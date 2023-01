Premierul Nicolae Ciucă a respins luni posibilitatea renegocierii ministerelor cu PSD la rotativa guvernamentală din luna mai.

Întrebat dacă e de acord cu un eventual schimb de ministere, Ciucă a spus într-o conferință de presă: ”Componenta de a renegocia ministere nu am discutat-o, nu am agreat-o și ne menținem elementele pe care le-am aprobat când am constituit coaliția”.

După ce ziariștii au insistat pe subiect, Ciucă a spus că ”deocamdată sunt probleme foarte importante legate de guvernare”.

Reamintim că liderii PSD au vorbit în ultimele zile despre o renegociere a ministerelor.

De asemenea, premierul a mai fost întrebat de ziariști care este poziția sa și a PNL față de acuzațiile oficiale de plagiat la adresa sa și a ministrului de Interne Lucian Bode.

”În acest moment au existat discuții prin care s-a explicat în fața liderilor PNL care e poziția noastră. Există justiție în România, de la acuzare la verdict final e timp, motiv pentru care lăsăm să se desfășoare procesul”, a spus Ciucă.

Reporterul Cristian Andrei a insistat, întrebându-l pe șeful PNL cum se raportează la declarația din 2021 a președintelui Klaus Iohannis, care spunea că ”orice politician suspect de plagiat trebuie să facă un pas în spate”.

”Este o declarație care contează pentru fiecare dintre noi. Dar e un proces care trebuie să se finalizeze printr-o decizie finală a instanței”, a spus Ciucă, refuzând ulterior să revină asupra chestiunii.