Sâmbătă noapte, în fața unui club din Focșani, fostul deputat PSD, Dragoș Bîrlădeanu, a fost atacat de către Cătălin Răducanu, consilierul prefectului de Vrancea.

În urma acestui scandal, Bîrlădeanu a depus plângere penală și i s-a eliberat certificat medico-legal.

”Cu mare dezamagire spun acest lucru plecand din sediul Politiei: iesind in oras la un club din Focsani, impreuna cu sotia si prieteni foarte apropiati, am fost agresat fizic grav de catre Catalin Raducanu, consilierul principal al prefectului judetului. Intr-un conflict la care a luat parte si Rosu Bogdan, incercand sa-l aplanez, Raducanu Catalin (cunostinta de-a mea de 43 de ani) a sarit pe mine cu pumnii dandu-ma jos din picioare. Nu m-as fi asteptat niciodata! Urat de tot! Am facut plangere penala cu martori si mi s-a eliberat certificat medico-legal! Sunt ferm convins ca Politia si organele de urmarire penala isi vor face datoria! Doamne ajuta pentru toata lumea!”, a scris Dragoș Bîrlădeanu.

