Cea mai înfricoșătoare știre pe care am aflat-o zilele astea este povestea morții tatălui lui Nicușor Dan in timpul campaniei electorale a acestuia.

A fost un om simplu, muncitor la fabrica de dinamita. Sotia sa, mama lui Nicusor Dan, a fost contabilă, a murit în 2021, la 80 de ani.

Tatal, Grigore Dan, era internat la un azil. A murit la 86 de ani pe 24 ianuarie, iar in acea zi Nicusor Dan a participat la ceva festivitate de 24 ianuarie.

Înmormântarea a avut loc în orașul natal, Făgăraș.

Pe 26 ianuarie Nicusor Dan a fost la o emisiune la Antenele Vomei securistice.

Dintr-o intamplare, sa zicem, reporterii unei publicatii online care ii luasera un interviu tatalui lui Nicusor in urma cu trei ani au revenit la casa acestuia din Fagaras (!!) si au aflat de la vecini ca asta murise.

In urma cu ceva timp am reactionat urat la ieșirea publica a lui Sima, tot matematician, care a scris de Burduja că după ce i s-a înecat fetița în piscină, imediat, s-a dus în piața Victoriei, că era miting si râvnea postul de ministru, beizadeaua de securist kaghebist, ăștia au zero empatie față de orice și oricine.

Un alt prieten comun a aranjat cumva mai apoi o întâlnire cu Sima, gen de împăcare sau așa ceva. Avea dreptate exagerasem in reacția mea fata de Sima, un tip cat se poate de la locul lui.

Cu totii de la o varsta incolo avem decese in familie, ne mor cei dragi, ne mor prieteni. Eu nu mai suport inmormantari deloc. De fiecare data am fost terminat, disable complet multa vreme, am lasat balta orice n-am mai fost bun de nimik.

Mi-e greu sa înțeleg cum mai poti fi zâmbitor la un miting gen, sunt poze cu Nicușor la sarbatorirea de pe 24 ianuarie, – cand ai pe suflet moartea unui parinte. Nu mai zic sa apari in clipuri bine filmate făcute de mega meseriași in care povestești, tot zâmbitor, de copilarie, de papagalul cu care te jucai, de viața ta la tzara, la ai tai, de școală etc – toate filmările configurând ideea că esti un om ca toți ceilalți, „de-al nostru, dintre noi pentru noi” – cum suna celebrul slogan de campanie al lui Ion Iliescu in 2000 cred, desigur Campania KGB.

Altceva mi se pare fantastic in stirea asta de acum.

Cum de nu a „rasuflat” nimic?!!

Orice om din presa stie ca in campanii candidatii, mai ales la un asemenea nivel si cu asa miza, sunt sub lupa, sunt urmariti non stop, inclusiv cu echipe de filaj, se aloca bugete pentru „surse” se scormoneste orice, se analizeaza fie si o basina, daca nu miroase cumva a complot rusesc, in caz ca puțea a castraveciori cu votcă, pe scurt nu exista ca o redactie daca are tinta pe cineva sa nu afle ceva pana la urma, mai ales la noi, unde notiunea de secret e super fluă, ca romanii sunt binganitori si se dau in fapt singuri, ca au gura bogata.

Cel mai adesea „victoriile” clamate de servicii si militieni pe frontul luptei cu infractorii provin din sifoneala si lauda de sine, toata lumea da pe goarna vrute si nevrute.

In Romania sa pastrezi un secret este o comicarie, ca dovada amintiti-va cum Ghita il dadea in fapt pe sefu CIA pe zona sau cum Vintu se dadea singur in fapt fatza de Ghita cu actele sale de vitejie consumate cu oameni ingropati pe dealurile Moldovei.

Nu exista asa ceva ca in plina campanie electorala sa nu rasufle absolut nimik despre un eveniment important legat de un candidat.

Nu discut aici comportamenul candidatului, psihologizari fara relevanta, ca a avut sau nu empatie, ca nu a tinut doliu, etc samd

Treaba lui, alegerea sa.

Din punct de vedere contrainformativ insa mi se pare ca chestia asta e de senzatie, fara precedent.

De fapt, exista doua situatii similare, ca nivel de secretosenie.

Când a fost pe șest Putin in Romania la o gala de judo, la Oradea, si s-a aflat mult dupa si când a fost chestia cu ostaticii administrata de Băsescu din care nu a transpirat absolut nimik către presa.

Ocazie in care am aflat cu toții că „presa” e o gluma si că informațiile si „investigațiile” presei sunt fix ceea ce se livrează de servicii – a se vedea de exemplu cazul Recorder.

Ca sa reusesti sa pui capac unei informații importante si cu relevanta in plina campanie electorala, despre un candidat care zâmbește silfidic non stop, e nevoie de o forță fantastică, nespecifica „modelului” de la noi.

La povestea cu Basescu explicatia e simpla – CIA, la povestea cu Putin – FSB.

Numai astfel de institutii pot gestiona secretul, cel putin la noi – desigur pana si CIA a esuat la cazu Ghita. Sau nu, poate americanii au vrut prin Ghita al nost de Prahova, cadru SRI „deplin conspirat” sa se afle niste lucruri.

Daca nu le convenea, il omorau, e ff simplu, nu avea cum sa il apere SRI, pe contra cu CIA, chiar daca SRI l-a exfiltrat in Serbia, o zona cam de coloratura ruseasca.

Revenind la „cazu” de acum, desigur că te întrebi cine le-a decontat si de ce deplasarea reporterilor de la publicația online a lu pește tocmai in Făgăraș, care era relevanța deplasării, ce argumente jurnalistice justificau „interviul” cu tatăl lui Nicușor Dan, la trei ani de la primul interviu, cum de au dat pe goarna chestia cu moartea lui Grigore Dan la un interval când nu mai are nicio importanta jurnalistica constatarea decesului acestuia.

Un fel de descarcare de sarcina, cam asa, lucrarea.

Este clar pentru oricine ca daca moartea tatalui lui Nicusor Dan la debutul Campaniei acestuia ar fi adus beneficii electorale, artizanii din umbra ai campaniei, profesionisti, ar fi utilizat asta.

Chestia cu azilul insa cadea prost. Sora-sa cu Reiki, el bisericos practicant, așa a pretins, ”nevasta” moldoveancă de la țară, fondatoare de partid, familie bună gen, însă cu ta-su arăta nașpa chestia, nu ff ortodox.

Marsul electoral prin studiouri, pozele zambitoare, nu ar mai fi picat bine.

Ce fel de organizatie, cu ce puteri contrainformative a reusit sa ascunda o astfel de tema care l-ar fi deservit pe candidat?

Lipsa de empatie nici nu mai conteaza.

Desi miza bătrânilor care mor este una colosala, ca bani.

Vedem acum cum Bolojan, aceasta lepra de militian lanseaza tema cu impozitele pe proprietăți care va lovi in primul rand bătrânii.

La Oradea a impus niste taxe uriase pentru refacerea fatadelor cladirilor istorice din centru, gen 20.000 de euro pt un apartament.

Cine n-a putut plati, a trebuit sa vanda si sa plece – o solutie adoptata si in alte parti de lume, dar acolo pensionarii au pensii normale.

Oamenii in varstă care locuiau in cladirile acelea de zeci de ani au vandut si au plecat cine nu a vrut sa plece, le-a făcut impozitul 500%, fără milă.

Avem 1,4 milioane de bătrâni singuri, fara rude fara nimeni. Proprietățile lor sunt vânate de notari si case de avocatura specializate pe succesiune vacante.

Primariile prin DGASuri au evidenta batranilor singuri.

La Timisoara clanurile tiganesti au pus mana pe cladirile din centru si cele mai misto din oraș via primarul lor de suflet care le dadea datele din scriptele primariei iar nevasta-sa era angajat la firma bulibașului. Erau trimise echipe la batranii singuri, erau torturati si aia semnau orice.

Mi-au scris dupa articolul publicat in ZiuaNews trei avocați cu experiență si mi-au descris cazuri.

Sunt milioane de romani „afara” cărora le mor părinții si bunicii si nu știu ce acte trebuie sa faca, uneori nici nu sunt informați si proprietățile acestora sunt luate de către statul lui Bolojan.

Pe o lege a PSD despre succesiunile nerevendicate in anumit interval.

Sunt multi plecati pe afara, care nu raspund la telefoane si care raman fara casele si terenurile parintilor si nu apuca sa faca acte de acceptare tacita in anul care trece de la moartea părintelui.

Primariile – controlate in majoritate de PSD si PNL pe mana cu notari „specializați” si samsari pun ghiara pe aceste averi.

Inmultiti 1,4 milioane de morti care sunt pe vine cu pretul mediu al caselor, terenurilor sau ce mai au ei.

Asta va fi Marele Șmen al bolojanilor.

O forma mascata de „confiscare” a proprietatilor si desigur de indesare a profitului in buzunarele fara fund ale clicii odioase securistice îmbrăcate in falduri pesedisto-peneliste pe care o gireaza Nicusor, un om simplu, din popor, de la țară, modest, de-al nostru, dintre noi, pentru noi, crescut la Paris ce-i drept, etern zâmbăreț, cu cartela de la primărie si carnetelul de la ”nevasta” in maini, dar astea-s amanunte irelevante.

Si dupa un caine cand iti moare esti zguduit, imobilizat sufleteste, marcat de durere, fix de hora Unirii nu-ti mai arde, super radios și zambitor.

Bolojan, un slugoi de milițian complexat scurs ca un limbric din izmenele militianului Vasile Blaga, cu apucaturi de satrap, este una dintre cele mai caustice, rele si cinice variante din cate se puteau gasi pentru guvernarea României.

Cuplul sau cu Nicușor Dan, zâmbăreț la moartea tatălui său de la azil va fi una dintre cele mai oribile variante ce ne-au fost impuse, de la cuplul Neulander al lui Brucan si Ion Ilici Iliescu, si kaghebistu ăla mega zâmbitor, care si-a ucis parintii adoptivi, familia Ceașcă, la ordinele Moscovei, mămica sa dragă.

O să aflăm curând cine e mami a lui Nicușor și Bolojan, și cine va trage foloasele măsurilor de „confiscare” a unei uriașe averi, invizibile „analiștilor” economici, probabil ultima bogăție a României, – batranii care trag sa moara.

George Roncea