Noua societate din Cluj pentru recuperarea datoriilor, construită pe scheletul unei firme fondată de escroci

În prima săptămână a lunii martie, aflăm vestea că un start-up din Cluj lansează ”un serviciu unic în România”. Așa cum inițiatorii explică, este vorba despre un produs ce ”simplifică și grăbește procedura de recuperare a creanțelor pentru companii”. Este vorba despre Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro SRL, o firmă ce a fost construită pe scheletul unei societăți a cărei coordonatori au fost puși sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat specializat în înșelarea primarilor.

Firma de recuperare de creanțe a cumpărat o afecere cu probleme penale

Dezvoltarea proiectului numit Notificarea.ro ”vine în contextul în care 45% dintre companiile din țara noastră au datorii către alte companii”, anunță reprezentanții start-up-ului. Lansarea s-a făcut în urma unei investiții de 150.000 euro, iar ”utilizarea serviciului implică o reducere de costuri de aproximativ 60% față de cele practicate de societățile de avocatură sau de debit collection”. Reprezentanții Notificarea.ro mai spun că proiectul este dezvoltat de o echipă de specialiști IT din județul Cluj. Potrivit Registrului Comerțului, Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro, firma ce a lansat serviciul respectiv este administrată de BITCLOUD.EU.LLC ce are sediul social în SUA, statul Wyoming, fiind reprezentantă de maramureșeanca Anamaria Morar. Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro ce are sediul în București sectorul 1 a fost înființată în iulie 2018 și construită pe vechea afacere a societății Programul Pentru Aplicații Bugetare SRL. Practic, Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro a cumpărat fondul de comerț al societății Programul Pentru Aplicații Bugetare SRL, o firmă acuzată că a țepui zeci de primării din țară.

Concret, firma Programul Pentru Aplicații Bugetare SRL este acuzată de mai mulţi primari că i-ar fi înşelat, după ce s-au trezit cu facturi pentru servicii informatice de care nu ar fi beneficiat. Mai multe primării din ţară au fost somate să plătească servicii informatice, după ce au încheiat acorduri cu societatea numită Programul pentru Aplicaţii Bugetare. Edilii care au semnat aceste acte spun că persoanele respective, care se prezentau ca angajaţi ai Guvernului, i-au pus să semneze nişte hârtii într-un singur exemplar, păstrat de ei. Societatea respectivă încerca să încheie contracte cu primăriile pentru a recupera taxele și amenzile neîncasate de la populație, în schimbul unui comision și a 400 de euro pe an. Primarii au declarat presei că salariaţii firmei au un comportament ameninţător, ca şi cum ar fi trimişi de DNA.

SC Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL, firma cumpărată de noua societate de recuperare de creanțe din Cluj este o societatea care exista din punct de vedere juridic de la începutul anului 2015. Reprezentanții societății respective au dat în judecată mai multe primării din țară pentru că, susţin ei, nu le-au fost furnizate în termen legal informaţii de interes public referitoare la gradul de colectare a taxelor şi impozitelor. Primarii în cauză spun că, din contră, le-au furnizat acestora toate informaţiile pe care le-au solicitat, însă nemulţumirea a plecat, cel mai probabil, de la faptul că au refuzat să încheie contracte cu ei. În toate procesele, firma l-a avut drept avocat pe Gheorghe Pecingină, fost vicepreședinte ALDE, fost membru PSD, actualmennte vicepreședinte PNL Gorj.

Arestați pentru escrocherii



Unul din reprezentanţii SC Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL în Gorj era Lucian Boian, fostul preşedinte al Organizaţiei de Tineret a UNPR Gorj a fost arestat de procurorii din Sălaj sub acuzația că ar fi constituit un grup infracțional organizat, fiind trimis în judecată și pentru înșelăciune, dosar ce încă se află pe rolul instanței judecătorești.Anchetatorii au descoperit că Lucian Boian, alături de Cătălin Petrișor Cătrinoiu – considerat de procurori liderul grupului -, de cântăreața Daniela Bersu, Cătălin Adrian Ionescu și Ion Matei Glăvan obțineau semnăturile a zeci de primari pe contracte, prin metode considerate de anchetatori ilegale.

Anchetatorii mai spun că inculpații mergeau la primării și se dădeau drept funcționari ai Agenţiei Naţionale de Integritate pentru a-i convinge pe edili să semneze contracte de colaborare. Edilii au observat, dar prea târziu, că în documente era prevăzută o taxă de reziliere de peste două mii de euro. Concret, potrivit contractului, furnizorul punea la dispoziţia beneficiarului un pachet de aplicaţii informatice. Preţul era de 870 de dolari petru 12 luni, iar acordul se încheia pe o perioadă de patru ani. Exista însă și o clauză potrivit căreia, în cazul denunţării acordului, din orice motiv de către beneficiar sau furnizor, înainte de expirare, se va achita o taxă de reziliere de 2380 de euro.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, „şeful“ grupului infracţional era Cătălin Petrişor Catrinoiu. Lucian Boian, şi el implicat în dosar, îi coordona pe agenţii Daniela Bersu, Cătălin Adrian Ionescu şi Ion Matei Glăvan.

În acest tip de afacere, prin care primarii semnau contracte cu firme cu denumiri lungi și pompoase care vindeau „diverse servicii“ şi în realitate nimic, sunt implicate mai multe firme, printre care și societatea Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL, cumpărată de noua firma de recuperare de creanțe din Cluj, ce are ca fondator Asociaţia Pro Patria Et Honor Viglans din Târgu Jiu, reprezentată de Petre Ion Butan, dar sediul firmei este în Bucureşti. Această asociaţie, Pro Patria din Târgu Jiu, mai apare în alte două firme de acest gen: Sporirea Capacităţii Administrative SRL şi Centrul pentru Activitatea Avertizorilor de Integritate, cele două societăţi implicate în dosarul instrumentat la Sălaj. În aceste două firme, alături de Pro Patria mai este asociat şi Cristian Ovidiu Cătrinoiu din municipiul Motru.

Şeful „grupului infracţional“, firmă acasă la un președinte PNL

A patra firmă are sediul acasă la avocatul Gheorghe Pecingină, actualmente președinte PNL Gorj şi fost candidat la Primăria Târgu Jiu din partea PP-DD. Este vorba despre Societatea Sistem Informatic Integrat e-Administraţie SRL. Până în decembrie 2014 această firmă se numea Programul pentru Eficienţă Fiscală şi Disciplină Bugetară SRL şi avea sediul în Bucureşti, la avocatul Adrian Pascale care de-a lungul timpului a fost implicat în mai multe episoade de înșelătorii. Tot la aceeași adresă este şi sediul altor două firme din grupul infracţional. După decembrie 2014 îşi schimbă numele în Societatea Sistem Informatic Integrat e-Administraţie SRL, cu sediul la locuinţa avocatului târgujian Gheorghe Pecingină. Asociaţii firmei au fost Kenzingen Ariel and Associates din Anglia, Kaarst si Asociații SRL, Remda-Teichel LTD din Republica Dominicană şi Petrişor Cătălin Catrinoiu, cel ce a fost arestat preventiv alături de ceilalţi patru. Acum mai sunt în firmă Catrinoiu şi firma din Republica Dominicană, care aparţine Aminei şi Mihaelei Al Adhami, moştenitoare ale lui Al Adhami Moufid. Potrivit Registrul Comerțului, firma este în funcțiune, însă este exclusă din selecții. Soția lui Catrinoiu este soțul unei angajate de la Organismul Intermediar POS Mediu Cluj-Napoca – Regiunea 6 Nord-Vest care ocupă funcția de consilier în această instituție.

Plângere la DIICOT Cluj

Aceste firme sunt implicate în numeroase procese aflate pe rolul instanțelor judecătorești, inclusiv în Cluj, după ce majoritatea primarilor au făcut plângeri penale și civile împotriva reprezentanților acestor firme. Spre exemplu, la nivelul județului Cluj, comuna Petreștii de Jos a dat peste 25.000 lei firmei Sistem Informatic Integrate e-administrație SRL, cazul ajungând în instanță. Spre finele anului trecut, Tribunanul Cluj a dispus rezilierea contractului și returnarea sumei de bani către primărie, iar în urmă câeva zile, Curtea de Apel Cluj a menținut definitiv această sentință.

Primarul comunei Petreștii de Jos spune că, în paralel, a făcut și o plângere la DIICOT Cluj.

”După ce s-a pronunțat instanța, am vorbit aseară cu avocatul ca să facem demersurile necesare pentru recuperarea sumei de bani. Odată cu chemarea în judecată în civil, le-am făcut și plângere penală la DIICOT și am fost chemați de procurori ca să le explicăm cum s-a întâmplat! Au venit peste noi, ne-au fluturat niște legitimații în față că sunt de la ANAF și ne-au pus să încheiem contractul! De unde era să știu eu că legitimațiile sunt false!”, a declarat pentru Gazeta de Cluj primarul din comuna Petreștii de Jos, Ioan Pârv.

Ce promite noua firmă de recuperare de creanțe

Așa cum am amintit și mai sus, Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro, firma din Cluj ce a lansat serviciul Notificarea.ro pentru recuperarea creanțelor a cumpărat afacerea Programul Pentru Aplicații Bugetare SRL, una din firmele implicate în scandalul penal menționat mai sus. Reprezentanții societății spun că acest serviciu ”facilitează companiilor somarea debitorilor în vederea conformării la plată, scutind întreprinzătorii de: drumuri la Poștă, trimiterea de notificări și apelând la serviciile poștale/curierat, înregistrare recipiselor, care atestă comunicarea cu debitorul, servicii de arhivare”.

Ana Maria Morar, project managerul Notificarea.ro spune că ”potrivit legislației în vigoare, înainte de a acționa în instanță clienții rău-platnici, aceștia trebuie notificați oficial în legătură cu debitele restante. Prin utilizarea serviciului Notificarea.ro, companiile pot face acest lucru în câteva minute, beneficiind de costuri semnificativ mai mici”.