Miza ascunsă a vizitei procurorului general al SUA în România: războiul serviciilor secrete

Procurorul general al SUA, Wiliam Barr, a efectuat o vizită surprinzătoare în România și a discutat cu mai mulți oficiali de la București. Jurnaliștii de la Național susțin că vizita a avut și alt scop, nu doar de a aduce România pe calea dorită de SUA, ci mai degrabă are legătură cu imensul scandal internațional legat de fraudele financiare coordonare de banca Deutsche Bank.

Insa cum semnalele transmise de agentiile guvernamentale americane arata ca institutiile Uniunii Europene si autoritatile statelor est-europene se arata prea timorate pentru a indrazni sa depaseasca ”linia rosie” trasata de Berlin in ceea ce priveste ancheta fraudelor de zeci de miliarde de dolari de la cea mai puternica banca germana, ”Deutsche Bank”, procurorul general al SUA are misiunea de a transa aceasta problema. Iar reuniunea ministeriala Statele Unite – Uniunea Europeana pe probleme de Justitie si Afaceri Interne, la care participa ministrii de profil din tarile europene, dar si comisarul european de resort este pretextul ideal pentru ca mesajul Washington-ului sa fie bine inteles de toata lumea. Iar Statele Unite ale Americii, prin chiar glasul sefului Departamentului Justitiei a cerut raspicat la Bucuresti ca nu cumva sa fie musamalizat acest scandal ale carui ramificatii s-a intins in cam toate statele UE, in frunte cu cele centrale si est-europene, dar chiar si peste Ocean. Insa cum Germania isi apara de-a dreptul disperata cea mai puternica banca, fie ea si una privata, cu o duritate specifica regimului Cancelarului Angela Merkel, ”reuniunea” de la Bucuresti risca sa declanseze un adevarat ”macel” germano-american. Atat intre administratiile centrale ale celor doi colosi financiari, dar mai ales intre serviciile secrete, unele care oricum se aflau intr-un razboi informativ ”surd” pentru a pastra in propria sfera de influenta fostele state din spatiul ex-sovietic. Mai ales ca acestea se dovedesc in ultimii ani adevaratele ”motoare” de crestere economica ale deja ”anchilozatei” Uniuni Europene…

O schema de spalare de bani de proportii de-a dreptul ”apocaliptice” pentru sanatatea sistemului bancar mondial avea in centrul sau tocmai cea mai puternica banca germana, atat de galonata ”Deutsche Bank”! Iar ”detonarea” unui raport confidential privind rolul bancii germane in ”spalarea” controlrta a pana la 80 de miliarde de dolari a dus deja atat la aplicarea mai multor amenzi, cat si la demararea unor actiuni in justitie, membrii conducerii superioare a bancii asteptandu-se chiar la inceperea urmariii penale impotriva lor. Mai mult chiar, cu ceva vreme in urma, pana si ”Deutsche Bank” recunostea public ca exista ”un risc ridicat” ca autoritatile de reglementare din Marea Britanie, dar mai ales din Statele Unite ale Americii sa ia ”actiuni disciplinare semnificative” impotriva lor. Ceea ce va conduce cu siguranta la ”afectarea marcii globale Deutsche Bank”, uriasul scandal international fiind de asteptat sa provoace si ”uzura clientului” si pierderea increderii investitorilor. Ceea ce inseamna implicit scaderea valorii sale de piata cu zeci de miliarde… Insa aceste lovituri financiare si de imagine par a fi totusi, paradoxal, ultimele griji ale bancherilor germani. Care in primul rand se tem ca autoritatile americane i-ar putea pune sub acuzare pentru legaturi cu teribila mafie rusa, care la randul sau are puternice legaturi cu serviciile secrete de la Moscova. Ceea ce si explica interesul cu totul aparte al Departamentului Justitiei pentru subiectul ”Deutsche Bank”, din moment ce Casa Alba l-a trimis la Bucuresti pe chiar procuorul general al SUA, William Barr! Si nu vorbim aici neaparat de cei ”aproape 80 de miliarde” dolari cat este aprecierea anchetatorilor britanici cu privire la suma totala a fondurilor secrete rusesti ”conectate” la reteaua ”Deutsche Bank”, cat de suspiciune americanilor ca banii ar putea fi folositi pentru finantarea operatiunilor speciale ale serviciilor secrete de la Moscova in Europa si peste Ocean, informează National.