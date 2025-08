Numărul salariaților din județul Bistrița-Năsăud înregistrat la finele lunii mai anul acesta este mai mare cu aproape 1.000 de persoane față de cel raportat în aceeași lună din 2024. A crescut și salariul mediu brut, dar și cel net, însă aceste câștiguri sunt cu peste 20% mai mici față de indicatorii de la nivel național și cu peste 18% sub nivelul mediu al câștigurilor salariale din Regiunea Nord-Vest.

La sfârşitul lunii mai 2025 efectivul salariaţilor din judeţ era de 74.615 persoane, cu 10 persoane mai puține față de luna anterioară şi cu 973 persoane peste nivelul lunii corespunzătoare a anului anterior. Ponderea salariaţilor judeţului în efectivul de salariaţi la nivel regional a fost de 9,2%, potrivit Direcției Regionale de Statistică Bistrița-Năsăud.

Câștigul salarial mediu brut pe judeţ a fost în luna mai 2025 de 7.214 lei, cu 1,5% mai mic comparativ cu luna precedentă și cu 9% mai mare față de luna corespunzătoare a anului trecut.

Câștigul salarial mediu net înregistrat la nivelul judeţului a fost de 4.358 lei cu 1,2% mai mic faţă de luna anterioară şi cu 5,8% mai mare față de luna corespunzătoare din anul precedent.

Câştigurile salariale medii lunare brute şi nete pe judeţ s-au situat cu 21,5%, respectiv 20,9% sub nivelul mediu al acestor indicatori la nivel naţional și cu 18,6%, respectiv 18,0% sub nivelul mediu al câștigurilor salariale din Regiunea Nord-Vest.



Numărul șomerilor aflaţi în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud la sfârşitul lunii mai 2025 era de 3691 persoane, în scădere cu 84 persoane faţă de luna anterioară şi cu 821 mai puțini faţă de acelaşi moment al anului 2024. Din numărul total al șomerilor 46,7% erau femei. Rata șomajului a fost de 3,3%, la același nivel cu luna anterioară, cu 0,7 puncte procentuale sub nivelul lunii corespunzătoare din anul precedent și cu 0,1 puncte procentuale peste cea înregistrată la nivel naţional. Comparativ cu rata șomajului din Regiunea Nord-Vest, valoarea este cu 0,5 puncte procentuale peste cea înregistrată în regiune.