Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, se arată îngrijorat față de modul în care evoluează situația epidemiologică la nivelul întregii țări. Moldovan afirmă că unitățile sanitare se confruntă deja cu probleme din punct de vedere al locurilor destinate pacienților diagnosticați cu COVID-19. Din acest motiv, a făcut o solicitare către Ministerul Sănătății.

”În județul pe care îl reprezint, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița – spital COVID-19 – avem 105 paturi, care sunt pline de mai bine de o săptămână. La spitalul suport COVID-19 din Năsăud, din cele 50 de paturi mai sunt libere 5. Avem și 13 paturi la ATI, ocupate toate de peste o săptămână. Am încercat să mai introducem paturi suplimentare, peste regulile de respectare a suprafețelor și a necesarului de metri cubi de aer dintr-un salon, (…) dar am ajuns în situația în care nu mai avem personal care să le deservească. Am putea să mai amenajăm paturi suplimentare pentru a trata pacienții cu forme medii, dar nu avem personal de specialitate cu care să facem acest tratament”, a declarat Emil Radu Moldovan într-o conferință de presă susținută la București.

În aceste condiții, președintele CJ Bistrița-Năsăud solicită Ministerului Sănătății să pună la dispoziția spitalelor o situație zilnică cu privire la numărul de paturi disponibile în spitalele din țară, astfel încât medicii să poată solicita rapid transferul pacienților acolo unde mai sunt locuri.

”Îi transmit domnului ministru Tătaru, care ne-a spus zilele trecute că are 1.250 de paturi ATI și că face 1.500 de paturi ATI, că ar fi extrem de util pentru toți medicii și pentru toate spitalale din țară ca ele să fie făcute publice măcar pe un site al Ministerului Sănătății, astfel încât colegii noștri din spitale să știe unde să trimită bolnavii. (…) Dacă Ministerul Sănătății, prin domnul Tătaru, ne-ar pune la dispoziție paturile alea libere de la ATI, comunicate de Grupul de Comunicare Strategică, și ne-ar spune unde le găsim, atunci medicii ar ști ce să facă cu un bolnav critic. (…) Dar, în momentul de față, colegii mei nu mai știu ce să facă, deoarece nu avem niciun fel de comunicare publică a Ministerului, decât declarații politice. E obligatoriu să comunice acest lucru, să ne spună unde avem paturi libere COVID, într-un sistem intranet, pe site-ul Ministerului, unde să aibă acces spitalele. La Bistrița, de exemplu, am ajuns în situația în care mai avem 5 paturi libere, la Năsăud. Acestea o să fie pline în câteva zile și nu vom mai avea unde interna bolnavii și noi nu știm unde să îi transferăm. Ajungem în situația în care se blochează”, a mai spus sursa citată.

De asemenea, Emil Radu Moldovan s-a arătat îngrijorat față de situația din țară și consideră că dacă nu se vor lua măsuri urgente, România ar putea ajunge exact în situația în care s-a aflat Italia.

”Dacă nu se iau măsuri de urgență pentru a putea întrerupe transmiterea asta în masă a virusului, în maxim o săptămână noi nu mai avem unde primi bolnavii. (…) Eu cred că se impune de urgență ca la nivelul conducerii țării să se așeze toți factorii politici și specialiștii la aceeași masă și să găsească soluții pentru a întrerupe creșterea care continuă de câteva zile, aproape de o mie de cazuri de la o zi la alta. Altfel, sistemul sanitar românesc va intra în blocaj în maxim 10 zile și, din păcate, vom vedea și în România ceea ce am văzut în Italia, în primăvară”, a mai spus Moldovan.

Numai în Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 176 de noi cazuri de COVID-19 și patru decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.