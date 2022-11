Persoanele cu dizabilități din Bistrița merită locuri de parcare adecvate – consideră consilierul USR Bistrița Nicolae Pavelean. Acesta a solicitat redimensionarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități din Bistrița.

„Știați că avem în total 899 de persoane deținătoare a unui CARD LEGITIMAȚIE de parcare pentru persoane cu dizabilități, emis de Primăria Municipiului Bistrița?

Știați că în Bistrița din totalul de 10198 de locuri de parcare de reședință sunt atribuite un număr de 832 de locuri de parcare de reședință pentru persoane cu dizabilități sau care au în familie o persoană cu dizabilități?

Știați că în Municipiul Bistrița aveam un total de 1228 de locuri de parcare publice din care doar 1114 mai pot fi utilizate în condițiile lucrărilor deschise în acest moment în municipiul Bistrița?

Știați că în Municipiul Bistrița din totalul de 1114 locuri de parcare, un număr de 52 de locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilități?

Ei bine, după ce am primit aceste cifre de la Primăria Bistrița ca urmare a unei solicitări făcute acum câteva săptămâni, în acest weekend am ieșit ca de obicei pe teren. De această dată am luat la verificat situația parcărilor destinate persoanelor cu dizabilități.

Am verificat mai multe locuri, printre care și parcări pentru persoane cu dizabilități din proximitatea sediului central al Primăriei Bistrița. Concluzia verificărilor efectuate este că niciunul dintre locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități nu corespunde legii și Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

În acest sens, ieri am transmis o solicitare către conducerea Direcției de Servicii Publice și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Bistrița pentru a dispune verificări dimensionale pentru toate lucrurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități din oraș și pentru a dispune redimensionarea imediată a tuturor locurilor care nu îndeplinesc cerințele normativului.

Persoanele cu dizabilități din Bistrița merită locuri de parcare adecvate!”, subliniază consilierul Nicolae Pavelean, scrie Bistriteanul.ro.

