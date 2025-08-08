Primăria Bistrița și Aquabis au demarat un plan comun de intervenții pentru a rezolva punctual și eficient problema străzilor inundate care paralizează orașul după fiecare ploaie torențială.

„Am început discuțiile cu noua conducere Aquabis pentru a rezolva punctual și eficient problema străzilor inundate după fiecare ploaie serioasă în Bistrița. Am încredere că, împreună cu Andrei Kozuk, vom găsi cele mai bune soluții tehnice pentru fiecare zonă afectată. Lucrăm împreună, pentru ca Bistrița să nu mai fie paralizată după fiecare ploaie”, spune primarul Gabriel Lazany.

De asemenea, reprezentanții Aquabis spun că ultimele ploi abundente au fost un test real pentru rețelele de canalizare. Astfel, în zona Calea Moldovei (Kaufland) s-au creat acumulări de apă din cauza colmatării rigolelor și a canalelor pluviale. Echipele Aquabis au intervenit pentru verificare și diagnoza tehnică a fiecărui punct de scurgere, ridicarea capacelor, inspecție și localizarea blocajelor, intervenție cu utilaje pentru decolmatare completă. De asemenea, împreună cu conducerea magazinului Kaufland și cu sprijinul Primăriei Bistrița, s-a stabilit un plan de întreținere periodică și intervenție preventivă.