Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că există doar un an pentru pregătirea profesorilor care să predea Educaţie pentru sănătate şi a precizat că din anul şcolar viitor va putea începe această activitate, ca o disciplină curriculară, prezentă la toate ciclurile de învăţământ, scrie News.ro.

Alexandru Rafila a fost întrebat, luni, despre prevenţia în unităţile de învăţământ.

“În mod evident, Educaţia pentru sănătate trebuie sprijinită de specialişti, dar ea trebuie predată de profesori. Aşa se întâmplă peste tot. Ceea ce trebuie să facem şi avem la dispoziţie, din punctul meu de vedere, doar un an, în acest an trebuie să pregătim profesori, profesori de biologie, diriginţi şi aşa mai departe pentru modulele care vor fi necesare atât pentru învăţământul primar, pentru învăţământul gimnazial şi pentru învăţământul liceal. Cred că asta este soluţia corectă. Noi am lansat-o în urmă cu nu mai puţin de 21 de ani. În anul 2002 a fost lansat programul Educaţie pentru sănătate în şcoala românească. De 21 de ani a rămas facultativ. Doar 5% dintre părinţi îşi trimit copiii la Educaţie pentru sănătate, iar lucrul ăsta nu este deloc în regulă”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că acum sunt multe provocări, inclusiv legate de consumul de droguri, iar un copil poate învăţa care sunt pericolele substanţelor interzise.

“Acum avem foarte multe provocări, consumul de substanţe psihoactive, consumul de droguri este una dintre ele. Dacă copilul învaţă încă din primii ani de educaţie în şcoală că acest consum este profund nociv şi îi va afecta viaţa într-un mod iremediabil atunci când ajunge adult, cu siguranţă nu vom avea acelaşi tip de probleme. Nu o să putem să eradicăm acest fenomen de consum al drogurilor, dar cu siguranţă un copil informat încă din primii ani referitor la nocivitatea consumului de droguri, la ce fel de riscuri este supus, va fi mult mai reticent şi putem să îl învăţăm şi să fie suficient de abil încât să evite capcanele prin care traficanţii încearcă să-i atragă. Lucrurile astea se pot dobândi în şcoală. Sigur că multe alte lucruri, începând cu deprinderile igienice, stilul de viaţă sănătos, mişcarea, educaţia fizică, toate lucrurile astea se pot deprinde în şcoală”, a transmis Alexandru Rafila.

El crede că această activitate ar putea începe din anul şcolar următor.

“Avem datoria către copiii noştri să facem acest lucru. Iar opinia mea este că putem anul viitor să începem această activitate în mod sistematic, ca şi o disciplină curriculară care este prezentă la toate ciclurile de învăţământ, sigur, fără să aglomereze în mod excesiv programul elevilor, fără să mergem cu elemente de coerciţie, ci trebuie să mergem cu elemente de educaţie şi de convingere. Sunt convins că şi părinţii, în marea lor majoritate, vor îmbrăţişa acest lucru. Noi, mai mult, în ceea ce priveşte acest tip de comportament, am semnat şi un protocol cu Patriarhia Română care sprijină aceste demersuri ale Ministerului Sănătăţii”, a explicat Alexandru Rafila.