al ABAST.

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa este zguduită de un nou scandal la scurt timp după numirea lui Ștefan Rus în funcția de director. Se pare că la nivelul ABAST conflictele dintre angajați sunt la ordinea zilei și cel care pune mâna pe „puterea supremă” conferită de funcția de șef al instituției nu ratează ocazia să le dea o lecție celor ce l-au incomodat la un moment dat sau, în cazul lui Ștefan Rus, să-și numească iubita, pe Lăcrimioara Rus, în fruntea echipelor care se ocupă de unele dintre cele mai importante proiecte europene de la nivelul ANAR. Directorul tehnic al ABAST, Mirela Adam, susține că Ștefan Rus a înștiințat-o că a fost eliminată din echipele care se ocupau de mai multe proiecte POIM desfășurate la nivelul ABAST privind măsurile de conservare a biodiversității, care se află la acest moment în faza de evaluare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

La nivelul Administrației Naționale Apele Române au fost finalizate pentru această axă de finanțare numai patru proiecte, dintre care trei sunt ale ABAST. În semn de recunoaștere, Ștefan Rus, a eliminat-o pe Mirela Adam din echipele de proiect fără să țină cont de implicarea și munca acesteia și a instalat-o pe Lăcrimioara Rus în locul acesteia ca să culeagă laurii.

Mirela Adam: Domnule Rus, promovați bârfa, pupincurismul

„Stimati colegi,

Probabil nu toți aveți informații în legătură cu cele trei proiecte POIM pe biodiversitate (nu e vorba de Călinești și Colibita pe care cred ca le cunoașteți toți) promovate de o echipa formată din colegi de la ABA Someș Tisa, în vederea obținerii unei finanțări europene (fonduri nerambursabile), proiecte pregătite sub coordonarea mea și care acum se află în faza de evaluare MIPE, cu șanse mari în semnarea a trei contracte de finanțare. Toate acestea au însemnat multă muncă, implicare, seriozitate, profesionalism, responsabilitate și le mulțumesc pe această cale colegilor mei: Giana Popa, Melinda Haragus, Victor Sintu și nu în ultimul rand domnilor directori loan Curt și Sony Fekete

La documentațiile aplicațiilor de finanțare au fost depuse decizii cu echipele de proiect și subliniez că ocup poziția de manager proiect pe unul din cele trei proiecte și sunt membru în al doilea. Cerințele de competență și experiență similară prevăzute pentru echipa de implementare fiind un aspect important în acceptarea proiectelor la finanțare.

După cum puteți vedea în documentul atașat, azi am primit o scrisoare de informare, prin care mi se comunică, cum că în semn de ,,multumire/recunoaștere, pentru rezultatele obținute, dl Director Ștefan Rus a hotărât să fiu eliminată din echipa de proiect. Precizez ca la finalul apelului pentru această axă de finanțare (30 oct 2022) au fost finalizate doar 4 proiecte la nivel de ANAR, dintre care 3 sunt ale ABAST.

Am luat hotărârea de a scrie public, nu doar pentru că am pierdut urmare acestei decizii procentul de 20% la salar ci pentru că, consider că este corect față de ceilalți colegi să împart din experiența de muncă prin care trec (una deloc firească și extrem de neplăcută) și pentru că vreau să fac public faptul că criteriile după care ați luat această decizie, domnule Director Ștefan Rus, nu sunt deloc corecte și nu vă fac cinste. Dacă veți continua în acest fel, este evident ca nu veți face decât să promovați necinstea, nemunca, incorectitudinea, necolegialitatea, lipsa de respect, lipsa de asumare și implicare, bârfa, pupincurismul și alte astfel de manifestări deloc onorabile.”, se arată în mesajul trimis de directorul tehnic al ABAST, Mirela Adam.

Blestemul care a acaparat ABAST în ultimii ani pare a fi de nedezlegat. Aproape fiecare persoană ajunsă în funcția de director al instituției a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și pune rudele și apropiații în funcții cheie.

Ștefan Rus s-a transformat în înger păzitor pentru Valentin Avram

În anul 2020, directorul ABAST de la acel moment, Ioana Diaconescu, i-a cerut Florinei Rus, șefa Serviciului Inspecție din cadrul ABAST, a să demisioneze pentru a-i face loc lui Valentin Avram. Pentru că Florina Rus nu s-a lăsat înduplecată de manevrele politice, postul a fost scos la concurs. Aceasta a participat și a obținut 95 de puncte din 100 la proba scrisă. Avram nu se înscrisese la concurs pe motiv că nu îndeplinea criteriul de vechime în ANAR, însă a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i băga bețe-n roate Florinei Rus, acuzând-o de fraudă și formulând o contestație înainte ca Rus să susțină a doua probă, interviul. Comisia ABAST a acceptat contestația și a dispus anularea concursului. După anularea concursului, Avram a fost numit șeful serviciului, în timp ce Florina Rus a acționat în instanță instituția. În primăvara anului 2022, Florina Rus a câștigat definitiv procesul cu Apele Române, după ce a pierdut pe nedrept postul de șef serviciu, a obţinut 10.000 de lei cu titlul de daune morale și a fost repusă în funcție. ABAST a plătit integral cei 10.000 de lei către Florina Rus, cu toate că, jumătate din sumă trebuia să fie achitată de către Ioana Diaconescu, cea care l-ar fi sprijint necondiționat pe Avram în goana sa spre funcția de șef a Serviciului Inspecție. Ioan Curt a afirmat că Ioana Diaconescu ar fi trebuit să achite jumătate din suma datorată Florinei Rus și cu toate că încearcă de luni bune să recupereze suma de 5000 de lei de la fosta șefă ABAST, nu a reușit să o contacteze și nu știe unde se află.

După decizia definitivă a magistraților clujeni, Ioan Curt, șeful ABAST de la acea vreme, a dispus cercetarea disciplinară împotriva lui Valentin Avram. Cercetarea s-a oprit brusc din cauza lui Ștefan Rus, care ocupa la acel moment funcția de director adjunct al ABAST și care a sărit în ajutorul lui Avram, motivând că între acesta și Ioan Curt există un conflict de interese care ar putea influența cercetarea disciplinară. În comisia de cercetare au fost cooptate și alte persoane aflate în funcții de conducere din alte județe, însă Rus a ținut morțiș că directorul ABAST trebuie trebuie să facă parte din comisie. După preluarea funcției de șef ABAST Ștefan Rus ar putea începe o nouă cerecetare împotriva lui Valentin Avram pentru că în această formulă nu mai poate fi vorba despre un conflict de interese, însă, cel mai probabil, Rus va fi ocupat cu cercetarea unor noi poziții pe care să le elibereze pentru prieteni și familie.