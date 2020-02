Peste 1,3 miliarde de euro s-au investit în ultimii 7 ani în județul Bistrița-Năsăud, spune președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, care susține că este vorba doar despre investițiile publice realizate în județ.

”Județul nostru s-a schimbat profund în bine în ultimii ani, ocupăm locuri fruntașe în orice tip de clasamente care s-ar face pentru atragerea de fonduri europene, guvernamentale, investiții din bugetele proprii, dezvoltare, lucru care pe mine mă face să fiu mândru. În concluzie, în ultimii 7 ani, investițiile publice din județul Bistrița-Năsăud, în care au fost implicate autoritățile locale, depășeșc 1,3 miliarde de euro. (…) În acest județ, investițiile pe cap de locuitor sunt de 5.700 de euro. Depășim bine și multe alte regiuni din țări dezvoltate din Europa. Lucrul acesta se datorează, într-o foarte mare măsură, cetățenilor și celor care ocupăm anumite poziții în admnistrație”, a declarat Emil Radu Moldovan, în timpul Conferinței extraordinare a PSD Bistrița-Năsăud în care au fost stabiliți delegații pentru Congresul Național al PSD.

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a dat și câteva exemple, afirmând că sume importante de bani au fost investite au fost investite în domenii precum sănătate, infrastructură de apă și canalizare, infrastructură rutieră sau siguranța comunității.

”În sănătate ne putem mândri astăzi cu Spitalul Județean de Urgență Bistrița, unul dintre cele mai performante din România, care este un exemplu de bune practici în toate centrele universitare. Calitatea serviciilor medicale a crescut în mod evident, un lucru care mă bucură foarte mult pentru că cetățenii nu mai trebuie să stea la cozi interminabile prin Cluj, Mureș, București, Iași sau în altă parte. În plus, un număr foarte mare de afecțiuni medicale pot fi tratate cu succes în spitalul nostru. Una dintre necesitățile unei comunități care vrea să fie civilizată este infrastructura de apă și canal. Etapa I a masterplanului de apă și canalizare a fost finalizată, urmează să semnăm contractul pentru etapa a II-a. Vorbim de 242 milioane de euro. Prin aceste investiții, aproximativ 90 la sută din populația județului va avea acces la rețele publice de apă și 70% la cele de canalizare. Nu am neglijat nici cultura. Toate instituțiile culturale din subordinea Consiliului Județean sunt în casă nouă. De asemenea, nu am neglijat nici educația. În acești ani, investițiile în educație se ridică la 55,8 milioane euro și prin aceste proiecte s-au modernizat 94 de școli, 59 de grădiniție, plus achiziționarea a 32 de microbuze școlare. Investițiile în siguranța comunității au fost și rămân o prioritate. Prin aceste investiții pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, realizate prin atragerea de fonduri europene de peste 5 milioane de euro s-au cumpărat echipamente și dotări necesare prin care am scăzut timpul de intervenție în mediul rural de la 21 de minute la 16, iar în cel urban de la 10 la 6 minute”, a mai adăugat Moldovan.

Președintele Emil Radu Moldovan a precizat că investițiile vor continua și în viitor. Printre proiectele de viitor se numără și un proiect de 2,6 milioane de euro care prevede modernizarea și extinderea UPU. De asemenea, 1,7 milioane de euro vor fi investiți în amenajarea unui heliport pe terasa superioară a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.

În plus, urmează și noi investiții în domeniul sport, cu o nouă sală polivalentă din Complexul Wonderland din Unirea, dar și cu un stadion cu 12.000 de locuri și alte facilități în zonă.

De asemenea, Emil Radu Moldovan este de părere că potențialul turistic al județului Bistrița-Năsăud este unul ”foarte mare”, președintele CJ Bistrița-Năsăud afirmând că acesta va fi pus ăn valoare atunci când se vor finaliza investițiile în infrastructura de apă și canal, dar și în infrastructura rutieră a județului. ”În zone precum Colibița, Rodna, Șanț, Tihuța și altele au început deja, dar sunt sigur că în viitor ritmul de dezvoltare a activităților turistice va crește”, a concluzionat Moldovan.