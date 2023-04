Marius Budăi, Ministrul Muncii, respinge posibilitatea reducerii cheltuielilor bugetare „prin impunerea de sacrificii asupra cetățenilor României”. El subliniază că partidul său, PSD, nu a recurs niciodată la măsuri care să implice reducerea veniturilor și că această practică nu va fi schimbată începând cu acest an. În schimb, el explică că economiile vor fi făcute prin eficientizarea activității angajaților din ministerul pe care îl conduce.

Întrebat joi, într-o conferinţă de presă la Ploieşti, dacă în opinia sa ar fi nevoie de suspendarea voucherelor de vacanţă sau a altor beneficii pentru acoperirea deficitului bugetar, Marius Budăi a răspuns: ”Exclus!”.

El a admis că România nu traversează ”cea mai fericită perioadă”, dar a spus că ”asta nu înseamnă că nu trebuie să găsim soluţii”.

Budăi a amintit că pentru PSD pachetul de beneficii sociale reprezintă ”o linie roşie” peste care partidul nu va putea trece.

”De PSD nu s-a legat niciodată vreo tăiere de venituri şi nu ne vom schimba obiceiul începând de anul ăsta, sub nicio formă. Am spus foarte clar că o strângere a şurubului trebuie şi din partea statului, din solidaritate pentru cetăţeni. Şi atunci, la Ministerul Muncii, deja de ieri (miercuri – n.r.) am semnat un ordin şi am redus cu 20% şi în unele locuri chiar cu 30% consumul de combustibil, studiem foarte bine şi am cerut agenţiilor din subordine ca acele achiziţii de bunuri şi servicii care mai suportă amânare, că necesitatea s-a demonstrat la construcţia bugetului, să fie amânate şi de asemenea deplasările, atât interne, cât şi externe, acolo unde suportă, să fie cuplate între ele, să fie amânate dacă se poate ş.a.m.d., dar nicidecum pe spinarea cetăţenilor României”, a afirmat ministrul Muncii.

