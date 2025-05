Nicuşor Dan, candidatul independent la funcția de președinte al României, a votat duminică în localitatea natală, Făgăraş. El a declarat că a votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor.

Nicuşor Dan a venit la secţia de votare împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

El a declarat, la ieşirea din secţia de votare, că a votat pentru schimbarea care să aducă prosperitatea şi nu schimbarea care să aducă aventură.

”Am votat cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea e care schimbare şi am votat pentru o schimbare care sa aducă prosperitate şi nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor în România”, a spus Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

El a mai precizat că a votat pentru o societate în care să avem dialog, nu să fim dezbinaţi.

”Am votat pentru o direcţie europeană şi pentru o colaborare bună cu partenerii noştri europeni şi nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate în care să reuşim să avem dialog şi să nu una în care să fim dezbinaţi. Am votat cu speranţă pentru că România are oameni şi în România, şi în diaspora are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim”, a precizat candidatul independent.

”Nu este prima mea campanie şi niciodată nu am făcut predicţii înainte de alegeri. Românii vor decide”, a mai adăugat Nicuşor Dan.